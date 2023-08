Trump plaide non coupable des accusations d’avoir comploté pour annuler les élections de 2020

L’ancien président américain Donald Trump a plaidé non coupable jeudi d’avoir tenté d’annuler les résultats de sa défaite à l’élection présidentielle de 2020, répondant pour la première fois aux accusations fédérales qui l’accusent d’avoir orchestré une tentative effrontée et finalement ratée de bloquer le transfert pacifique du pouvoir présidentiel.

Trump a comparu devant un magistrat du palais de justice fédéral de Washington pour une courte audience deux jours après avoir été inculpé de quatre chefs d’accusation par l’avocat spécial du ministère de la Justice, Jack Smith. Les accusations accusent Trump d’avoir tenté de renverser la volonté des électeurs et d’annuler sa défaite électorale dans les jours précédant le 6 janvier 2021, lorsque ses partisans ont pris d’assaut le Capitole américain dans un affrontement violent et sanglant avec les forces de l’ordre.

« Non coupable », a déclaré Trump devant le tribunal, insistant sur le premier mot.

Trump, le favori de la primaire présidentielle républicaine de 2024, fait face à des accusations de complot en vue de frauder les États-Unis et d’entraver la certification par le Congrès de la victoire du démocrate Joe Biden. La comparution de Trump jeudi et le reste du procès se dérouleront dans un palais de justice avec une vue dégagée sur le Capitole et dans un bâtiment où plus de 1 000 émeutiers du Capitole ont été inculpés.

L’équipe juridique de Trump a qualifié la dernière affaire d’atteinte à son droit à la liberté d’expression. Après l’audience, il a suggéré que l’affaire équivaut à une persécution politique car il est en tête de la course à la primaire républicaine et devant Biden dans les sondages.

« C’est un jour très triste pour l’Amérique », a-t-il déclaré aux journalistes sur le tarmac de l’aéroport.

« Quand vous regardez ce qui se passe, c’est une persécution d’un opposant politique. Cela n’aurait jamais dû se produire en Amérique. »

Trump devrait rejoindre la campagne électorale alors qu’il cherche à récupérer la Maison Blanche en 2024. Il a également accusé Smith d’avoir tenté de contrecarrer ses chances lors de la prochaine élection présidentielle.

La prochaine audience dans l’affaire a été fixée au 28 août, quelques jours seulement après le premier débat de la primaire présidentielle républicaine de 2024.

REGARDER | Comment l’équipe juridique de Trump pourrait monter une défense : Comment Donald Trump va-t-il se défendre contre les dernières accusations ? Chuck Rosenberg, un ancien avocat américain, décompose les défenses potentielles que l’ancien président Donald Trump pourrait faire face à des accusations liées à l’insurrection du 6 janvier.

Il s’agit de la troisième affaire pénale intentée contre Trump cette année, mais la première à tenter de le tenir pénalement responsable de ses efforts pour s’accrocher au pouvoir dans les semaines entre sa défaite électorale et l’attaque du Capitole qui a stupéfié le monde alors qu’elle se déroulait en direct à la télévision. .

Trump est arrivé à Washington vers 15 h HE après être arrivé du New Jersey en avion privé. Son cortège a parcouru les rues bondées de la ville, utilisant des lumières et des sirènes – un voyage une fois de plus documenté dans une couverture par câble mur à mur.

Jeudi, des manifestants, dont un portant un masque Trump, et des spectateurs se rassemblent près du palais de justice fédéral américain E. Barrett Prettyman à Washington. (Jacquelyn Martin/Associated Press)

L’acte d’accusation de 45 pages accuse Trump de quatre chefs d’accusation liés à ses efforts pour annuler sa défaite électorale à l’approche de l’émeute, notamment de complot en vue de frauder le gouvernement américain et de complot en vue d’entraver une procédure officielle. Les accusations pourraient entraîner une peine d’emprisonnement d’un an en cas de condamnation.

Smith lui-même était dans la salle d’audience et était assis au premier rang derrière les procureurs chargés de l’affaire.

Trois policiers qui défendaient le Capitole ce jour-là ont été vus entrant dans le palais de justice. L’un d’eux, Harry Dunn, a déclaré dans un communiqué que « tout ce que je voulais depuis le premier jour, c’est la responsabilité et la justice pour les hommes et les femmes des forces de l’ordre qui se sont battus courageusement le 6 janvier ».

« Je mentirais si je ne reconnaissais pas mon engourdissement face à la nouvelle de l’inculpation aujourd’hui d’un ancien président des États-Unis », a-t-il déclaré. « Je suis convaincu que notre système judiciaire traitera cette affaire correctement. »

Seule personne accusée dans ce cas

Trump était la seule personne accusée dans cette affaire, bien que dans l’acte d’accusation, les procureurs aient fait référence à six co-conspirateurs anonymes, pour la plupart des avocats, avec lesquels ils disent qu’il a comploté, y compris un stratagème visant à enrôler de faux électeurs dans sept États du champ de bataille remportés par Biden pour soumettre de faux certificats à le gouvernement fédéral.

L’acte d’accusation raconte comment Trump et ses alliés républicains, dans ce que Smith a décrit comme une attaque contre une « fonction fondamentale du gouvernement américain », ont menti à plusieurs reprises sur les résultats dans les deux mois après avoir perdu les élections et fait pression sur son vice-président, Mike Pence et les responsables électoraux de l’État à prendre des mesures pour l’aider à s’accrocher au pouvoir.

Trump a également été accusé à New York d’avoir falsifié des documents commerciaux dans le cadre d’un paiement silencieux à un artiste de film pour adultes pendant la campagne présidentielle de 2016.

Le bureau de Smith l’a également inculpé de 40 chefs d’accusation de crime en Floride, l’accusant de conserver illégalement des documents classifiés dans son domaine de Palm Beach, Mar-a-Lago, et de refuser les demandes du gouvernement de les restituer. Il a plaidé non coupable dans ces deux affaires, qui doivent être jugées l’année prochaine.

Les procureurs du comté de Fulton, en Géorgie, devraient annoncer dans les semaines à venir des décisions d’inculpation dans le cadre d’une enquête sur les efforts visant à renverser les résultats des élections dans cet État.

L’avocat de Trump, John Lauro, a affirmé dans des interviews télévisées que les actions de Trump étaient protégées par le droit à la liberté d’expression du premier amendement et qu’il s’appuyait sur les conseils d’avocats.

Un manifestant tient une pancarte à Washington jeudi avant l’audience du tribunal de Trump. (Elizabeth Frantz/Reuters)

Smith a déclaré dans une rare déclaration publique cette semaine qu’il souhaitait un procès rapide, bien que Lauro ait déclaré qu’il avait l’intention de ralentir l’affaire afin que l’équipe de la défense puisse mener sa propre enquête.

REGARDER | Pourquoi cette affaire pourrait être la plus importante pour Trump : Pourquoi le dernier acte d’accusation de Donald Trump est le plus significatif | À propos de ça Pour la troisième fois en quatre mois, l’ancien président américain Donald Trump a été inculpé par le gouvernement fédéral – cette fois pour ses tentatives de renverser les élections de 2020. À propos de ça La productrice Lauren Bird et le professeur de politique Chris Galdieri discutent de la façon dont cela se compare à ses précédents obstacles juridiques.