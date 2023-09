Trump plaide non coupable dans l’affaire de subversion électorale en Géorgie et cherche à séparer son cas des autres

ATLANTA (AP) — L’ancien président Donald Trump a plaidé non coupable jeudi et a cherché à séparer son cas de certains autres accusés qui sont accusés avec lui d’avoir tenté illégalement d’annuler les résultats des élections de 2020 en Géorgie.

Le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Scott McAfee, avait fixé au 6 septembre les audiences de mise en accusation de Trump et des 18 autres personnes inculpées dans cette affaire. Le dossier déposé au tribunal par Trump pour plaider non coupable a également renoncé à la mise en accusation, ce qui signifie qu’il n’aura pas à se présenter pour cela.

La décision de ne pas comparaître en personne évite les mises en accusation dramatiques qui ont accompagné les trois autres affaires pénales auxquelles Trump est confronté, dans lesquelles l’ancien président républicain a été forcé, sous haute sécurité, d’entrer dans une salle d’audience et a plaidé « non coupable » devant des foules de spectateurs. . Les tribunaux géorgiens ont des règles assez permissives concernant les caméras d’information dans la salle d’audience, ce qui signifie que Trump n’aura pas à plaider coupable à la télévision.

McAfee a déclaré jeudi qu’il prévoyait d’autoriser la diffusion en direct du procès sur une chaîne YouTube fournie par le comté de Fulton.

Trump et 18 autres personnes ont été inculpés plus tôt ce mois-ci dans le cadre d’un acte d’accusation de 41 chefs d’accusation qui décrit un prétendu stratagème visant à renverser la volonté des électeurs géorgiens qui avaient choisi le démocrate Joe Biden plutôt que le républicain sortant à l’élection présidentielle.

Un avocat de Trump a également demandé jeudi à McAfee de séparer son cas de celui des accusés qui ont demandé un procès accéléré. Le juge a déjà fixé la date du procès de l’un de ces accusés au 23 octobre. Donner à l’ancien président moins de deux mois pour préparer sa défense contre un acte d’accusation de 98 pages « violerait les droits constitutionnels fédéraux et étatiques du président Trump à un procès équitable et à une procédure régulière », a déclaré l’avocat Steve Sadow dans un dossier déposé au tribunal.

La procureure du comté de Fulton, Fani Willis, a déclaré qu’elle souhaitait que tous les accusés soient jugés ensemble. Après qu’une accusée ait demandé un procès rapide, elle a demandé au juge de fixer la date du procès pour tout le monde au 23 octobre.

Les développements de jeudi s’ajoutent aux joutes juridiques préalables au procès qui ont dominé les deux semaines écoulées depuis le dépôt de l’acte d’accusation, soulignant les complexités inhérentes à la tentative de traduire en justice 19 accusés en même temps – dont un ex-président – ​​et préfigurant les retards à venir en tant que juges. passer au crible les arguments concurrents des accusés.

Jenna Ellis, une avocate qui, selon les procureurs, a participé aux efforts visant à persuader les législateurs de l’État de nommer illégalement des électeurs présidentiels, a également plaidé non coupable et a renoncé à sa mise en accusation jeudi.

Trois autres personnes inculpées dans l’acte d’accusation avaient déjà renoncé à leur mise en accusation dans leurs dossiers déposés auprès du tribunal, leur évitant ainsi un nouveau voyage à Atlanta après qu’ils se soient tous rendus à la prison du comté de Fulton la semaine dernière. Trump s’est rendu à la prison le 24 août, où il est devenu le premier ancien président à se faire prendre en photo.

L’affaire, déposée en vertu de la loi géorgienne sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues, ou RICO, est tentaculaire, et la logistique pour la traduire en justice risque d’être compliquée.

Au moins deux accusés ont demandé un procès rapide et ont demandé à être jugés séparément des autres accusés dans cette affaire. Le juge a fixé au 23 octobre la date du procès de l’un d’eux, Kenneth Chesebro, un avocat qui a travaillé sur la coordination et l’exécution d’un plan visant à faire signer par 16 républicains de Géorgie un certificat déclarant faussement que Trump a remporté l’État et se déclarant « l’État » électeurs dûment élus et qualifiés ».

Certaines des autres personnes inculpées tentent de porter leur cas devant la Cour fédérale. Un juge a entendu lundi les arguments de l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, sur une telle demande, mais le juge n’a pas immédiatement statué.

Trump, favori de la primaire présidentielle républicaine de 2024, a critiqué les poursuites engagées contre lui dans le cadre d’une tentative politiquement motivée visant à l’empêcher de reconquérir la Maison Blanche.

Les rédacteurs d’Associated Press Sudhin Thanawala à Atlanta et Eric Tucker à Washington ont contribué à ce rapport.

Kate Brumback, Associated Press