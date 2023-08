Trump plaide non coupable des accusations électorales de 2020 lors de sa mise en accusation après son arrestation – en direct

Trump a plaidé non coupable. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés

Donald Trump vient de faire face à sa troisième mise en accusation en quatre mois pour son acte d’accusation le plus conséquent à ce jour. Trump se tenait dans le même palais de justice de DC où plus de 1 000 émeutiers du 6 janvier ont comparu. Trump a plaidé non coupable des accusations alléguant qu’il avait dirigé un complot criminel à multiples facettes visant à renverser la démocratie américaine. La même Constitution que Trump a tenté de saper le protège désormais avec des droits à une procédure régulière. Et maintenant, Trump exploite sans vergogne ce processus pour renforcer sa campagne dans sa tentative désespérée de réélection pour ne pas aller en prison.

Si Donald Trump est le candidat républicain à la présidence, l’élection de 2024 sera un référendum sur sa criminalité. Il fait maintenant face à 78 accusations de crime entre ses trois actes d’accusation et sa route vers une éventuelle réélection est pavée de procès. L’affaire de fraude de l’organisation Trump est en octobre 2023, le deuxième procès en diffamation d’E Jean Carroll est en janvier 2024, le procès de l’argent silencieux est en mars 2024 et le procès des documents classifiés est en mai 2024. Et bientôt, il y aura un procès prévu pour ce nouveau complot électoral de 2020. Atout pourrait théoriquement faire face à 641 ans de prison compte tenu de ses charges.

Les défenses juridiques que Trump a tentées sont au mieux fragiles. Trump sait que ses problèmes juridiques sont accablants et que les chances de condamnation augmentent à chaque inculpation. C’est trop important pour être ignoré, alors il essaie de renverser le scénario et de faire de ses actes d’accusation un élément clé de son message de campagne. Plutôt que de s’engager dans une défense juridique sérieuse, il semble que Trump et son équipe donnent la priorité à une défense politique.