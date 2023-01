Trump pourrait bientôt revenir sur Twitter et Facebook – NBC – RT World News

L’ancien président américain a déposé une pétition auprès de la maison mère de Facebook cette semaine

L’ancien président Donald Trump planifie déjà son premier tweet depuis que son compte Twitter a été rétabli par Elon Musk, tandis que sa campagne a déposé cette semaine une pétition auprès de Meta visant à débloquer ses comptes Facebook et Instagram, a rapporté mercredi NBC News.

“Nous pensons que l’interdiction du compte du président Trump sur Facebook a considérablement déformé et inhibé le discours public”, La campagne de Trump a écrit à Meta mardi, dans une lettre vue par NBC.

La lettre demandait à Meta – la société mère de Facebook et Instagram – de «une réunion pour discuter de la réintégration rapide du président Trump à la plate-forme.

Trump a utilisé ses comptes Twitter et Facebook pour contourner les médias hérités et surfer sur une vague de soutien populiste à la Maison Blanche en 2016. Il a utilisé Twitter pour se quereller avec ses rivaux politiques et annoncer des décisions politiques majeures pendant son mandat, et pour accuser publiquement le parti démocrate. Fête de “gréement” l’élection de 2020 pour le président Joe Biden.















Trump a été suspendu des deux plateformes et d’autres après que ses partisans se sont révoltés sur Capitol Hill en janvier 2021. Bien qu’il ait fait rétablir son compte Twitter en novembre par le nouveau propriétaire et PDG Elon Musk, Meta n’a pas encore pris de décision pour lui redonner le contrôle de son Comptes Facebook et Instagram.

Meta a imposé une interdiction de deux ans sur les comptes de Trump en 2021, qui est maintenant écoulée. Le géant des médias sociaux a déclaré à NBC qu’il “annoncera une décision dans les semaines à venir conformément au processus que nous avons défini.”

Trump n’a pas encore publié un seul tweet depuis que Musk a débloqué son compte, bien que ses assistants et alliés pensent que ce n’est qu’une question de temps. “Il en parle depuis des semaines, mais Trump parle pour Trump, donc tout le monde peut deviner ce qu’il va faire ou dire ou quand”, une source républicaine a déclaré à NBC. Un confident anonyme de l’ancien président a ajouté que les conseillers de campagne de Trump travaillaient sur des idées pour son premier tweet.

Cependant, Musc suggéré mercredi que le retour de Trump pourrait inciter l’administration Biden à “Armer les agences fédérales contre Twitter.” Biden avait précédemment déclaré que l’acquisition de la plate-forme par Musk était “être regardé” par son gouvernement.