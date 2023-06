Trump plaide "Non coupable" Dans une affaire de documents secrets, fait face à 37 chefs d’accusation

Donald Trump a nié des dizaines d’accusations criminelles pour avoir délibérément mal géré des secrets du gouvernement américain et comploté pour empêcher leur retour, lors d’une première comparution historique mardi devant un tribunal fédéral.

Il s’agissait de la deuxième mise en accusation de l’ancien président alors qu’il luttait contre un déluge de menaces judiciaires, survenant à peine 10 semaines après avoir été accusé d’une série de crimes à Manhattan pour avoir versé de l’argent à une star du porno.

Trump a comparu devant un juge à Miami pour être officiellement présenté avec 37 accusations portées par le gouvernement à la suite d’une enquête d’un avocat spécial qui s’est ouverte après une descente du FBI dans son manoir de Floride en août dernier.

« Nous entrons certainement dans un plaidoyer de non-culpabilité », a déclaré Todd Blanche, son avocat, à l’audience.

Le gouvernement américain accuse Trump – qui tente de reconquérir la Maison Blanche l’année prochaine – d’avoir violé la loi sur l’espionnage et d’autres lois lorsqu’il a retiré des documents classifiés en quittant ses fonctions et qu’il ne les a pas remis aux Archives nationales.

Les autorités disent qu’il a conspiré pour contrecarrer les enquêteurs et a sciemment partagé des secrets de sécurité nationale avec des personnes qui n’avaient pas l’autorisation requise.

Trump, qui s’est envolé lundi à bord de son jet privé pour Miami, devrait ensuite retourner à son club de golf de Bedminster, dans le New Jersey, où il prévoit de prononcer un discours protestant contre son innocence.

« L’un des jours les plus tristes de l’histoire de notre pays. Nous sommes une nation en déclin », a déclaré Trump sur sa plateforme Truth Social alors qu’il était conduit au tribunal.

Les responsables de Miami se préparaient à des manifestations à grande échelle et la police a renforcé la sécurité bien avant ce qui s’est avéré être quelques dizaines de partisans de Trump convergeant près du palais de justice.

Certains portaient des casquettes de baseball « Make America Great Again » et une avec une pancarte indiquant « Indict Jack Smith » – le procureur spécial qui a porté les accusations.

La police, dont certaines à cheval et à vélo, était en force, préparée aux manifestations et à la possibilité de troubles, mais l’atmosphère était festive avec une station de radio locale diffusant de la musique salsa cubaine.

Trump, qui a fait le trajet de 25 minutes de son terrain de golf Doral au palais de justice dans un cortège d’au moins six VUS noirs, s’en est pris plus tôt à Smith sur Truth Social, qualifiant le procureur de « voyou » et de « fou ».

‘Ridicule’

Le favori en fuite de la primaire républicaine de 2024 a juré de rester dans la course quelle que soit l’issue de l’affaire des documents.

L’acte d’accusation de 49 pages, qualifié de « ridicule » par Trump, comprend des photographies montrant des boîtes de documents empilées à Mar-a-Lago, sa résidence de Palm Beach, dans une salle de bal et dans une salle de bain et une douche.

Trump, qui mène la course républicaine à la présidence de plus de 30 points, a été destitué à deux reprises pour des allégations d’inconduite au pouvoir et a récemment été reconnu coupable d’abus sexuels.

Il fait face à une mise en accusation ou à un examen minutieux dans quatre enquêtes criminelles – à Washington, en Floride, en Géorgie et à New York – et pourrait se retrouver en procès dans plusieurs affaires alors qu’il fait campagne pour retourner à la Maison Blanche.

Le milliardaire pugnace, qui aura 77 ans mercredi, continue de défendre et même de louer les émeutiers qui ont saccagé le Capitole pour stopper la certification des élections de 2020, et a promis des pardons à beaucoup s’il est réélu.

Trump – qui s’est plaint à plusieurs reprises que les enquêtes à son encontre constituaient une « chasse aux sorcières » sans fondement – s’est engagé lundi à nommer un procureur spécial à son retour au pouvoir pour enquêter sur le président Joe Biden et sa famille.

Il a comparu devant le tribunal avec un fort soutien des électeurs républicains, dont 81% pensent que les accusations portées contre l’ancien président sont politiquement motivées, selon un nouveau sondage Ipsos.

« Ces dernières années, nous avons vu la montée des procureurs politiquement motivés qui ne se soucient pas de l’impartialité, qui ne se soucient pas d’une procédure régulière ou d’une protection égale des lois », a déclaré l’avocate de Trump, Alina Habba, à CNN.

« Ils cultivent discrètement mais agressivement un système de justice à deux niveaux où le traitement sélectif est la norme. »

Les dirigeants républicains au Congrès et les rivaux de Trump pour la nomination présidentielle du parti ont largement passé sous silence la gravité des allégations, attaquant plutôt le ministère de la Justice.

Le super pro-Trump PAC MAGA Inc a lancé une annonce lundi notant qu’une enquête en cours sur le traitement par Biden de documents classifiés n’a pas abouti à un acte d’accusation.

Les deux affaires présentent peu de similitudes car Biden n’est pas accusé d’avoir refusé de restituer des documents classifiés ni soupçonné d’avoir contrecarré les tentatives du gouvernement pour les récupérer.

