Trump pourrait témoigner lundi dans une affaire de diffamation intentée par E. Jean Carroll

À la veille des primaires du New Hampshire qui pourraient effectivement décider de la course à l’investiture républicaine à la présidentielle, Donald J. Trump tentera de gagner des voix dans une salle d’audience de Manhattan.

Lundi matin, le cortège de M. Trump s’est dirigé vers le palais de justice du centre-ville où un jury décidera bientôt combien d’argent, le cas échéant, il devra verser à l’écrivain E. Jean Carroll pour l’avoir diffamée en 2019. C’est l’année où elle l’a accusé pour la première fois de l’avoir violée des décennies plus tôt dans le vestiaire d’un grand magasin, et la question de savoir si M. Trump témoignerait continuait de se poser alors que le procès était sur le point de reprendre.

Mais la politique ne s’arrête pas à la porte du tribunal. L’ancien président considère ses comparutions devant le tribunal comme une opportunité d’atteindre les électeurs, organisant même une conférence de presse pour se plaindre du fait que c’est lui qui a subi les dommages.

M. Trump a alterné comparutions au procès et voyages dans le New Hampshire et a organisé des rassemblements ce week-end à Concord, Manchester et Rochester.