Trump pourrait être inculpé prochainement en Géorgie. Voici un aperçu de cette enquête

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Un procureur géorgien devrait demander une mise en accusation par un grand jury dans les semaines à venir dans le cadre de son enquête sur les efforts de Donald Trump et de ses alliés pour annuler la défaite électorale de l’ancien président en 2020.

Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, a commencé à enquêter il y a plus de deux ans, peu de temps après la publication d’un enregistrement d’un appel téléphonique de janvier 2021 que Trump a passé au secrétaire d’État de Géorgie.

Willis a fortement laissé entendre que toute mise en accusation interviendrait entre le 31 juillet et le 18 août. L’un des deux grands jurys assis le 11 juillet devrait entendre l’affaire.

Si Trump est inculpé par un grand jury géorgien, cela s’ajouterait à une liste croissante de problèmes juridiques alors qu’il fait campagne pour la présidence. Trump doit être jugé à New York en mars pour faire face à des accusations d’État liées à des paiements silencieux effectués pendant la campagne présidentielle de 2016. Et il a un autre procès prévu en mai pour des accusations fédérales liées à sa manipulation de documents classifiés. Il a plaidé non coupable dans ces affaires.

Le ministère de la Justice enquête également sur le rôle de Trump dans la tentative d’arrêter la certification des résultats des élections de 2020 à l’approche de l’assaut du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain. Trump a déclaré qu’on lui avait dit qu’il était la cible de cette enquête, qui a probablement un certain chevauchement avec celle de la Géorgie.

Les détails de l’enquête sur la Géorgie qui sont devenus publics ont alimenté la spéculation selon laquelle Willis est en train de monter un dossier en vertu de la loi géorgienne sur les organisations influencées et corrompues par les racketteurs, ce qui lui permettrait d’inculper de nombreuses personnes dans le cadre d’un stratagème potentiellement étendu.

Voici six fils d’investigation que Willis et son équipe ont explorés :

LES APPELS TÉLÉPHONIQUES

L’enquête sur la Géorgie a été déclenchée par l’appel téléphonique du 2 janvier 2021 que Trump a passé au secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger. Trump a suggéré que le haut responsable des élections de l’État pourrait aider à « trouver » les votes nécessaires pour le placer devant le démocrate Joe Biden dans l’État.

« Tout ce que je veux faire, c’est ceci: je veux juste trouver 11 780 votes, soit un de plus que nous », a déclaré Trump sur un enregistrement de l’appel, qui a été divulgué aux organes de presse. « Parce que nous avons gagné l’État. »

Trump a insisté sur le fait qu’il n’avait rien fait de mal et a répété à plusieurs reprises que l’appel était « parfait ».

Trump a également appelé d’autres hauts responsables de l’État dans sa quête pour annuler sa défaite électorale de 2020, notamment le gouverneur Brian Kemp, le président de la Chambre de l’époque David Ralston, le procureur général Chris Carr et le principal enquêteur du bureau du secrétaire d’État.

Le sénateur américain Lindsey Graham, un républicain de Caroline du Sud, a également appelé Raffensperger peu après les élections de novembre. Raffensperger a déclaré à l’époque que Graham avait demandé s’il avait le pouvoir de rejeter certains bulletins de vote par correspondance, ce que Raffensperger a déclaré avoir interprété comme une suggestion d’éliminer les votes légalement exprimés.

Graham a nié tout acte répréhensible, affirmant qu’il voulait simplement en savoir plus sur le processus de vérification des signatures.

FAUX ÉLECTEURS

Biden a remporté la Géorgie avec une marge de moins de 12 000 voix. Un peu plus d’un mois après les élections, le 14 décembre 2020, un groupe de 16 électeurs démocrates de Géorgie se sont réunis dans la chambre du Sénat au Capitole de l’État pour voter pour lui au Collège électoral de l’État. Ils ont chacun marqué des bulletins papier qui ont été comptés et confirmés par un appel nominal.

Le même jour, dans une salle de réunion d’un comité au Capitole, 16 éminents républicains géorgiens – un législateur, des militants et des responsables du parti – se sont réunis pour signer un certificat déclarant faussement que Trump avait gagné et se déclarant les électeurs « dûment élus et qualifiés » de l’État. Ils ont envoyé ce certificat aux Archives nationales et au Sénat américain.

La Géorgie était l’un des sept États du champ de bataille que Trump a perdus où de faux électeurs républicains ont signé et soumis des certificats similaires. Les alliés de Trump à la Chambre et au Sénat américains ont utilisé ces certificats pour plaider en faveur du retard ou du blocage de la certification de l’élection lors d’une session conjointe du Congrès.

Les procureurs du comté de Fulton ont déclaré dans des documents judiciaires qu’ils pensaient que les associés de Trump avaient travaillé avec les républicains de l’État pour coordonner et exécuter le plan.

L’effort multi-États a finalement échoué. Malgré la pression publique de Trump et de ses partisans, le vice-président de l’époque, Mike Pence, a refusé le 6 janvier 2021 de présenter les électeurs non officiels pro-Trump. Après que l’attaque contre le Capitole des États-Unis ait mis un terme violent au processus de certification, les législateurs ont certifié la victoire de Biden aux premières heures du 7 janvier 2021.

Au moins huit des faux électeurs ont depuis conclu des accords d’immunité avec l’équipe de Willis. Et l’été dernier, un juge a interdit à Willis d’en poursuivre un autre, le lieutenant-gouverneur Burt Jones, en raison d’un conflit d’intérêts.

FAUSSES ALLÉGATIONS DE FRAUDE ÉLECTORALE

Les législateurs républicains de l’État ont tenu plusieurs audiences au Capitole de Géorgie en décembre 2020 pour examiner les problèmes présumés liés aux élections de novembre. Au cours de ces réunions, l’ancien maire de New York Rudy Giuliani et d’autres alliés de Trump ont fait des allégations non prouvées de fraude électorale généralisée.

Ils ont allégué que les agents électoraux comptabilisant les bulletins de vote par correspondance à la State Farm Arena d’Atlanta avaient dit aux observateurs extérieurs de partir, puis avaient sorti des «valises» de bulletins de vote illégaux et avaient commencé à les scanner. Les alliés de Trump ont diffusé des clips vidéo de surveillance de l’arène pour étayer leurs allégations. Les responsables de l’État et du gouvernement fédéral ont enquêté et déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de fraude électorale sur le site.

Certains alliés de Trump ont également déclaré que des milliers de personnes inéligibles – y compris des personnes reconnues coupables de crimes, des personnes de moins de 18 ans, des personnes qui avaient voté dans un autre État – avaient voté en Géorgie. Le bureau du secrétaire d’État a démystifié ces affirmations.

TENTATIVES ALLÉGUÉES DE FAIRE PRESSION SUR LE TRAVAILLEUR ÉLECTORAL

Deux des travailleurs électoraux vus dans la vidéo de surveillance de la State Farm Arena, Ruby Freeman et sa fille Wandrea «Shaye» Moss, ont déclaré avoir été harcelés sans relâche en ligne et en personne à la suite des allégations de Trump et de ses alliés.

Giuliani a reconnu la semaine dernière que les déclarations qu’il avait faites au sujet des deux agents électoraux étaient fausses.

Dans un épisode bizarre détaillé par les procureurs dans les dossiers judiciaires, une femme a voyagé de Chicago en Géorgie et a rencontré Freeman le 4 janvier 2021. La femme a d’abord dit qu’elle voulait aider Freeman, mais a ensuite averti que Freeman pourrait aller en prison et a essayé de faire pression sur elle pour qu’elle avoue faussement avoir commis une fraude électorale, ont écrit les procureurs dans des documents judiciaires l’année dernière.

MATÉRIEL ÉLECTORAL ACCÉDÉ

L’avocat allié de Trump Sidney Powell et d’autres ont embauché une équipe de criminalistique informatique pour copier des données et des logiciels sur le matériel électoral dans le comté de Coffee, à environ 200 miles au sud-est d’Atlanta, selon des factures, des e-mails, des vidéos de sécurité et des témoignages de déposition produits en réponse à des assignations à comparaître dans un procès de longue haleine.

Le président du Parti républicain du comté à l’époque – qui a également servi de faux électeur – les a accueillis à leur arrivée au bureau des élections locales le 7 janvier 2021, et certains responsables des élections du comté étaient également présents pendant la visite d’une journée. Le bureau du secrétaire d’État a déclaré que cela équivalait à un « accès non autorisé présumé » au matériel électoral et le Georgia Bureau of Investigation examine la question à la demande du secrétaire d’État.

Deux autres hommes qui ont été actifs dans les efforts pour remettre en question les résultats des élections de 2020 ont également visité le comté de Coffee plus tard ce mois-là et ont passé des heures à l’intérieur.

DÉMISSION DE L’AVOCAT DES ÉTATS-UNIS

Le procureur américain BJay Pak, le principal procureur fédéral d’Atlanta, a brusquement démissionné deux jours après que Trump a appelé Raffensperger et un jour après qu’un enregistrement de cet appel a été rendu public. Au cours de cette conversation, Trump a qualifié Pak de « jamais Trump », sous-entendant qu’il ne soutenait pas le président.

En décembre 2020, le procureur général américain de l’époque, William Barr, a demandé à Pak d’enquêter sur les allégations de Giuliani et d’autres alliés de Trump concernant une fraude électorale généralisée. Pak, qui avait été nommé par Trump en 2017, a rapporté qu’il n’avait trouvé aucune preuve d’une telle fraude.

En août 2021, Pak a déclaré à la commission judiciaire du Sénat américain, qui enquêtait sur les actions post-électorales de Trump, qu’il avait démissionné le 4 janvier 2021, après avoir appris des responsables du ministère de la Justice que Trump ne pensait pas que suffisamment était fait pour enquêter sur les allégations. de fraude électorale et voulait qu’il parte en tant qu’avocat américain.