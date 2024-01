Trump pourrait témoigner dans l’affaire E. Jean Carroll lundi : en direct

« Les gens ne pensent pas comme moi et c’est la situation » pourrait résumer la situation difficile à laquelle est confronté l’ensemble du Parti républicain. Au cours des derniers mois, nous à À l’intérieur de Washington ont déclaré que les Républicains – depuis les créatures les plus écureuils du Congrès jusqu’aux donateurs les plus riches des candidats – sont engagés dans une sorte de pensée magique collective. De tels vœux pieux ont permis au Parti républicain de se comporter comme s’il vivait dans un monde qu’il préférerait, plutôt que dans le monde tel qu’il est.