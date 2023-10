Trump pourrait devoir payer jusqu’à 250 millions de dollars alors que le procès pour fraude commerciale commence

Donald Trump et son entreprise familiale doivent être jugés lundi à New York dans une affaire de fraude civile qui pourrait porter un coup dur à l’empire immobilier de l’ancien président américain.

Trump, candidat à l’investiture présidentielle républicaine, est accusé par la procureure générale de New York, Letitia James, d’avoir gonflé la valeur de ses actifs de plusieurs milliards de dollars pour obtenir de meilleures conditions de prêt et d’assurance.

James demande au moins 250 millions de dollars d’amende, une interdiction permanente contre Trump et ses fils Donald Jr. et Eric de diriger des entreprises à New York et une restriction de cinq ans sur les activités immobilières commerciales de Trump et de son organisation phare, Trump.

James affirme que Trump a récolté des centaines de millions de dollars d’économies mal acquises en gonflant « grossièrement » la valeur de ses actifs pour obtenir de meilleures offres auprès des prêteurs et des assureurs. Cela incluait l’inscription de son club et de sa résidence de Mar-a-Lago en Floride comme valant jusqu’à 739 millions de dollars, même si les restrictions sur les actes le plafonnaient à 28 millions de dollars, a déclaré James.

‘Monde fantastique’

Trump prévoit d’assister à la première semaine du procès devant le tribunal de l’État de Manhattan, selon un dossier déposé par le tribunal dans une affaire sans rapport.

Il a qualifié ces accusations de motivées politiquement et a parfois déclaré que les pratiques suivies par sa société en matière d’évaluation étaient typiques des grandes sociétés immobilières.

L’ancien président américain Donald Trump s’adresse aux membres du Parti républicain le 29 septembre à Anaheim, en Californie. Trump a laissé entendre qu’il assisterait au début du procès civil cette semaine. (David McNew/Getty Images)

Le juge Arthur Engoron, qui préside sans jury, n’est pas d’accord. Dans une décision cinglante du 26 septembre, Engoron a déclaré les accusés responsables de fraude et a critiqué un certain nombre de pratiques des accusés en matière d’états financiers en les qualifiant de « monde imaginaire et non du monde réel ».

Trump a suggéré à un moment donné sous serment dans sa déposition que les valorisations étaient bonnes parce qu’il pouvait trouver un « acheteur d’Arabie Saoudite » pour payer ce qu’il voulait.

« Cette déclaration pourrait suggérer davantage un achat d’influence qu’un investissement judicieux », a écrit Engoron.

Engoron a annulé les certificats commerciaux des sociétés contrôlant les piliers de l’empire de Trump – notamment la Trump Tower et ses clubs de golf à New York – et a déclaré qu’il nommerait des séquestres pour superviser leur dissolution.

La décision ne couvre qu’une poignée des quelque 500 entités du portefeuille de Trump, mais inclut certaines de ses propriétés les plus précieuses.

Les détails de la manière dont cet ordre sera mis en œuvre n’ont pas été décidés, mais la perte de ces actifs précieux porterait un coup dur aux finances de Trump. Si Engoron impose des amendes et des restrictions commerciales, les dégâts s’aggraveraient.

Trump fera appel de cette décision, mais entre-temps, le procès verra Engoron se prononcer sur les six réclamations restantes dans le procès de James, notamment des allégations de complot, de falsification de dossiers commerciaux et de fraude à l’assurance.

Procès probable d’une semaine

Le procès devrait se dérouler jusqu’au début décembre. Plus de 150 personnes, dont Trump, sont répertoriées comme témoins potentiels, mais une grande partie du procès sera probablement une bataille d’experts se prononçant sur des documents financiers.

Parmi eux se trouve l’ancien avocat de Trump, Michael Cohen, qui a souligné le caractère variable des valorisations de la Trump Organization lors d’un témoignage au Congrès début 2019.

Michael Cohen, l’ancien avocat personnel de Trump, est présenté au Capitole à Washington, DC, le 27 février 2019. Cohen a contribué à lever le voile sur les pratiques de l’organisation Trump qui pourraient enfreindre la loi. (Scott J. Applewhite/Associated Press)

« D’après mon expérience, M. Trump a gonflé le total de ses actifs lorsque cela servait ses objectifs, comme essayer de figurer parmi les personnes les plus riches de Forbes, et a dégonflé ses actifs pour réduire ses impôts fonciers », a déclaré Cohen au comité de la Chambre.

Le procès civil n’a rien à voir avec les quatre actes d’accusation criminels auxquels Trump est confronté dans autant de juridictions. Il fait face à 91 chefs d’accusation au total, accusé de rétention illégale de documents gouvernementaux, de falsification de documents commerciaux afin de dissimuler des paiements d’argent occultes et de tentative d’empêcher sa défaite électorale en 2020.

La première date de procès pénal auquel Trump sera confronté est prévue pour mars 2024, au plus fort de la campagne des primaires présidentielles républicaines.