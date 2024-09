Trump pointe du doigt de nouveaux chiffres sur les migrants au passé criminel. Voici ce qu’ils montrent

WASHINGTON– Les Républicains soulignent les données récemment publiées sur l’application de la loi en matière d’immigration pour étayer leur argument selon lequel l’administration Biden laisse entrer les migrants qui ont commis des crimes graves. aller gratuitement aux États-Unis Mais les chiffres ont été mal interprétés sans contexte clé.

Immigration et application des douanes a publié des données à Le représentant républicain Tony Gonzales en réponse à une demande d’informations sur les personnes placées sous la supervision de l’ICE, reconnues coupables de crimes ou faisant face à des accusations criminelles. Le district texan de Gonzales comprend un tronçon de 800 milles bordant le Mexique.

Gonzales a publié les chiffres en ligne et ils sont immédiatement devenus un point chaud dans la campagne présidentielle entre l’ancien président Donald Trump, qui a s’est engagé à procéder à des expulsions massiveset la vice-présidente Kamala Harris. L’immigration – et le bilan de l’administration Biden en matière de sécurité des frontières – est devenue un problème. question clé de l’élection.

Voici un aperçu des données et de ce qu’elles montrent ou ne montrent pas :

Au 21 juillet, l’ICE a déclaré que 662 556 personnes placées sous sa supervision avaient été reconnues coupables de crimes ou faisaient face à des accusations criminelles. Près de 15 000 personnes étaient sous sa garde, mais la grande majorité – 647 572 – ne l’était pas.

Parmi les personnes non détenues par l’ICE figurent les personnes reconnues coupables de crimes très graves : 13 099 pour homicide, 15 811 pour agression sexuelle, 13 423 pour délits liés aux armes et 2 663 pour vol de véhicules. La catégorie la plus importante concernait les infractions liées à la route avec 77 074, suivies par les agressions avec 62 231 et les drogues dangereuses avec 56 533.

Le Département de la Sécurité intérieure, qui supervise l’ICE, a précisé plus tard que les chiffres s’étendent sur des décennies et que ceux qui ne sont pas sous sa garde peuvent être détenus par un État ou une agence locale. Par exemple, une personne purgeant une peine dans une prison d’État pour meurtre pourrait être considérée comme un criminel non détenu par l’ICE. Ils ne sont pas détenus par les autorités fédérales de l’immigration, mais ils sont détenus – une distinction que l’ICE n’a pas faite dans son rapport à Gonzales.

Des millions de personnes figurent sur le « registre des personnes non détenues » de l’ICE, ou des personnes sous la supervision de l’agence qui ne sont pas sous sa garde. Beaucoup attendent l’issue de leur procès devant le tribunal de l’immigration, certains portant notamment des dispositifs de surveillance. D’autres ont été libérés après avoir purgé leur peine de prison parce que leur pays ne voulait pas les reprendre.

Les Républicains ont cité ces données comme la preuve que l’administration Biden est laisser les immigrants avec un casier judiciaire dans le pays et n’en fait pas assez pour expulser ceux qui commettent des crimes pendant qu’ils sont ici.

« La vérité est claire : des immigrants clandestins ayant un casier judiciaire arrivent dans notre pays. Les données publiées par l’ICE sont plus qu’inquiétantes et devraient être un signal d’alarme pour l’administration Biden-Harris et les villes du pays qui se cachent derrière des politiques de sanctuaire », Gonzales a déclaré dans un communiqué de pressefaisant référence aux engagements des responsables locaux de limiter leur coopération avec les autorités fédérales de l’immigration.

Trump, qui a décrit à plusieurs reprises les immigrants comme apportant l’anarchie et la criminalité en Amérique, a tweeté plusieurs captures d’écran des données avec les mots : « 13 000 personnes ont traversé la frontière avec des condamnations pour meurtre ».

Il a également affirmé que les chiffres correspondent à Biden et Le temps passé par Harris au pouvoir.

Les données ont été mal interprétées, a déclaré dimanche la sécurité intérieure dans un communiqué.

« Les données remontent à des décennies ; cela inclut les personnes entrées dans le pays au cours des 40 dernières années ou plus, dont la grande majorité des décisions de garde ont été prises bien avant cette administration », a indiqué l’agence. « Cela inclut également de nombreuses personnes qui relèvent de la juridiction ou sont actuellement incarcérées par des partenaires chargés de l’application des lois au niveau fédéral, étatique ou local. »

Le département a également souligné ce qu’il avait fait pour expulser les personnes n’ayant pas le droit de rester en Amérique, affirmant qu’il avait expulsé ou renvoyé plus de 700 000 personnes au cours de l’année écoulée, ce qui, selon lui, était le nombre le plus élevé depuis 2010. La sécurité intérieure a déclaré avoir expulsé 180 000 personnes condamnées au pénal depuis l’entrée en fonction du président Joe Biden.

Les données ne répertorient pas seulement les personnes qui sont entrées dans le pays sous l’administration Biden, mais incluent également les personnes remontant à des décennies et arrivées sous les administrations précédentes, a déclaré Doris Meissner, ancienne commissaire du Service d’immigration et de naturalisation, qui était le prédécesseur de l’ICE.

Ils sont accusés ou reconnus coupables d’avoir commis des crimes en Amérique plutôt que d’avoir commis des crimes dans d’autres pays et d’entrer ensuite aux États-Unis, a déclaré Meissner, qui est maintenant directeur du programme américain sur la politique d’immigration au Migration Policy Institute.

« Ce n’est pas quelque chose qui dépend de ce que l’administration Biden a fait », a-t-elle déclaré. « Cela inclut certainement les années Biden, mais il s’agit d’une accumulation de nombreuses années, et remontant certainement au moins à 2010, 2011, 2012. »

UN Rapport 2017 de Le Bureau de l’Inspecteur général de la Sécurité intérieure affirme qu’en août 2016, l’ICE comptait environ 368 574 personnes non détenues qui étaient des criminels reconnus coupables. D’ici juin 2021, ce nombre était jusqu’à 405 786.

L’ICE dispose de ressources limitées. Le nombre de personnes qu’elle supervise a grimpé en flèche, mais pas ses effectifs. Comme l’a noté l’agence dans un rapport de fin d’année 2023elle doit souvent envoyer du personnel pour aider à la frontière, les éloignant ainsi de leurs fonctions normales.

Le nombre de personnes supervisées par l’ICE mais qui ne sont pas sous sa garde est passé de 3,3 millions un peu avant l’entrée en fonction de Biden à un peu plus de 7 millions au printemps dernier.

« La réponse simple est qu’en tant que système, nous n’avons pas consacré suffisamment de ressources aux parties du gouvernement qui s’occupent de la surveillance et, finalement, de l’expulsion des personnes expulsables », a déclaré Meissner.

ICE a également des limites logistiques et juridiques quant aux personnes qu’elle peut détenir. Son budget permet à l’agence de accueillir 41 500 personnes à la fois. John Sandweg, qui a été directeur par intérim de l’ICE de 2013 à 2014 sous la présidence de Barack Obama, a déclaré que la détention des personnes accusées ou reconnues coupables des crimes les plus graves était toujours la priorité absolue.

Mais une fois qu’une personne a reçu une ordonnance définitive d’expulsion – ce qui signifie qu’un tribunal a jugé qu’elle n’a pas le droit de rester dans le pays – elle ne peut pas être maintenue en détention pour toujours pendant que l’ICE cherche comment la ramener chez elle. UN Décision de la Cour suprême de 2001 a essentiellement empêché l’ICE de détenir ces personnes pendant plus de six mois s’il n’y a aucune chance raisonnable de s’attendre à ce qu’elles puissent être renvoyées.

Tous les pays ne sont pas disposés à reprendre leurs citoyens, a déclaré Sandweg.

Il a déclaré qu’il soupçonnait qu’un grand nombre de personnes reconnues coupables d’homicide mais non détenues par l’ICE sont des personnes dont l’expulsion a été ordonnée, mais que l’agence ne peut pas les expulser parce que leur pays d’origine ne les reprend pas.

«C’est un scénario très courant. Même parmi les pays qui reprennent des personnes, ils peuvent être très sélectifs quant aux personnes qu’ils reprennent », a-t-il déclaré.

Les États-Unis pourraient également rencontrer des problèmes pour expulser des personnes vers des pays avec lesquels ils entretiennent des relations tièdes.

La Sécurité intérieure n’a pas répondu aux questions sur le nombre de pays qui ne reprendront pas leurs citoyens. Le rapport de surveillance de 2017 évalue ce nombre à 23 pays, plus 62 autres qui se sont montrés coopératifs mais où il y a eu des retards dans l’obtention de choses comme des passeports ou des documents de voyage.