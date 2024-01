Trump pourrait témoigner dans un procès pour diffamation pour abus sexuels, mais le tribunal a limité ce qu’il peut dire

NEW YORK — L’ancien président Donald Trump dit depuis des années au public ce qu’il pense d’E. Jean Carroll, l’écrivain qui prétend l’avoir agressée sexuellement dans les années 1990. Il a maintenant la possibilité de parler d’elle à un jury – mais dans certaines limites, il pourrait bien tester.

Trump pourrait témoigner dès lundi au procès en diffamation à cause de ses commentaires de 2019 qualifiant Carroll de menteur qui a simulé une attaque sexuelle pour vendre des mémoires. Il prévoit de se présenter au tribunal alors que le procès de New York reprend après un week-end de pause.

Parce qu’un jury différent a conclu l’année dernière que Trump avait abusé sexuellement de Carroll, le juge de district américain Lewis A. Kaplan a statué que si l’ancien président prenait la parole maintenant, il ne sera pas autorisé à dire qu’elle a concocté son allégation ou qu’elle était motivée par des considérations financières ou politiques.

Mais même en regardant les débats, l’ex-président volubile et actuel favori républicain n’a pas freiné son mépris pour cette affaire.

Alors que Carroll témoignait la semaine dernière, il s’est plaint à ses avocats d’une « chasse aux sorcières » et d’une « escroquerie » assez fort pour que le juge a menacé de jeter Trump hors de la salle d’audience s’il continuait comme ça. Trump s’est calmé et est resté au tribunal, puis a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a déploré le « méchant juge ».

“Franchement, c’est une honte ce qui se passe”, a déclaré Trump aux journalistes, réitérant son affirmation selon laquelle les allégations de Carroll étaient “une histoire inventée et fabriquée”.

En plus de s’être mêlé à Kaplan, Trump a résisté au juge de l’État de New York lors de sa récente procès pour fraude commerciale civile impliquant des allégations selon lesquelles il aurait gonflé sa richesse. Trump, qui nie tout acte répréhensible, a tenu ses promesses une sorte de brève plaidoirie finale sans s’engager sur des règles de sommation et d’assaut le juge à la barre des témoins. Il était aussi une amende totale de 15 000 $ pour ce que le juge a considéré comme des violations d’une ordonnance de silence concernant les commentaires sur le personnel du tribunal. Les avocats de Trump font appel de cette ordonnance.

Dans le cas de Carroll, ses avocats ont imploré le juge de faire jurer Trump, avant tout témoignage, qu’il comprend et accepte les restrictions du tribunal sur ce qu’il peut dire.

“Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles M. Trump pourrait percevoir un avantage personnel ou politique à transformer intentionnellement ce procès en cirque”, a écrit l’avocate Roberta Kaplan dans une lettre adressée au juge, qui n’a aucun lien de parenté avec lui.

Trump est aux prises avec quatre affaires pénales ainsi que l’affaire de fraude civile et le procès de Carroll alors que la saison des primaires présidentielles démarre. Il a été jongler avec les comparutions devant le tribunal et la campagneutilisant les deux pour affirmer qu’il est persécuté par des démocrates terrifiés par son éventuelle élection.

Trump devrait se rendre après l’audience de lundi pour se rendre à une soirée de campagne dans le New Hampshire, où se déroule mardi la primaire présidentielle républicaine.

Ses déplacements au tribunal ont parfois amplifié la couverture médiatique des développements qu’il apprécie – comme un témoignage d’un professeur de comptabilité pour la défense de Trump dans le procès pour fraude – et ses critiques sur les développements selon lesquels il ne le fait pas.

Il s’est régulièrement adressé aux caméras d’information qui attendaient à l’extérieur du procès pour fraude devant un tribunal de l’État de New York. Les caméras ne sont pas autorisées dans le palais de justice fédéral où se déroule le procès Carroll, alors il est parti à un moment donné et a tenu une conférence de presse dans l’un de ses immeubles de New York alors même que son accusateur continuait de témoigner contre lui.

« Je suis ici parce que Donald Trump m’a agressé, et quand j’en ai parlé, il a dit que cela n’était jamais arrivé. Il a menti et il a brisé ma réputation », a déclaré Carroll, ancien chroniqueur de longue date du magazine Elle, aux jurés et à Trump alors qu’il était encore au tribunal.

Trump n’est pas obligé d’assister ou de témoigner dans l’affaire civile. Il est resté à l’écart l’année dernière du procès précédent, où un jury différent a accordé à Carroll 5 millions de dollars après avoir décidé que Trump l’avait agressée sexuellement en 1996 et avait fait des commentaires diffamatoires à son sujet en 2022. Trump fait appel de ce verdict.

Pour des raisons juridiques complexes, les plaintes en diffamation de Carroll ont été divisées en deux poursuites. D’où le deuxième procès, où elle réclame plus de 10 millions de dollars de dommages et intérêts.

Trump a déclaré que ses avocats lui avaient conseillé de ne pas honorer le premier procès en y assistant. Il assiste au deuxième, dit-il, en raison de ce qu’il considère comme l’animosité du juge.

L’avocate de Trump, Alina Habba, a déclaré au tribunal dans une lettre qu’il pourrait témoigner car, même avec les restrictions du juge, “il peut encore offrir un témoignage considérable pour sa défense”.

Entre autres choses, il peut témoigner de son état d’esprit lorsqu’il a fait les déclarations qui lui ont valu d’être poursuivi en justice et de la façon dont ses commentaires sont intervenus alors que Carroll faisait des interviews avec les médias et que les journalistes lui posaient des questions à son sujet, a écrit Habba.

Elle a également suggéré qu’il pourrait «montrer son manque de mauvaise volonté ou de méchanceté» en expliquant comment il avait «corrigé» son déni initial d’avoir jamais rencontré Carroll.

La révision a eu lieu après qu’un journaliste a attiré l’attention de Trump sur une photo de lui, Carroll et leurs épouses de l’époque, datant de 1987, lors d’un événement caritatif. Trump a répondu qu’il « se tenait en ligne avec mon manteau – donnez-moi une pause ».

L’Associated Press ne nomme généralement pas les personnes qui affirment avoir été agressées sexuellement à moins qu’elles ne se manifestent publiquement, comme l’a fait Carroll.