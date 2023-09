Trump plaide non coupable dans le procès électoral en Géorgie — RT World News

L’ancien président américain Donald Trump a plaidé non coupable de toutes les accusations portées contre lui dans une affaire d’ingérence électorale en Géorgie. Trump, qui a été arrêté et arrêté la semaine dernière, est accusé de 13 délits de racket et de complot.

L’homme de 77 ans a plaidé jeudi matin. Selon des documents déposés par son équipe juridique, il a renoncé à son droit à ce que les accusations lui soient officiellement lues par un juge du comté de Fulton, où il a été arrêté la semaine dernière.

Des responsables géorgiens affirment que Trump a dirigé une « entreprise de racket criminel » visant à annuler les résultats des élections de 2020, au cours desquelles le président Joe Biden a remporté l’État par moins de 12 000 voix. En utilisant une législation normalement réservée aux poursuites contre les groupes du crime organisé, le procureur Fanni Willis a appliqué les mêmes accusations à 18 membres de l’équipe juridique et de campagne de Trump, qui risquent chacun jusqu’à 20 ans de prison pour racket s’ils sont reconnus coupables.

Trump a affirmé que cette affaire était une tentative de l’administration Biden et de ses partisans de contrecarrer sa campagne électorale de 2024. Après s’être rendu pour être incarcéré et avoir pris sa photo la semaine dernière, l’ancien président a décrit l’affaire comme « une parodie de justice » et « ingérence électorale ».

Son procès interférera probablement avec sa campagne. Willis a proposé une date de début du 24 mars de l’année prochaine, ce qui tombera moins de trois semaines après la décision des 15 États. « Super mardi » voter lors de la saison primaire républicaine. Quelque 17 États votent sur un candidat républicain dans les semaines qui suivent le Super Tuesday.

Trump fait également face à un procès le 25 mars dans une affaire à Manhattan impliquant des erreurs présumées de comptabilité concernant le paiement de ce qu’on appelle « Corruption » à la star du porno Stormy Daniels, et un procès le 4 mars à Washington DC, où il fait face à des accusations de complot fédéral pour ses tentatives présumées de bloquer la certification de la victoire électorale de Biden en janvier 2021.

Avec ces trois actes d’accusation combinés à 40 chefs d’accusation fédéraux pour sa prétendue mauvaise manipulation de documents classifiés, il est confronté à la faible possibilité de plus de 700 ans derrière les barreaux.

Donald Trump est le principal candidat à l’investiture du Parti républicain en 2024, et de récents sondages montrent que l’ancien président a une légère avance sur Biden.