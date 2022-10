Trump poursuit CNN pour diffamation

La star de télé-réalité devenue présidente veut 475 millions de dollars du réseau pour avoir prétendument détruit sa réputation et sa carrière

L’ancien président américain Donald Trump poursuit son ennemi juré des médias, la chaîne d’information CNN, pour diffamation, réclamant 475 millions de dollars pour avoir prétendument militarisé sa réputation de “source fiable» pour détruire les siens. Le magnat de l’immobilier devenu politicien républicain a déposé une plainte lundi devant le tribunal de district américain du district sud de la Floride.

“Au-delà de la simple mise en évidence de toute information négative sur [Trump] et ignorant toutes les informations positives à son sujet, CNN a cherché à utiliser son influence massive – soi-disant en tant que source d’information “de confiance” – pour diffamer [Trump] dans l’esprit de ses téléspectateurs et lecteurs dans le but de le vaincre politiquement“, fait valoir le costume.

Il ajoute que CNN a utilisé «scandaleux« étiquettes pour détruire l’image de l’ancien président auprès de son public, le dénonçant comme un «raciste,” “laquais russe,” “insurgé“, et bien sûr”Hitler.” Ce dernier, au moins, se hisse au niveau de «véritable méchanceté,», a déclaré Trump, faisant référence à la norme requise pour qu’une personnalité publique revendique la diffamation aux États-Unis.

Le procès fournit de nombreux exemples du vitriol anti-Trump de CNN, soulignant que même des plates-formes tristement opposées à Trump comme le vérificateur de faits Politifact ont donné à CNN le «redouté ‘Pantalons en feu!’ la désignation» sur ses comparaisons avec Hitler – dont plus de 645 ont été trouvées dans une analyse de la base de données d’actualités de Westlaw.

En raison de la constante de CNN “Trump c’est Hitler” récit, son public a irrévocablement lié les deux, les accusations de poursuite, décrivant ce résultat comme irrévocablement préjudiciable à sa carrière politique. Il cite des images de caméras secrètes de Project Veritas du siège de CNN, dans lesquelles les employés du réseau se vantent que leur couverture était à la fois destinée à motiver leur public à le voter et responsable de ce résultat final.

CNN n’a pas seulement causé Trump “atteinte à sa réputation, embarras, douleur, humiliation et angoisse mentale“, selon le procès, mais l’ont fait par dépit et conscients qu’ils mentaient, ayant apparemment refusé de corriger une liste de”déclarations fausses et diffamatoires« L’équipe juridique de Trump les a envoyés en juillet. Ses avocats ont exigé la suppression des limites des dommages-intérêts compensatoires, 475 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs, le paiement des frais juridiques et de déplacement et un procès devant jury – qui ne sera vraisemblablement pas diffusé en direct sur CNN.

Trump est lui-même actuellement aux prises avec plusieurs poursuites, dont une poursuite de 250 millions de dollars alléguant des pratiques commerciales frauduleuses dans l’État de New York, ainsi qu’une enquête criminelle liée à des allégations selon lesquelles il aurait mal conservé des documents classifiés sur sa propriété à Mar-a-Lago après avoir quitté le Maison Blanche. Bien qu’il ait été destitué à deux reprises par la Chambre dirigée par les démocrates au cours de son mandat de quatre ans, il n’a jamais été condamné et a fortement laissé entendre qu’il se présenterait à nouveau à la présidence en 2024.