Trump poursuit CBS pour une interview de Harris sur la « salade de mots » — RT World News

Le candidat républicain à la présidentielle a accusé la chaîne d’information d’avoir induit les électeurs en erreur en réorganisant une rencontre avec son rival démocrate.

Le candidat républicain à la présidentielle américaine Donald Trump a intenté une action en justice de 10 milliards de dollars contre CBS News pour une récente interview « 60 Minutes » avec sa rivale démocrate, Kamala Harris. Le réseau a induit les électeurs en erreur avec ses « trompeur » édition des réponses de Harris, a allégué l’équipe juridique de Trump.

L’interview en question a été diffusée début octobre, la chaîne de télévision ayant publié deux réponses différentes de Harris à la même question sur le conflit au Moyen-Orient, l’une en avant-première et l’autre dans l’émission « 60 Minutes ».

Alors que la réponse de Harris dans l’aperçu semblait confuse et alambiquée, la version soi-disant complète diffusée le lendemain la montrait donnant une réponse complètement différente, plus concise. L’incident a déconcerté les téléspectateurs et a suscité des accusations de la part de Trump, qui l’a décrit comme « La plus grande fraude de l’histoire de la radiodiffusion » et a demandé que le réseau soit retiré de sa licence de diffusion.

Dans le procès déposé jeudi, l’équipe de Trump a qualifié le montage de l’interview par CBS de » « acte partisan et illégal d’élection et d’ingérence dans les électeurs ».















« Pour masquer la faiblesse de Kamala en matière de ‘salade de mots’, CBS a utilisé sa plateforme nationale sur 60 Minutes pour franchir la frontière entre l’exercice du jugement dans les reportages et la manipulation trompeuse et trompeuse des informations », indique le procès. Il a ajouté que les actions de CBS constituaient également une tentative « faire pencher la balance en faveur du Parti démocrate » et désavantager injustement Trump.

La poursuite exige un procès devant jury et environ 10 milliards de dollars de dommages et intérêts, indique le dossier, citant des violations d’une loi du Texas qui interdit les actes trompeurs dans la conduite des affaires.

Dans un communiqué publié plus tard jeudi, CBS News a nié tout acte répréhensible et a annoncé son intention de « vigoureusement » se défendre contre le procès.

«L’interview n’a pas été falsifiée… Les affirmations répétées de l’ancien président Trump contre 60 Minutes sont fausses. Le procès que Trump a intenté aujourd’hui contre CBS est totalement sans fondement. » » a déclaré le réseau d’information. Il avait précédemment admis avoir édité l’interview, mais avait affirmé avoir simplement utilisé différentes parties de la réponse de Harris afin de s’adapter au calendrier du programme. CBS n’a pas publié de vidéo non éditée ni de transcription de l’interview complète.

Le procès intervient quelques jours seulement avant que les deux candidats ne s’affrontent à l’élection présidentielle du 5 novembre. De récents sondages dans les sept États clés du champ de bataille ont indiqué une course serrée, avec des marges de 1% ou moins.