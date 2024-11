Trump place les attaques anti-trans au cœur du plaidoyer final de sa campagne

ATLANTE– Donald Trump a placé son opposition aux droits des transgenres au cœur de son plaidoyer final avant le jour du scrutin, utilisant un langage humiliant et de fausses déclarations pour présenter une tranche extrêmement étroite de la population américaine comme une menace pour l’identité nationale.

Le ancien président et candidat républicain la campagne et les comités d’action politique alignés ont dépensé des dizaines de millions de dollars en publicité qui attaque le candidat démocrate et le vice-président Kamala Harris pour ses déclarations précédentes en faveur des droits des transgenres.

Ses discours de rassemblement comportent désormais une fausse vidéo se moquant des personnes trans et de leur place dans l’armée américaine. Le montage, entrecoupé de clips du film sur la guerre du Vietnam « Full Metal Jacket », suscite généralement de fortes huées lors de ses rassemblements, tout comme le discours de Trump. fausses allégations sur les athlètes féminines et son impression moqueuse de ce qu’il dit, c’est une femme trans soulevant des poids.

« Nous éliminerons (…) la folie transgenre de nos écoles et nous tiendrons les hommes à l’écart des sports féminins », a déclaré Trump lors de son récent discours. Rassemblement au Madison Square Gardensuscitant un rugissement d’approbation de la part de la foule de plus de 20 000 personnes.

Bien que souvent éclipsées par l’accent mis par Trump sur les migrants, ses attaques contre les personnes LGBTQ ont semblé devenir plus fréquentes et inquiétantes au cours des derniers jours de la campagne, destinées à la fois à mobiliser ses principaux partisans et à attirer les votes des électeurs plus modérés qui pourraient ne pas s’aligner sur Trump sur d’autres. importe. Cela fait partie d’une campagne globale dans laquelle Trump a poussé sa propre marque d’hyper-masculinité, plus récemment. faisant référence à plusieurs reprises au présentateur de CNN Anderson Cooper, qui est gay, du nom d’une femme, « Allison Cooper ».

Harris a largement ignoré les attaques de Trump, mais a renoncé à caractériser ses positions, notant que la politique fédérale donnant au personnel militaire américain l’accès aux soins médicaux d’affirmation de genre et à la chirurgie transgenre était en place pendant la présidence de Trump.

« Je respecterai la loi », a déclaré Harris dans une interview à Fox News le 17 octobre. « Et c’est une loi que Donald Trump a effectivement suivie. Vous le connaissez probablement maintenant. Il s’agit d’un rapport public selon lequel, sous l’administration de Donald Trump, ces interventions chirurgicales étaient accessibles aux personnes incarcérées dans le système pénitentiaire fédéral, pour des raisons médicales.»

Sur le podcast « The Breakfast Club » plus tôt cette semaine, elle a ajouté que Trump « vivait dans une maison de verre » avec ses attaques. Elle a comparé le nombre de personnes impliquées : elle a déclaré que deux militaires américains avaient demandé une intervention chirurgicale transgenre, tandis que des millions de personnes pourraient être privées de leur assurance maladie si Trump et les républicains réussissaient dans leurs efforts pour abroger la loi sur les soins abordables.

Les sondages suggèrent un électorat divisé sur les droits des transgenres. Environ la moitié des Américains, soit 51 %, déclarent que changer de sexe est moralement répréhensible, selon une étude. Sondage Gallup de mai. Environ 7 Américains sur 10 estiment que les athlètes transgenres ne devraient être autorisés à concourir que dans des équipes sportives correspondant à leur sexe de naissance, selon une étude. Sondage Gallup 2023. Pourtant, environ 6 Américains sur 10 s’opposent aux lois interdisant les traitements et les procédures médicales aidant les personnes transgenres à s’aligner sur leur identité de genre, selon une étude. Sondage Gallup de mai. Environ un tiers sont favorables à de telles interdictions.

Les défenseurs des droits civiques, quant à eux, expriment leurs inquiétudes quant aux conséquences d’une deuxième administration Trump pour les droits LGBTQ et affirment que son message de campagne menace déjà la sécurité des personnes transgenres, quel que soit celui qui l’emporte.

Trump a juré de cibler les personnes transgenres si elles sont élues. Il a déclaré qu’il demanderait au Congrès d’adopter un projet de loi stipulant qu’il n’y a « que deux genres » et d’interdire les interventions hormonales ou chirurgicales pour les mineurs transgenres dans les 50 États.

Sarah Kate Ellis, présidente du groupe de défense LGBTQ GLAAD, a déclaré que l’approche de Trump s’attaque aux « personnes vulnérables » qui représentent environ 1 % de la population « et sont déjà marginalisées » par une grande partie de la société.

« Pourquoi débattons-nous des soins médicaux des personnes trans ? Parce qu’il y a un manque de compréhension et un manque d’humanisation quant à l’identité des personnes trans », a déclaré Ellis. « Ce n’est pas facile d’être transgenre, de se réveiller chaque jour dans un corps qui ne correspond peut-être pas à ce que l’on est, et au lieu d’avoir de l’empathie, ils se heurtent à de l’hostilité. C’est la culture que Trump crée.»

L’écrivaine et militante Charlotte Clymer a ajouté sur la plateforme de médias sociaux X : « C’est vraiment… c’est nul de regarder n’importe quel événement sportif en tant que personne trans en ce moment à cause des publicités Trump, et j’ai juste besoin que tout le monde sache que : oui, nous le faisons. Je vois les publicités, et c’est démoralisant de savoir que tout ce sous-groupe de personnes nous considère comme des sous-humains.

En effet, depuis le 1er septembre, la campagne de Trump a dépensé environ 35 millions de dollars pour diffuser trois publicités basées sur les déclarations faites par Harris en 2019 en tant que candidat à l’investiture des démocrates à l’élection présidentielle de 2020. Des clips montrent Harris affirmant son soutien aux politiques fédérales qui permettent aux prisonniers fédéraux d’accéder aux soins médicaux, y compris aux traitements hormonaux d’affirmation de genre et, potentiellement, à la chirurgie transgenre.

« Cela semble insensé parce que c’est insensé », déclare le présentateur dans une publicité qui, jeudi, avait été diffusée près de 28 000 fois sur les champs de bataille présidentiels et à la télévision nationale. « L’agenda de Kamala est ‘eux-eux’, pas vous' », conclut la publicité, faisant référence à des pronoms non spécifiques au genre.

Harris, lors de sa campagne présidentielle de 2019, a écrit dans un questionnaire de l’ACLU : « Je soutiens les politiques garantissant que les prisonniers et détenus fédéraux puissent obtenir les soins médicalement nécessaires à la transition de genre, y compris les soins chirurgicaux, pendant leur incarcération ou leur détention. »

Elle a également travaillé en tant que procureur général de Californie pour accorder l’accès à de tels soins aux prisonniers d’État. Mais Harris a raison de noter que des politiques fédérales similaires étaient en place sous la présidence de Trump, tant pour les immigrants détenus que pour les prisonniers fédéraux.

Lors des rassemblements de Trump, il aborde souvent les questions LGBTQ avec des généralisations et des appels émotionnels. Il reproche régulièrement aux dirigeants militaires américains d’être « réveillés », accusant Harris et le président Joe Biden.

La vidéo parodique diffusée sur les écrans lors des rassemblements de Trump alterne entre des scènes d’entraînement militaire intense, parfois avec des sergents instructeurs criant après les troupes, et des scènes représentant ce qui est censé être des membres LGBTQ de l’armée, chacune affichant des émotions féminines exagérées. Ces dernières scènes, selon la vidéo, reflètent l’armée américaine sous Biden et Harris.

Au moment où Trump monte sur scène, plusieurs intervenants ont sensibilisé le public à la question.

« Nous sommes au milieu d’une crise d’identité nationale. La foi en Dieu, le patriotisme, le travail acharné, la famille – ces choses ont disparu pour être remplacées par le « wokisme » et le transgenre » et d’autres philosophies, a déclaré l’ancien candidat républicain à la présidentielle Vivek Ramaswamy au Madison Square Garden. « Ce sont les symptômes d’un vide plus profond d’objectif et de sens dans notre pays, et nous devons maintenant intensifier nos efforts et combler ce vide avec notre propre vision. »

Linley Sanders, rédacteur d’Associated Press à Washington, a contribué à ce rapport.