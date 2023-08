Trump plaide non coupable des accusations de complot pour les élections américaines de 2020

L’ancien président Donald Trump a plaidé non coupable jeudi d’accusations historiques d’avoir dirigé un complot criminel visant à frauder le peuple américain en annulant les élections de 2020.

Trump, le favori pour la nomination présidentielle républicaine de 2024, a présenté son plaidoyer lors d’une brève audience au même palais de justice de Washington où des centaines de ses partisans ont été reconnus coupables et condamnés pour leurs rôles dans l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain.

« Non coupable », a déclaré Trump après que le juge d’instruction Moxila Upadhyaya eut lu les accusations – et les peines de prison maximales potentielles – dans l’acte d’accusation de 45 pages présenté par l’avocat spécial Jack Smith.

Peu de temps avant de quitter son club de golf de Bedminster, dans le New Jersey, pour le court vol dans son avion privé vers la capitale nationale, Trump a doublé avec défi son affirmation sans fondement selon laquelle les élections de novembre 2020 qu’il a perdues contre le démocrate Joe Biden ont été « volées ».

Le milliardaire de 77 ans a déjà été inculpé dans deux autres affaires pénales, et les nouvelles accusations de complot font craindre qu’il ne soit davantage impliqué dans des poursuites judiciaires au plus fort de la campagne électorale de l’année prochaine.

La sécurité était renforcée autour du palais de justice fédéral E. Barrett Prettyman où l’audience s’est tenue avec des barricades métalliques bloquant l’accès et la police patrouillant le périmètre.

De petits groupes de manifestants tenant des pancartes se promenaient à l’extérieur avec quelques touristes curieux.

« Jail Trump Forever », lit-on sur un panneau. « Trump 24 », lit un autre.

« Nous voulions le voir », a déclaré Dave Werner, 52 ans, de Houston, au Texas, qui visitait la capitale avec son fils Liam, 12 ans. « Cela fait un peu partie de l’histoire. »

Les accusations selon lesquelles Trump et six co-conspirateurs anonymes ont comploté pour renverser les élections de 2020 sont les plus graves des cas menaçant de faire dérailler sa candidature de retour à la Maison Blanche.

Dans un article sur son site Truth Social, Trump s’est plaint d’être « arrêté pour avoir contesté une élection corrompue, truquée et volée ».

« LIEU INJUSTE, JUGE INJUSTE », a-t-il dit.

– « Alimenté par des mensonges » –

Trump, dans un article sur Truth Social, a également accusé Biden, son probable rival aux élections de 2024, de chercher à l’accuser d' »autant de crimes qu’il est possible d’en fabriquer ».

« Mais bientôt, en 2024, ce sera notre tour », écrit-il.

Biden, pour sa part, s’est fait demander lors d’une balade à vélo pendant ses vacances dans le Delaware s’il suivrait la mise en accusation. Sa réponse fut un « Non » sec.

Smith, un ancien procureur des crimes de guerre à La Haye, a accusé Trump de complot en vue de frauder les États-Unis et de tenter de priver les électeurs de leurs droits avec ses fausses affirmations selon lesquelles il avait remporté les élections.

« Le but du complot était d’annuler les résultats légitimes de l’élection présidentielle de 2020 en utilisant sciemment de fausses allégations de fraude électorale », indique l’acte d’accusation.

Smith a lié les actions de Trump après sa perte directement à l’attaque du Capitole, qu’il a qualifiée d ‘ »assaut sans précédent contre le siège de la démocratie américaine ».

« Il a été alimenté par des mensonges », a déclaré Smith.

– Cas multiples –

Trump doit être jugé en Floride en mai de l’année prochaine pour avoir emporté des documents gouvernementaux top secrets dans son domaine de Mar-A-Lago en Floride et avoir refusé de les restituer.

L’ancien président destitué à deux reprises fait également face à des accusations criminelles à New York pour avoir prétendument versé de l’argent secret la veille des élections à une star du porno.

Il a également plaidé non coupable dans ces deux affaires.

Le complot électoral aurait inclus des tentatives de faire pression sur Mike Pence pour qu’il rejette les votes du Collège électoral lors de la session conjointe du Congrès du 6 janvier convoquée pour certifier la victoire de Biden, ce que le vice-président a finalement refusé de faire.

Bien que la mise en accusation de Trump ait été devant un juge d’instruction, l’affaire réelle doit être entendue par la juge du tribunal de district américain Tanya Chutkan, une personne nommée par l’ancien président démocrate Barack Obama.

Chutkan, 61 ans, et Trump ont des antécédents juridiques – elle s’est prononcée contre lui en 2021 lorsqu’il a déposé une plainte affirmant le privilège de l’exécutif pour empêcher la remise de documents au comité du Congrès enquêtant sur l’attaque contre le Capitole.

Chutkan a également entendu près de trois douzaines d’affaires impliquant des participants à l’émeute du Capitole et a prononcé des peines sévères.

En tant que président, Trump a été destitué par la Chambre des représentants pour avoir recherché de la saleté politique sur Biden depuis l’Ukraine et sur les événements du 6 janvier, mais a été acquitté par le Sénat les deux fois.

