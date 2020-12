MADISON, Wisconsin (AP) – Le président Donald Trump a intenté une action en justice mardi dans le Wisconsin afin de disqualifier plus de 221000 bulletins de vote dans les deux comtés les plus démocratiques de l’État, une tentative à long terme de renverser la victoire de Joe Biden dans l’État du champ de bataille qu’il a perdu de près de 20700 voix. .

Trump a déposé le dossier le lendemain du jour où le gouverneur démocrate Tony Evers et la présidente de la Commission électorale du Wisconsin ont certifié Biden comme le gagnant des 10 votes du collège électoral de l’État. Trump a demandé à la Cour suprême du Wisconsin de prendre l’affaire directement, plutôt que de la faire commencer par un tribunal inférieur, et d’ordonner à Evers de retirer la certification.

La plus haute cour de l’État, contrôlée 4-3 par les conservateurs, envisage également d’entendre deux autres poursuites intentées par des conservateurs cherchant à invalider les bulletins de vote émis lors de l’élection présidentielle.

Trump répète de nombreuses affirmations qu’il a faites lors d’un recomptage des votes dans les comtés de Milwaukee et de Dane selon lesquelles de larges pans de votes absents ont été illégalement exprimés. Les responsables locaux ont rejeté ses allégations lors du recomptage, et Trump conteste les procédures en place depuis des années et qui n’ont jamais été jugées illégales.

Trump ne conteste aucun bulletin de vote émis dans les pays conservateurs qu’il a gagnés.

Un porte-parole de la campagne Biden dans le Wisconsin n’a pas immédiatement renvoyé un message demandant un commentaire.

La porte-parole d’Evers, Britt Cudaback, a évoqué les commentaires d’Evers lundi selon lesquels les élections étaient «sûres, équitables et efficaces». Le procureur général du Wisconsin, Josh Kaul, et d’autres avocats impliqués dans le recomptage au nom d’Evers et de Biden, n’ont pas immédiatement renvoyé de messages.

« Les habitants du Wisconsin méritent des processus électoraux avec une application uniforme de la loi, pure et simple », a déclaré l’avocat de Trump dans le Wisconsin, Jim Troupis, dans un communiqué. « Lors du recomptage dans les comtés de Dane et de Milwaukee, nous savons avec une certitude absolue que les bulletins de vote illégaux ont indûment influencé les résultats des élections de l’État.

Des poursuites similaires de la campagne Trump ont échoué dans d’autres États du champ de bataille.

L’histoire continue

À Phoenix, un juge a prévu un procès jeudi dans le procès de la présidente du GOP en Arizona, Kelli Ward, qui vise à annuler la victoire de Biden dans l’État. Un juge laisse les avocats et les experts de Ward comparer les signatures de 100 enveloppes de vote par la poste avec les signatures au dossier pour déterminer s’il y a eu des irrégularités. Le bureau de la secrétaire d’État démocrate Katie Hobbs, qui a certifié lundi les résultats des élections en Arizona, a déclaré qu’il n’y avait aucune base factuelle pour mener un tel examen.

Trump manque de temps pour faire entendre ses affaires juridiques. Le Collège électoral doit se réunir le 14 décembre et le Congrès doit compter les votes le 6 janvier.

Le procès de Trump dans le Wisconsin vise à rejeter 170140 bulletins de vote par correspondance lorsqu’il n’y avait pas de demande écrite au dossier et tous les bulletins de vote par correspondance déposés en personne au cours des deux semaines précédant le jour du scrutin.

Les gens qui votent en personne tôt remplissent une enveloppe de certification dans laquelle ils déposent leur bulletin de vote et qui sert de document écrit. Mais la grande majorité des demandes d’absentéisme ces jours-ci sont faites en ligne, avec le nom d’un électeur inscrit dans un journal électronique sans enregistrement papier.

Trump veut lancer 5517 bulletins de vote où les secrétaires électoraux ont rempli les informations d’adresse manquantes sur l’enveloppe de certification où le bulletin de vote est inséré. La commission électorale de l’État a déclaré aux greffiers avant l’élection qu’ils pourraient remplir les informations manquantes sur les enveloppes de vote par correspondance, une pratique qui est en place depuis au moins les 11 dernières élections.

Trump conteste également 28 395 bulletins de vote par correspondance lorsqu’un électeur s’est déclaré «confiné indéfiniment» en vertu de la loi. Une telle déclaration dispense les électeurs d’avoir à présenter une pièce d’identité avec photo pour voter. En mars, la Cour suprême du Wisconsin a statué qu’il appartenait aux électeurs individuels de déterminer s’ils étaient confinés indéfiniment, une désignation utilisée par près de quatre fois plus d’électeurs cette année qu’en 2016 en raison de la pandémie de coronavirus.

Trump conteste également 17271 bulletins de vote retournés lors d’événements organisés dans les parcs de Madison où les travailleurs électoraux ont accepté les bulletins de vote par correspondance remplis d’électeurs cherchant à éviter les foules et les retards de courrier. Trump allègue qu’il s’agissait de sites de vote illégaux pour les absents, mais les responsables de la ville ont déclaré que les agents du scrutin des 220 parcs avaient le même objectif que les urnes dans tout l’État.