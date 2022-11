Trump peut poser un test qu’aucun avocat spécial ne peut passer

“Notre système judiciaire est confronté à l’un des plus grands défis de ses plus de 250 ans d’histoire”, a déclaré Claire Finkelstein, professeur de droit à l’Université de Pennsylvanie et fondatrice du Center for Ethics and the Rule of Law.

À l’approche des élections de mi-mandat, voici où en est le président Biden.

“Il n’y a aucune raison, en vertu de la loi fédérale, qu’un ancien président ou un candidat à la présidentielle ne puisse être inculpé”, a déclaré Mme Finkelstein. “Mais la nature de notre politique est devenue si polarisée qu’il n’y a pas d’enquête criminelle, pas d’acte d’accusation, pas d’action en justice qui ne sera pas perçue comme une autre partie de la politique partisane toxique aux États-Unis aujourd’hui.”

Selon la loi, des avocats spéciaux sont nommés lorsqu’une enquête présente un conflit d’intérêts pour le ministère et lorsqu’il est dans l’intérêt public qu’une personne relativement indépendante du ministère assume la responsabilité de l’affaire.

Si M. Trump déclarait sa candidature, les experts juridiques affirment qu’enquêter sur le principal adversaire politique d’un président en exercice lors d’une prochaine élection pourrait présenter plus de conflit pour le ministère de la Justice de Biden qu’il n’en a jusqu’à présent été confrontés dans ses enquêtes.

“Une fois que Trump est plus qu’un ancien président, mais un candidat déclaré à la présidence, il est judicieux que le département évalue si un avocat spécial est approprié”, a déclaré Andrew D. Goldstein, un procureur qui a travaillé sur l’enquête sur l’obstruction de M. Trump dirigé par l’avocat spécial Robert S. Mueller III.

Ce ne serait pas la première fois qu’un avocat spécial aurait à gérer une affaire liée à M. Trump.

Après que M. Trump a limogé le directeur du FBI James B. Comey en mai 2017, le département a demandé à M. Mueller de terminer l’enquête du bureau sur la Russie et de déterminer si M. Trump avait fait obstruction à cette enquête. Le rapport Mueller n’a trouvé aucune preuve que la campagne Trump avait enfreint la loi dans ses relations avec la Russie, mais a laissé les procureurs trancher la question de l’obstruction après le départ de M. Trump. Le procureur général de l’époque, William P. Barr, a interprété le rapport pour le disculper de tout acte répréhensible.