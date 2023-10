Trump poursuit Christopher Steele pour un dossier contenant des « affirmations choquantes et scandaleuses »

Le procès intervient alors que Trump est le favori pour l’investiture républicaine à la présidentielle de 2024 tout en étant confronté à des problèmes juridiques de l’autre côté de l’Atlantique.

Les avocats de Trump sont lutte actuellement contre un procès pour fraude civile à New York, alléguant que lui et les dirigeants de l’entreprise avaient trompé les banques, les assureurs et d’autres en surévaluant ses actifs et en exagérant sa valeur nette pour obtenir des prêts et conclure des transactions. Il fait également face quatre affaires pénales distinctes pour des allégations telles que la mauvaise gestion de documents classifiés, la tentative d’annuler les résultats des élections de 2020 et le versement d’argent secret à une actrice porno pour dissimuler une liaison.

Son avocat a souligné lundi devant le tribunal que Trump est un « personnage controversé » qui « s’exprime dans un langage fort » et qui a fait l’objet de critiques de la part des juges américains. Cependant, il a déclaré que rien de tout cela n’était pertinent dans l’affaire actuelle.

Trump « a subi des dommages et une détresse personnelle et à sa réputation » parce que ses droits en matière de protection des données ont été violés, a déclaré l’avocat Hugh Tomlinson.

Steele, qui dirigeait autrefois le bureau russe des services secrets de renseignement, également connu sous le nom de MI6, a été payé par les démocrates pour compiler des recherches comprenant des allégations salaces selon lesquelles les Russes pourraient potentiellement faire chanter Trump pour des activités sexuelles. Trump a déclaré que le dossier était une fausse nouvelle et une chasse aux sorcières politique.

Tomlinson a déclaré qu’il « contenait des allégations choquantes et scandaleuses sur la conduite personnelle du président Trump » et incluait des allégations selon lesquelles il aurait versé des pots-de-vin à des responsables russes pour promouvoir ses intérêts commerciaux. Le cas de Trump « est que ces données personnelles sont extrêmement inexactes », a-t-il déclaré.

Tomlinson a déclaré que Trump envisageait de se justifier devant le tribunal en fournissant la preuve que les affirmations du rapport étaient fausses.

Dans une déclaration écrite de témoin, Trump a déclaré que malgré les affirmations de Steele, les allégations n’avaient pas été réfutées, elles étaient « totalement fausses ».

Trump a déclaré qu’il ne s’était pas livré à « un comportement sexuel pervers, notamment en embauchant des prostituées… dans la suite présidentielle d’un hôtel à Moscou », qu’il avait participé à des « soirées sexuelles » à Saint-Pétersbourg, qu’il avait soudoyé des responsables russes ou leur avait fourni des cadeaux. « Il y a suffisamment de matériel pour me faire chanter. » Il a également déclaré qu’il n’avait pas soudoyé, contraint ou réduit au silence les témoins.

Orbis souhaite que le procès soit rejeté car il affirme que le rapport n’a jamais été destiné à être rendu public et a été publié par BuzzFeed sans la permission de Steele ou d’Orbis. Il a également déclaré que la plainte avait été déposée trop tard.

L’avocat d’Orbis, Antony White, a déclaré que Trump avait « une animosité profonde et intense contre » Steele et le cabinet et « une longue histoire de plaintes frivoles, sans fondement et vexatoires dans le but de vexer et de harceler des ennemis perçus et d’autres contre lesquels il porte une plainte ». rancune. »

Trump avait demandé que Steele soit « extradé, jugé et jeté en prison » et l’a qualifié de « voyou » et de « sordide » impliqué dans le « canular de collusion russe » qui a produit « un dossier totalement bidon », a déclaré White. dans un dossier judiciaire.

Trump a déclaré dans sa déclaration de témoin qu’il n’essayait pas de harceler, de se venger ou de conduire Orbis à la ruine financière, mais qu’il voulait établir que les informations contenues dans le dossier étaient fausses.

« Jusqu’à ce qu’un tel jugement soit rendu, je continue de subir des dommages et de la détresse du fait que des gens croient à tort que les données du dossier sont exactes », a-t-il déclaré.

Dans deux affaires précédentes de la Haute Cour, un juge a statué qu’Orbis et Steele n’étaient pas légalement responsables des conséquences de la publication du dossier.

UN L’année dernière, un juge fédéral de Floride a rejeté le procès de Trump contre Steele, sa rivale démocrate de 2016 Hillary Clinton et d’anciens hauts responsables du FBI, rejetant ses affirmations selon lesquelles ils ont aidé à concocter l’enquête sur la Russie qui a éclipsé une grande partie de son administration.