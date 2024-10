Trump place la réponse aux ouragans au centre de sa campagne 2024

Alors que de nombreuses personnes dans le sud-est luttent pour se sortir de l’ouragan Helene et que la Floride se prépare désormais à l’ouragan Milton, Donald Trump fait de ces tempêtes un point chaud dans la course à la présidentielle.

L’ancien président a profité de la dévastation laissée par Hélène pour lancer un barrage de désinformation – notamment en promouvant de fausses allégations selon lesquelles la FEMA aurait dépensé de l’argent pour les secours en cas de catastrophe pour les migrants, ce qui s’ajouterait à sa rhétorique déjà incendiaire sur l’immigration. Lors de ses visites dans des États déchirés par les tempêtes et sur les réseaux sociaux, il a présenté Kamala Harris et l’administration Biden comme absent et incompétent à fournir de l’aide, même si les membres de son propre parti dans les zones touchées affirment le contraire.

Harris se trouve dans une position plus délicate en tant que candidat et vice-président qui est impliqué dans – mais pas le visage – de la réponse fédérale aux tempêtes. Du côté officiel, la vice-présidente s’est rendue dans deux États durement touchés la semaine dernière, rencontrant des responsables fédéraux des situations d’urgence et des bénévoles dans le but de démontrer son étroite implication dans la réponse du gouvernement.

Mais Harris et sa campagne n’ont pas évité de s’impliquer dans la politique de réponse aux catastrophes. Sa campagne a attaqué Trump à plusieurs reprises sur les réseaux sociauxprésentant des extraits de ses rassemblements où il parle d’Hélène ou se moque de la rhétorique des démocrates sur le changement climatique. Il a également mis en avant un clip de Ken Cuccinelli – un ancien haut responsable de la sécurité intérieure de Trump et contributeur du projet 2025, un punching-ball préféré de la campagne que Trump a désavoué – on parle du rétrécissement de la FEMAavertissant que « leur plan est de réduire l’aide aux victimes de l’ouragan ».

Aujourd’hui, alors que Trump continue de perpétuer des affirmations trompeuses face à une nouvelle tempête, Harris a commencé à s’en prendre à l’ancien président lors d’entretiens pour avoir amplifié la désinformation et sa campagne a lancé une nouvelle publicité le critiquant pour avoir politisé les efforts d’aide fédérale alors qu’il était aux États-Unis. Maison. Et elle est devenue mêlé à une guerre de mots avec le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, sur les préparatifs du gouvernement pour Milton, dont aucun des deux politiciens n’est susceptible de sortir vainqueur.

Au milieu de la tempête politique se trouve une crise que les autorités fédérales, étatiques et locales ont du mal à surmonter, avec une reprise particulièrement difficile dans certaines parties de la Caroline du Nord, où des dizaines de personnes sont toujours portées disparues et où certaines communautés manquent toujours. électricité, service de téléphonie mobile et fournitures de base. De périlleuses inondations et glissements de terrain ont laissé des maisons en ruines et le bilan des morts dans le sud-est a atteint 232. Milton, qui se rapproche de plus en plus de la Floride, ne fera qu’ajouter aux dégâts.

« Nous sommes à un mois des élections, la politique en fera toujours partie », a déclaré Doug Heye, un stratège républicain ayant des liens profonds avec la Caroline du Nord. « Mais les gens qui défendent un programme politique dans ces cas-là n’aident pas leurs propres électeurs. »

Cette campagne n’est pas la première à être bouleversée par les ouragans dans la dernière ligne droite. Les efforts de secours désorganisés et chaotiques de la FEMA après l’ouragan Andrew en 1992 se sont révélés politiquement coûteux pour le président de l’époque, George HW Bush. La destruction de la côte Est par la super tempête Sandy fin octobre 2012 a permis au président de l’époque, Barack Obama, de faire preuve de leadership – et a relégué son adversaire républicain, Mitt Romney, sur la touche.

« Cela a vraiment aspiré l’air de la pièce », a rappelé mardi Ryan Williams, un stratège républicain qui a travaillé sur la campagne de Romney en 2012.

Et, a prévenu Williams, « il n’est pas utile d’essayer de politiser une tempête. Concentrez-vous simplement sur ce que vous pouvez pour aider les victimes. Si vous n’êtes pas président ou gouverneur de Floride, il est préférable de vous concentrer sur le travail caritatif et de rester à l’écart de la réponse officielle.»

Mais dans une course serrée qui se déroule dans un climat politique hyper-partisan, où la dévastation s’étend à tous les États clés, c’est plus facile à dire qu’à faire.

Trump a l’habitude de colporter de fausses informations sur les catastrophes naturelles, y compris la fois où, en tant que président, il a utilisé un Sharpie pour modifier une carte de prévision de l’ouragan Dorian afin de suggérer à tort que la tempête aurait un impact sur l’Alabama. Et cette habitude est à nouveau visible.

Dans les jours qui ont suivi la traversée du sud-est par Hélène, y compris zones de Caroline du Nord et de Géorgie qui sont en grande partie républicaines – Trump a faussement déclaré que le président Joe Biden n’avait pas répondu aux appels du gouverneur républicain de Géorgie, Brian Kemp. Il a soutenu des affirmations non fondées selon lesquelles le gouvernement fédéral et le gouverneur démocrate de Caroline du Nord, Roy Cooper, retenaient intentionnellement l’aide aux zones républicaines de l’État. Il a a déclaré à tort que la FEMA n’offrait aux victimes de l’ouragan que 750 $ en aide. Et il a amplifié plusieurs autres mensonges selon lesquels l’agence de secours en cas de catastrophe détournerait ses fonds pour aider à loger des immigrants sans papiers – des affirmations qui dénaturent la façon dont est financé le programme par lequel la FEMA distribue de l’argent aux gouvernements étatiques et locaux fournissant un abri et des services aux migrants.

Les responsables fédéraux et étatiques ont réfuté les affirmations de Trump. Il en va de même – et ce qui est peut-être plus dangereux politiquement pour Trump – que des membres de son propre parti ont largement salué les efforts du gouvernement après Helene et ont publiquement rejeté la rhétorique du candidat républicain. Le représentant Chuck Edwards, un républicain qui représente une partie de l’ouest de la Caroline du Nord qui comprend Asheville, par exemple, a publié une longue vérification des faits sur son site Internet mardi.

La campagne Trump a lancé une page GoFundMe autorisée qui levé environ 7 millions de dollars et s’est associé à l’association caritative chrétienne Samaritan’s Purse pour fournir des fournitures.

Mais Trump ne lâche pas son discours. Alors que l’ouragan Milton se dirige vers la Floride et le domaine de Mar-a-Lago de Trump, l’ancien président – ​​qui ne résiste pas à la tempête à Palm Beach – a déclaré mardi dans une interview avec l’animateur de radio conservateur Ben Shapiro que lors de sa visite en Caroline du Nord, les gens lui a dit qu’il n’y avait « pas de FEMA » et lui a demandé d’appeler l’éminent bailleur de fonds Elon Musk pour fournir Starlink, son service Internet par satellite, pour aider les gens à communiquer.

« Cela va déjà être un gros problème. Ils ont des problèmes avec Helene en Caroline du Nord et ailleurs et maintenant, regardez celui-ci qui arrive », a déclaré Trump.

« La femme », a-t-il déclaré, faisant référence à Harris, « ne sait pas ce qu’elle fait. »

Sa porte-parole de campagne, Karoline Leavitt, a déclaré dans un communiqué : « La seule désinformation vient de l’administration Biden-Harris » et que « selon les habitants sur le terrain, la réponse du gouvernement fédéral a en fait été un désastre ».

Biden et ses collaborateurs ont rejeté les critiques de la campagne Trump sur la réponse, soulignant les assurances publiques données par les gouverneurs démocrates et républicains selon lesquelles l’administration leur a fourni tout ce qu’ils ont demandé.

La décision de la Maison Blanche de donner la priorité à la lutte contre la désinformation autour de l’ouragan a été motivée en partie par les demandes d’aide des gouverneurs et des politiciens locaux pour lutter contre les mensonges, ont déclaré ses collaborateurs, l’attachée de presse Karine Jean-Pierre soulignant lundi que « les élus à tous les niveaux et des deux côtés de l’allée » avait appelé à la fin des théories du complot.

Lors de conférences de presse et d’entretiens télévisés, les responsables de la FEMA et de la Maison Blanche ont consacré ces derniers jours à rectifier les mensonges et à critiquer ceux qui les ont amplifiés. À l’approche de Milton, les responsables craignent que les conspirations sur les réseaux sociaux ne deviennent incontrôlables, surtout si elles sont à nouveau attisées par Trump et d’autres personnalités conservatrices de premier plan, comme Musk.

« Si le passé n’est qu’un prologue, il est réel », a déclaré mardi Biden à propos de la désinformation au lendemain de Milton, accusant ceux qui la propagent d’essayer de « nuire à l’administration » et les qualifiant de « anti-américains ». Les responsables de la FEMA, quant à eux, ont déclaré mardi que le le tourbillon de désinformation décourage les premiers intervenants et craignait que cela ne dissuade les habitants des zones touchées de demander de l’aide.

Harris a effectué deux voyages dans les zones touchées par l’ouragan ces derniers jours, interrompant une tournée en bus de campagne la semaine dernière pour visiter la Géorgie et se rendant plus tard en Caroline du Nord. Harris, lors de son arrêt en Caroline du Nord, a félicité les responsables locaux pour leurs efforts d’intervention et a visité un centre de bénévoles sur le terrain.

Elle ne s’est pas adressée à Trump à l’époque. Mais depuis lors, Harris a visé à plusieurs reprises son rival pour avoir tenté de semer le doute sur la réponse. La campagne du vice-président a lancé une nouvelle publicité dans les swing states qui présente d’anciens responsables de l’administration Trump critiquant le candidat républicain pour hésite à fournir des secours en cas de catastrophe dans les zones démocratiques alors qu’il était président. Et Harris, dans une série d’entretiens programmés à l’avance mardi, a qualifié la perpétuation de la désinformation par Trump d’insensible et de « comble de l’irresponsabilité ».

« L’idée que quelqu’un jouerait à des jeux politiques pour son propre bien – mais c’est tellement cohérent à propos de Donald Trump », a déclaré Harris sur « The View ». « Il se met avant les besoins des autres. Je crains qu’il manque vraiment d’empathie, à un niveau très élémentaire, pour se soucier de la souffrance des autres.

Kimberly Leonard et Meridith McGraw ont contribué à ce rapport.