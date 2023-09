Trump plaide non coupable des accusations électorales en Géorgie et renonce à sa mise en accusation

L’ancien président Donald Trump a plaidé jeudi non coupable des accusations criminelles liées à ses efforts pour annuler la victoire électorale de Joe Biden en Géorgie en 2020 et a renoncé à son droit de comparaître lors de sa mise en accusation la semaine prochaine, selon un dossier judiciaire.

La mise en accusation de Trump pour 13 chefs d’accusation est prévue le 6 septembre à 9 h 30 HE devant la Cour supérieure du comté de Fulton à Atlanta.

« Comprenant mes droits, je renonce librement et volontairement à mon droit d’être présent à mon

mise en accusation sur l’acte d’accusation et mon droit à ce qu’on me le lise en audience publique », a déclaré l’ancien président dans le dossier judiciaire.

Trump est l’un des 19 coaccusés inculpés dans une vaste affaire de racket qui allègue que lui, plusieurs avocats, un assistant de la Maison Blanche et plusieurs responsables du parti républicain ont cherché à annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020 en Géorgie par divers moyens.