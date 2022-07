Trump pourrait-il faire face à des accusations criminelles ?

Pour prouver une telle accusation, les procureurs devraient montrer que M. Trump avait une intention corrompue lorsqu’il a pris une mesure conçue pour interférer avec la procédure, ce qui signifie qu’il savait qu’il faisait quelque chose de mal. M. Goldstein a déclaré qu’il y avait probablement suffisamment de preuves dans le dossier public pour prouver l’intention de corruption, mais qu’il serait plus difficile de trouver une action.

“En fin de compte, je pense que le procureur devra toujours signaler un acte – une action – que le président a lui-même pris ou a ordonné d’avoir pris, qui ferait lui-même obstruction à la procédure”, a déclaré M. Goldstein.

Une décision de poursuivre Trump pourrait avoir des implications plus larges.

Même si les procureurs sont en mesure de répondre à ces éléments, le procureur général Merrick B. Garland aurait une décision extraordinaire à prendre : est-il dans l’intérêt du pays de porter des accusations contre un ancien président, en particulier celui qui pourrait se présenter à nouveau pour cela ? Bureau?

Une telle poursuite pourrait entraîner le ministère de la Justice dans la politique partisane de manière extraordinaire.

“L’une des choses que le ministère de la Justice doit peser dans ce genre de situation est à la fois quelles sont les ramifications potentielles des poursuites, mais aussi les ramifications de l’absence de poursuites”, a déclaré M. Goldstein.

“Et ici, en partie à cause de la notoriété de tout cela”, a-t-il poursuivi, “s’il y avait des preuves très claires d’un crime et que c’était en quelque sorte très simple et prouvable, mais le ministère de la Justice s’est éloigné, là est un risque réel que le peuple américain pense qu’il existe deux systèmes de justice. Et ce serait dévastateur pour la mission du département.