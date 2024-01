Trump pose un dilemme aux dirigeants républicains du Sénat après des années de lutte avec McConnell

Regardez la couverture par CNN de la direction du Sénat républicain et de Donald Trump dans l’émission « Inside Politics Sunday with Manu Raju » à 11 h HE.

Le président Mike Johnson s’entretient régulièrement avec l’ancien président Donald Trump. Un membre de son équipe de direction s’est prononcé en faveur de Trump dans le New Hampshire. Et tous les principaux leaders parlementaires l’ont dit très clairement : ils font partie de l’équipe Trump.

On ne peut pas en dire autant des dirigeants républicains du Capitole.

Le chef du Parti républicain au Sénat, Mitch McConnell, n’a pas parlé à Trump depuis plus de trois ans et essaie d’éviter de prononcer son nom en public. Son adjoint en chef et successeur potentiel, John Thune du Dakota du Sud, n’a toujours pas soutenu Trump et a déclaré ce mois-ci qu’il « s’est toujours inquiété » de l’impact négatif d’une éventuelle nomination de l’ancien président. Le sénateur du Texas John Cornyn – un autre futur leader possible qui a tendance à rester en dehors des primaires contestées – vient de soutenir Trump après sa victoire dans le New Hampshire, même s’il a fait part de ses inquiétudes concernant son éligibilité aux élections générales.

Et un troisième successeur potentiel de McConnell – le sénateur John Barrasso du Wyoming – a adopté une approche différente, s’entretenant avec Trump avant de le soutenir quelques jours avant les caucus de l’Iowa – et planifiant une collecte de fonds pour la candidate sénatoriale soutenue par Trump, Kari Lake, en Arizona et collecte de fonds la semaine dernière pour un autre, Bernie Moreno, dans l’Ohio, selon des sources proches du dossier.

Alors que Trump se dirige vers la nomination, de nombreuses questions se posent dans les cercles républicains sur la façon dont – et si – Trump peut reconstruire les alliances au Sénat qui étaient essentielles lors de son premier mandat mais qui sont inexistantes maintenant. L’absence de relation est devenue très claire ces derniers jours alors que Trump a fait pression publiquement et en privé sur les sénateurs de base et les dirigeants du parti républicain à la Chambre des représentants. tuer un accord majeur sur l’immigration et l’Ukraine que McConnell a travaillé pendant des mois pour obtenir au Sénat.

Et si Trump gagne en novembre, les Républicains craignent une répétition de la présidence chaotique de son premier mandat, où des plans législatifs soigneusement coordonnés pourraient dérailler par les caprices d’un président changeant – quelque chose qui pourrait être encore plus difficile à gérer si les tensions restent vives entre les hauts dirigeants. Des républicains du Sénat et un président enhardi.

“Si nous sommes dans la majorité et que Donald Trump est le président, il doit y avoir de bonnes relations de travail”, a déclaré le sénateur JD Vance, républicain de l’Ohio et fervent partisan de Trump qui a bénéficié du soutien de McConnell dans sa victoire durement gagnée. à mi-mandat 2022.

Lorsqu’on lui a demandé si les liens de Trump avec le prochain chef du GOP seraient un facteur dans sa détermination à savoir qui soutenir, Vance a répondu : « Bien sûr ».

Puce Somodevilla/Getty Images Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, retourne dans ses bureaux du Capitole des États-Unis après avoir prononcé un discours au Sénat le 1er juin 2023 à Washington, DC.

On ne sait toujours pas si McConnell restera à la tête du parti – ou si l’un des « trois John », comme on les appelle au Capitole – se présentera pour lui succéder s’il se retire.

McConnell, qui aura 82 ans le mois prochain, a déclaré après ses problèmes de santé l’année dernière qu’il remplirait son mandat au Sénat, qui expire en janvier 2027. Mais il a refusé à plusieurs reprises de dire s’il se présenterait à nouveau pour rester chef, un poste qu’il défend. a occupé ce poste plus longtemps que n’importe quel chef de parti dans l’histoire du Sénat américain, alimentant les spéculations selon lesquelles McConnell abandonnerait son poste de direction à la fin de ce Congrès.

Le sénateur de Floride Rick Scott – un ennemi de McConnell qui a défié sans succès le chef du GOP lors de leurs dernières élections – n’a pas voulu dire s’il se présenterait à nouveau à la tête du parti ou s’il pense que la relation tendue de McConnell avec Trump est une vulnérabilité.

Mais Scott a déclaré à CNN : « Nous allons avoir une conversation sur la façon dont nous voulons être dirigés à nouveau et prendre une décision..»

Pourtant, alors que McConnell est confronté à plus de dissensions au sein des rangs républicains du Sénat qu’au cours de ses 17 années à la tête du Parti républicain, des entretiens avec plus d’une douzaine de républicains du Sénat montrent qu’il serait probablement en mesure de conserver son poste de leader – même si Trump gagne. Et certains pensent que McConnell pourrait choisir de se présenter à nouveau si les républicains reprennent la majorité, comme ils sont favoris en novembre.

“Si McConnell choisissait de rester, je crois que McConnell le pourrait, et je ne pense pas qu’aucun de ces trois-là ne le défierait”, a déclaré le sénateur Markwayne Mullin, républicain de l’Oklahoma, en faisant référence à ses successeurs potentiels.

Mais Mullin a déclaré que le prochain chef du Parti républicain au Sénat et Trump devaient surmonter les tensions s’ils reprenaient la majorité et la Maison Blanche.

“Ce que nous ne pouvons pas avoir, c’est une division entre les partis si notre président est au pouvoir”, a déclaré Mullin. « Nous ne pouvons pas. Quoi qu’il en soit, nous devons nous mettre d’accord sur le fait que nous travaillons ensemble. S’ils donnent toujours la priorité au pays, mettez de côté vos convictions et vos idées personnelles.

Le sénateur de Floride Marco Rubio – qui a soutenu Trump plutôt que Nikki Haley, bien que Haley l’ait soutenu à la présidence en 2016 – a déclaré qu’une bonne relation de travail entre Trump et leur chef du GOP était « préférable ».

Mais il a ajouté : « Il est possible, je pense, de diriger le pays sans que les gens soient amis. »

Malgré la tension entre McConnell et Trump, un certain nombre de sénateurs républicains estiment que le républicain du Kentucky mettrait de côté ses sentiments personnels pour faire avancer un programme. Que Trump fasse de même est une autre question.

“Ils ont tous les deux des choses à faire, je suppose”, a déclaré le sénateur Kevin Cramer, un républicain du Dakota du Nord, soulignant que Trump avait “tendu la main à ses anciens adversaires” pour gagner leur soutien. « Que Mitch soit ouvert à cela ou non, je ne sais pas. Mitch est tout simplement pragmatique en fin de compte.

Le sénateur Thom Tillis, un républicain de Caroline du Nord, a déclaré que cela ne ferait aucune différence pour la plupart des sénateurs républicains que le prochain leader républicain soit proche de Trump.

“Il y aura des gens ici qui seront alignés à 100% avec Trump, certains le seront peut-être pas (alignés avec lui) à 100%”, a déclaré le sénateur Thom Tillis, un républicain de Caroline du Nord proche de McConnell. . « Et le reste, la grande majorité, se situe quelque part entre les deux. Ils sont tous transactionnels et doivent travailler avec le président comme nous l’avons fait la dernière fois qu’il était président.

Lorsqu’on lui a demandé qui serait favorisé pour succéder à McConnell, Tillis a répondu : « Je pense que vous pouvez lancer cette pièce des deux côtés, pour être honnête avec vous. »

Les critiques de McConnell sont beaucoup plus directes quant aux défis qui l’attendent.

Le sénateur Josh Hawley du Missouri, qui a fait pression pour l’éviction de McConnell, a déclaré que les relations glaciales du leader avec Trump « ne seront pas une bonne chose à l’avenir ».

“Vous ne pouvez pas avoir un leader républicain au Sénat qui ne veut pas travailler avec le président de son propre parti qui est arrivé au pouvoir”, a déclaré Hawley.

Il n’en a pas toujours été ainsi.

En effet, c’est McConnell qui a joué un rôle essentiel dans les plus grandes réalisations de Trump, à savoir l’élection de trois juges à la Cour suprême dont l’impact sur la société américaine se fera sentir pendant des générations. Les deux hommes se sont entretenus régulièrement au cours du premier mandat de Trump, alors que le nouveau président mettait en place son cabinet et un programme législatif, qui comprenait une refonte majeure du code des impôts.

Mais après que McConnell ait ostensiblement imputé à Trump l’attaque du Capitole de 2021 dans un discours cinglant, l’ancien président s’est déchaîné contre McConnell. Il réprimande régulièrement McConnell et a lancé un certain nombre d’attaques racistes contre son épouse, Elaine Chao, une immigrante taïwanaise qui a servi dans le cabinet de Trump mais a démissionné immédiatement après le 6 janvier 2021.

À mi-mandat de 2022, alors que les deux hommes ne parlaient toujours pas, l’équipe de McConnell et Trump se sont disputés les candidats au Sénat – et les alliés du chef du Parti républicain ont finalement cru que l’émergence tardive de Trump sur la campagne électorale et la sélection manuelle des candidats ternes leur avaient coûté le Sénat.

McConnell parle peu de Trump, mais a récemment parlé aux journalistes de son discours après l’attaque du 6 janvier 2021 : « Je l’ai relu récemment. Je maintiens ce que j’ai dit.

Interrogé par CNN le jour de la primaire du New Hampshire la semaine dernière s’il avait besoin de reconstruire sa relation avec Trump, McConnell a souri et a déclaré : « Je n’ai aucune nouvelle à annoncer aujourd’hui. Nous regardons tous le New Hampshire avec beaucoup d’intérêt.

J.Scott Applewhite/AP McConnell Center, rejoint, de gauche à droite, par les sénateurs John Barrasso, John Thune et John Cornyn, s’entretient avec les journalistes sur la colline du Capitole à Washington le 1er mars 2016.

