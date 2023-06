Trump poursuit E Jean Carroll pour diffamation après que le jury a découvert qu’il l’avait agressée sexuellement

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Donald Trump a poursuivi mardi E Jean Carroll pour diffamation après qu’un jury l’ait tenu responsable de l’avoir agressée sexuellement.

L’ancien président a déposé une demande reconventionnelle devant le tribunal fédéral de Manhattan, accusant l’auteur de ternir publiquement sa réputation. Il a demandé la rétractation ainsi que des dommages-intérêts compensatoires et punitifs non spécifiés.

Selon le dossier du tribunal, M. Trump « a subi une atteinte importante à sa réputation, ce qui, à son tour, a entraîné un montant démesuré de dommages subis en conséquence ».

Le mois dernier, un jury de six hommes et trois femmes a conclu que l’ancien président était responsable d’abus sexuels et non responsable de viol, avant d’accorder à Mme Carroll 5 millions de dollars de dommages et intérêts.

Il a également lancé une nouvelle attaque diffamatoire contre Mme Carroll le mois dernier, quelques heures seulement après que ses avocats ont officiellement demandé de modifier son procès en diffamation restant contre l’ex-président pour inclure ses « diffamations » sur CNN. mairie.

« Les déclarations diffamatoires de Trump après le verdict montrent la profondeur de sa méchanceté envers Carroll car il est difficile d’imaginer une conduite diffamatoire qui pourrait éventuellement être davantage motivée par la haine, la mauvaise volonté ou la rancune », indique la plainte modifiée proposée.

« Cette conduite justifie une attribution de dommages-intérêts punitifs très importants en faveur de Carroll à la fois pour punir Trump, pour le dissuader de se livrer à de nouvelles diffamations et pour dissuader les autres de faire de même », indique la plainte.

Après ses déclarations à son sujet sur CNN, les avocats de Mme Carroll avaient demandé à un juge du tribunal fédéral de Manhattan l’autorisation de modifier le premier procès en diffamation qu’elle avait intenté contre Mme Trump en 2019.

Il a écrit plus tard sur Truth Social : « Je ne connais pas E Jean Carroll, je ne l’ai jamais rencontrée ni touchée (sauf sur une ligne de célébrités avec son mari afro-américain qu’elle appelait de manière dégoûtante le ‘Singe’) », a-t-il écrit. M. Trump a également accusé Mme Carroll d’avoir traité son mari de « singe », sans aucune preuve.

« Je ne voudrais pas la connaître ou la toucher, je ne l’ai jamais maltraitée ni violée ni emmenée dans une cabine d’essayage il y a 25 ans dans un grand magasin bondé où les portes sont VERROUILLÉES, elle n’a aucune idée de quand, ou n’a rien fait d’autre à elle, sauf nier son Fake, Made Up Story, qu’elle a écrit dans un livre. CELA N’EST JAMAIS ARRIVÉ, C’EST UNE ARNAQUE TOTALE, UN PROCÈS INÉQUITABLE ! » il ajouta.

Pendant ce temps, les avocats de M. Trump ont déclaré mardi dans le dossier du tribunal: « L’interview a été diffusée à la télévision, sur les réseaux sociaux et sur plusieurs sites Internet, avec l’intention de diffuser et de faire circuler ces déclarations diffamatoires auprès d’une partie importante du public. »

Le dépôt du tribunal de l’ancien président mardi est une demande reconventionnelle dans une action en diffamation distincte de 2019 que Mme Carroll a déposée contre lui et qui devrait être jugée en janvier, a-t-on rapporté. Alors que Mme Carroll a remporté le premier procès, l’ancien président a interprété le verdict comme une victoire, en quelque sorte, en raison du constat de viol.

