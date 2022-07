Trump pleure le Japonais Shinzo Abe, « un rassembleur pas comme les autres » qui « chérissait son magnifique pays »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’ancien président Donald Trump a publié vendredi une déclaration pleurant la mort de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe.

Abe a été assassiné jeudi alors qu’il prononçait un discours dans une rue de Nara, dans l’ouest du Japon, ont confirmé des responsables de l’hôpital quelques heures plus tard.

Trump a publié la déclaration via sa plate-forme propriétaire Truth Social, dans laquelle il a fait l’éloge de l’archi-conservateur tardif de la politique japonaise.

“Vraiment une MAUVAISE NOUVELLE POUR LE MONDE ! L’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe est mort. Il a été assassiné. Son assassin a été capturé et, espérons-le, sera traité rapidement et durement”, a écrit Trump.

L’ANCIEN PREMIER MINISTRE JAPONAIS SHINZO ABE ASSASSINE LORS D’UN DISCOURS DE CAMPAGNE, CONFIRMENT LES RESPONSABLES DE L’HOPITAL

Abe a été emmené de la scène de la fusillade inconscient et en arrêt cardiaque sans signes vitaux, ont rapporté les médias japonais Kyodo News et NHK.

“Peu de gens savent ce qu’était un grand homme et leader, Shinzo Abe, mais l’histoire leur apprendra et sera gentil”, a déploré Trump. “C’était un rassembleur pas comme les autres, mais c’était avant tout un homme qui aimait et chérissait son magnifique pays, le Japon. Shinzo Abe va beaucoup nous manquer. Il n’y en aura jamais un autre comme lui !”

Un suspect de sexe masculin a été arrêté sur les lieux et une arme artisanale apparente a été confisquée. Il a été identifié comme étant Tetsuya Yamagami, 41 ans, a confirmé la police préfectorale de Nara.

Yamagami a été taclé par la sécurité après la fusillade.

Trump et Abe étaient remarquables au Japon et aux États-Unis pour leur amitié.

Les deux hommes ont souvent été photographiés en train de jouer au golf et de dîner ensemble, et les deux dirigeants ont régulièrement souligné dans leurs discours l’importance de la coopération américano-japonaise.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a qualifié l’attaque de « ignoble et barbare » et que le crime pendant la campagne électorale, qui est le fondement de la démocratie, est absolument impardonnable.

LE JAPON LODGES MANIFESTE APRÈS DES NAVIRES DE GUERRE CHINOIS ET RUSSES REPÉRÉS PRÈS DES ÎLES CONTESTÉES : UNE « GRAVE PRÉOCCUPATION »

Après son le décès a été confirmé les hommages ont commencé à affluer pour Abe.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a tweeté : “Beaucoup se souviendront de son leadership mondial à une époque inconnue. Mes pensées vont à sa famille, à ses amis et au peuple japonais.”

Le Premier ministre indien Narendra Modi a appelé Abe l’un des “amis les plus chers”.

“C’était un homme d’État mondial imposant, un leader exceptionnel et un administrateur remarquable. Il a consacré sa vie à faire du Japon et du monde un endroit meilleur.”