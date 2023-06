Trump porte un toast si l’affaire des dossiers classifiés est prouvée, déclare l’ancien procureur général

Barr a déclaré qu’il était choqué par le degré de sensibilité de ces documents et leur nombre.

L’acte d’accusation allègue que Trump a stocké les documents de manière aléatoire chez lui à Palm Beach

Trump a déclaré samedi à Politico qu’il poursuivrait sa campagne présidentielle, même s’il était condamné dans cette affaire.

L’ancien procureur général des États-Unis, William Barr, a défendu dimanche l’acte d’accusation de 37 chefs d’accusation de l’avocat spécial Jack Smith contre Donald Trump, affirmant que si les allégations selon lesquelles l’ancien président avait délibérément conservé des centaines de documents hautement classifiés s’avéraient vraies, alors « il porte un toast ».

« J’ai été choqué par le degré de sensibilité de ces documents et leur nombre, … et je pense que les chefs d’accusation en vertu de la loi sur l’espionnage selon lesquels il a délibérément conservé ces documents sont des comptes solides », a déclaré Barr, qui a servi sous Trump, » Fox News dimanche. »

« Si même la moitié de tout cela est vrai, alors il est foutu. »

Les commentaires de Barr, qui était le procureur général de Trump de février 2019 à décembre 2020, sont notables et ont été faits à un moment où de nombreux autres républicains éminents ont hésité à critiquer l’ancien président et actuel favori républicain dans le 2024 White Course à domicile.

Trump doit comparaître mardi devant un palais de justice fédéral à Miami pour faire sa première comparution sur les accusations, qui incluent la conservation délibérée de dossiers de défense nationale très sensibles en vertu de la loi sur l’espionnage, l’entrave à la justice, les fausses déclarations, le complot et la dissimulation.

Trump a déclaré samedi à Politico qu’il poursuivrait sa campagne présidentielle, même s’il était condamné dans cette affaire, en disant « je ne partirai jamais ».

Sur les 37 chefs d’accusation contre Trump, 31 d’entre eux concernent des documents classifiés secrets et top secrets qu’il a conservés après avoir quitté la Maison Blanche au début de 2021.

L’acte d’accusation allègue que Trump a stocké les documents de manière aléatoire chez lui à Palm Beach, en Floride, a refusé de les rendre au gouvernement et a tenté de les cacher au FBI et même à son propre avocat après qu’un grand jury lui a délivré un citation à comparaître exigeant qu’il remette tous les documents portant des marques classifiées.

Son avocat Alina Habba, qui ne le représente pas dans l’affaire, a déclaré dimanche à Fox News que Trump était innocent des accusations et prévoyait de se défendre vigoureusement dans l’affaire.

Dans le passé, Barr a été un farouche défenseur de Trump, allant jusqu’à nommer son propre avocat spécial pour déterminer si le FBI avait ouvert une enquête sur la campagne présidentielle de Trump en 2016 sur d’éventuels liens avec la Russie sur la base de preuves peu solides.

Mais vers la fin de son mandat, l’opinion de Barr sur Trump s’est détériorée après que l’ancien président a tenté de faire pression sur le ministère de la Justice pour lancer de fausses enquêtes sur la fraude électorale, dans une tentative infructueuse d’annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

Pas de « documents personnels »

Trump a précédemment défendu sa conservation des dossiers classifiés, affirmant sans preuve qu’il les avait déclassifiés pendant son mandat – une défense que ses alliés ont également répétée.

« Je continue sur la parole du président qu’il a dit qu’il l’avait fait », a déclaré dimanche le président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis, Jim Jordan, à l’émission « State of the Union » de CNN lorsqu’on lui a demandé s’il avait des preuves pour étayer l’affirmation de Trump.

Cependant, lors de litiges antérieurs liés à la perquisition par le FBI de son domicile en Floride, les avocats de Trump ont refusé à plusieurs reprises de faire valoir cet argument dans leurs dossiers judiciaires, et l’acte d’accusation contient également des preuves que Trump savait qu’il avait conservé des dossiers qui restaient hautement classifiés.

« En tant que président, j’aurais pu le déclassifier », l’acte d’accusation cite Trump comme disant à propos d’un document militaire qu’il aurait affiché lors d’une réunion à son club de golf du New Jersey en juillet 2021. « Maintenant, je ne peux pas, vous savez, parce que cela est encore un secret. »

Trump et ses alliés ont également tenté de faire valoir séparément que les dossiers au cœur de l’affaire sont de nature personnelle et couverts par la loi sur les dossiers présidentiels.

« Il a parfaitement le droit d’avoir des documents classifiés qu’il déclassifie en vertu de la loi sur les archives présidentielles », a déclaré Habba à Fox News dimanche.

Mais Barr a déclaré que l’affirmation selon laquelle les documents étaient les dossiers personnels de Trump est « facialement ridicule ».

Les documents référencés dans l’acte d’accusation sont des « documents officiels » préparés par les agences de renseignement gouvernementales, a-t-il dit, et sont donc la propriété du gouvernement américain.

« Les plans de bataille pour une attaque contre un autre pays ou les documents du ministère de la Défense sur nos capacités ne sont dans aucun univers les documents personnels de Donald J. Trump », a-t-il déclaré.