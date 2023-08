Trump plaide « non coupable »

L’avocat spécial Jack Smith n’a pas demandé la détention provisoire lors de la dernière série d’accusations contre l’ex-président

L’ancien président américain Donald Trump a plaidé non coupable de quatre chefs d’accusation liés à sa contestation des résultats des élections de 2020 jeudi.

L’ancien président, rejoint par ses avocats dans une salle d’audience de Washington DC, a plaidé non coupable de toutes les accusations devant le juge d’instruction américain Moxila Upadhyaya. Il encourt au maximum 20 ans de prison.

Trump a été inculpé mardi de complot en vue de frauder les États-Unis, de complot en vue d’entraver une procédure officielle, d’entrave et de tentative d’entrave à une procédure officielle et de complot contre les droits.

Bien qu’il ait été brièvement placé en garde à vue dans l’attente de sa mise en accusation conformément aux procédures standard de la salle d’audience, Trump ne sera pas détenu dans l’attente de son procès pour les accusations de cette semaine, dans des conditions qui incluent de ne pas communiquer avec toute personne connue pour être un témoin dans l’affaire, sauf par l’intermédiaire d’un avocat.

L’affaire, qui se concentre sur les actions de Trump immédiatement après l’élection présidentielle de 2020 et en particulier l’émeute du Capitole du 6 janvier, a été confiée à la juge de district Tanya Chutkan, qui a présidé des dizaines d’affaires contre les accusés du 6 janvier et, dans nombre d’entre elles, rendues plus sévèrement. peines que les procureurs ne réclamaient.

Les partisans de l’ancien président ont exprimé leur inquiétude qu’il ne bénéficie pas d’un procès équitable, compte tenu de l’insistance ouverte de Chutkan quant à sa complicité présumée dans les violences au Capitole.

Trump est devenu le premier ancien président américain à être inculpé par le gouvernement fédéral plus tôt cette année lorsqu’il a été inculpé de 37 chefs d’accusation liés à la mauvaise gestion présumée de documents gouvernementaux classifiés stockés dans son domaine de Mar-a-Lago en Floride. Il avait déjà été inculpé devant le tribunal de district de Manhattan pour 34 chefs d’accusation de falsification de documents commerciaux liés au prétendu versement d’argent silencieux à la star du porno Stormy Daniels. Trump a plaidé non coupable de toutes les accusations.

Plus tôt cette semaine, Trump a accusé ses adversaires démocrates de chercher à l’enfermer pour « six vies », notant que les peines de prison combinées de toutes les charges retenues contre lui s’élevaient à 561 ans. Les actes d’accusation n’ont fait que cimenter l’avance du candidat républicain sur les challengers républicains dans les sondages.