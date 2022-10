Trump pourrait avoir plus de documents classifiés – NYT

Le ministère américain de la Justice pourrait prévoir davantage de perquisitions ou d’assignations à comparaître, a rapporté le journal

Le ministère américain de la Justice estime que l’ancien président Donald Trump détient toujours des documents de la Maison Blanche, a rapporté jeudi le New York Times (NYT). Selon le journal, le département réfléchit à des plans pour récupérer les supposés fichiers.

Le journal a allégué qu’un haut responsable du ministère de la Justice avait contacté l’équipe juridique de Trump ces dernières semaines, les informant que les responsables pensaient que Trump n’avait pas rendu tous les documents qu’il avait pris à la Maison Blanche à la fin de son mandat. On ne sait pas quelles preuves le ministère possède pour étayer ses soupçons.

Les avocats de Trump se sont ensuite disputés sur la manière de procéder, certains plaidant en faveur de l’autorisation d’un tiers à rechercher plus de dossiers dans le domaine Mar-a-Lago de Trump, et d’autres plaidant en faveur de la résistance. Selon le NYT, ce dernier groupe l’a emporté.

Des dizaines d’agents armés du FBI ont fouillé Mar-a-Lago en août, affirmant que Trump avait emporté avec lui une quinzaine de boîtes de documents classifiés en Floride et qu’une fouille des locaux révélerait des preuves d’obstruction. Trump insiste sur le fait qu’il a déclassifié tout ce qu’il a apporté à Mar-a-Lago et a accusé le FBI et le ministère de la Justice d’avoir orchestré un “chasse aux sorcières” contre lui.

“Ils me ciblent parce qu’ils veulent me faire taire, vous faire taire et faire taire notre incroyable mouvement MAGA”, a-t-il déclaré mercredi à une foule de supporters à Miami, en Floride. On pense généralement que Trump se prépare à se présenter à nouveau aux élections en 2024 et a suggéré que le ministère de la Justice pourrait peser un acte d’accusation contre lui pour saboter sa campagne.

Le NYT a allégué que les responsables du ministère de la Justice réfléchissaient maintenant à la manière de poursuivre les documents supposés en suspens, que ce soit en délivrant une assignation à comparaître, en obtenant un autre mandat de perquisition ou en obligeant Trump à déclarer sous serment qu’il avait déjà tout rendu.

Ni le ministère de la Justice ni les avocats de Trump n’ont commenté l’histoire. L’article est en partie attribué à Maggie Haberman, une journaliste qui affirme depuis 2021 que Trump a mal géré des documents sensibles après avoir quitté Washington. Haberman a déjà été décrit par la campagne Hillary Clinton dans des e-mails divulgués comme un “journaliste sympathique” qui avait l’habitude “histoires de départ” bénéfique pour les démocrates.