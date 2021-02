Palm Beach, en Floride, qui abrite la station balnéaire de Mar-a-Lago de l’ancien président américain Donald Trump, a du mal à lui interdire d’y vivre toute l’année, invoquant un règlement empêchant les non-employés de rester plus de trois semaines.

Les non-employés de Mar-a-Lago ne sont pas autorisés à rester au complexe plus de sept jours consécutifs ou trois semaines, selon un accord signé par Trump lors de la conversion de ce qui était alors une résidence privée en un club réservé aux membres en 1993. Cependant, le propre avocat de Palm Beach, John Randolph, a présenté mardi un mémorandum affirmant qu’aucun code juridique n’empêchait Trump de vivre dans la station qu’il possède après avoir effectué un examen juridique plus tôt ce mois-ci.

Le maire de Palm Beach, Gail Coniglio, et le conseil municipal de Palm Beach ont évoqué l’accord de 1993 avant la réunion de mardi, au cours de laquelle le sort du club de golf privé de l’ex-président et «maison blanche d’hiver”Peut être décidé.

Cependant, Randolph a contesté la classification du propriétaire en tant qu’invité, arguant que Trump est plutôt un « employé de bonne foi de [Mar-a-Lago]», Dans un mémorandum inclus dans le procès-verbal de la réunion municipale. « Employé désigne toute personne travaillant généralement sur place pour l’établissement et comprend les propriétaires uniques, associés, commanditaires, mandataires sociaux, etc., » il a continué.

Dans une autre lettre, Randolph a expliqué que si la limite de trois semaines s’appliquait à toute personne séjournant dans le club « suites d’hôtes, « Cela ne s’appliquait pas à Trump, qui a utilisé le »Suite du propriétaire»Et vivait sur la propriété depuis son acquisition en 1985 à titre de résidence privée.

Trump aurait fait fi de la résidence « règle»À plusieurs reprises au cours de son mandat en tant que président, et a l’intention de vivre dans la station en permanence à l’avenir. Melania Trump, l’ancienne première dame, aurait redécoré dès décembre, tandis que des rénovations sont en cours pour accueillir les détails des services secrets de Trump, ont déclaré des sources à CNN.

Les plans de l’ancien président de déménager à Mar-a-Lago ont perturbé les voisins qui ont insisté sur le fait qu’il n’avait pas le droit de rester là-bas à plein temps malgré avoir possédé la propriété pendant 35 ans. L’année dernière, Trump a déménagé sa résidence principale de la Trump Tower à New York à Mar-a-Lago, soi-disant pour des raisons fiscales, bien que les médias spéculaient déjà qu’il y déménagerait de manière permanente s’il ne réussissait pas à être réélu.

L’avocat de West Palm Beach Reginald Stambaugh, représentant un client qui s’est plaint de Mar-a-Lago.clôture micro-ondes« Utilisé pour la sécurité, a écrit dans une lettre de décembre que non seulement l’utilisation résidentielle de Mar-a-Lago par Trump pourrait nuire à la valeur des propriétés dans la région, mais que la question devrait être réglée dès que possible »pour éviter une situation embarrassante pour tout le monde. »

Cependant, Brian Seymour, un autre avocat de Palm Beach spécialisé dans l’utilisation des terres, a suggéré que la ville aurait du mal à retirer Trump contre son gré. « Cela pourrait devenir très compliqué si la ville appliquait vraiment cela, » il a souligné.

Les voisins se plaignent depuis longtemps de la forte présence de Trump dans la région, de «sécurité renforcée, goulot d’étranglement et violations du bruit», Selon CNN. Le média a parlé à un voisin anonyme qui a appelé vivre près de Trump « un cauchemar»Et a prédit le«vieil argent«Les résidents gagneraient. Cependant, même CNN a dû admettre que l’ex-président avait des amis influents à Palm Beach, reconnaissant également que «personnel post-présidentiel et empreinte de sécurité»Serait plus petit avec Trump ne servant plus de commandant en chef. L’héliport construit pour un transit rapide vers et depuis l’aéroport international de Palm Beach est en cours de démolition – une décision qui permettra vraisemblablement de remédier à certains des problèmes de bruit.

Alors que Trump est sans aucun doute préoccupé par le résultat de la réunion municipale de mardi, il a de plus gros maux de tête cette semaine à Washington, où il fait face à son deuxième procès en destitution après que la Chambre contrôlée par les démocrates l’ait destitué pour avoir prétendument incité à une insurrection le 6 janvier.

