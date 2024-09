Trump peut gagner un débat. Il lui suffit de se concentrer sur les revirements extrêmes de Harris et d’avoir l’air sain d’esprit.

L’ancien président Donald Trump a eu de la chance lors du premier débat présidentiel de l’élection générale en juin.

Le président Joe Biden a implosé sur scène en temps réel sous les yeux du peuple américain, ne lui laissant aucune voie pour poursuivre sa tentative de briguer un second mandat.

En comparaison, Trump est sorti vainqueur.

Il devra probablement faire un peu plus d’efforts. au débat mardi soir contre sa nouvelle adversaire, la vice-présidente Kamala Harris.

Bien qu’il soit peu probable que Harris trébuche autant que son patron, les situations non scénarisées ne sont pas son point fort. Elle n’est pas non plus très douée sous une pression extrême. ou quand elle est poussée à fond sur son record.

Trump pourrait utiliser ces deux faiblesses à son avantage – s’il ne laisse pas ses propres défauts prendre le dessus.

Le bilan médiocre de Harris : Kamala Harris semble « libérée » de son passé peu reluisant. Elle peut remercier les médias pour cela.

Harris doit expliquer ses changements de position

Dans sa première grande interview depuis qu’elle est devenue la candidate démocrate, Harris n’a pas été pressée de répondre à sa liste toujours plus longue de revirements sur des questions majeuresde l’immigration aux soins de santé. Elle n’a même plus le même point de vue sur l’interdiction des pailles en plastique.

Images de la vice-présidente Kamala Harris et de l’ancien président Donald Trump lors de débats précédents.

Les modérateurs du débat d’ABC News – et Trump – doivent faire monter la pression et exiger qu’elle explique aux électeurs ce qu’elle croit réellement.

Ma pensée (et une déclaration reprise par le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., au cours du week-end) est que Harris est plus progressiste que jamais, mais qu’elle essaie de se réinventer en tant que centriste pour apparaître comme une candidate plus acceptable aux yeux des électeurs du centre.

Les changements de politique de Harris sont cependant si extrêmes qu’elle doit aux Américains une meilleure idée de ce qu’elle ferait en tant que présidente.

Trump a fait un geste intelligent en faisant appel à l’ancienne représentante démocrate d’Hawaï, Tulsi Gabbard pour le conseiller pour le débat. Gabbard s’est présenté contre Harris lors de la primaire démocrate de 2020 et a lancé quelques piques lors d’un débat lié au bilan de Harris en tant que procureurEt Harris, clairement ébranlé par le ton calme et confiant de Gabbard, n’a pas bien géré la situation.

Il est révélateur que Harris et sa campagne aient a essayé de changer les règles du débat Elle a fait pression à l’avance pour que les micros soient allumés tout au long du match. Il est clair qu’elle espère que l’attention se portera sur Trump qui agit comme un tyran ou qui dit des choses inappropriées – comme il a tendance à le faire.

Harris reste vague : Kamala Harris affirme que ses « valeurs » n’ont pas changé. Nous n’avons toujours aucune idée de ce qu’elles sont.

Les micros étant coupés pendant que l’adversaire parle, les chances sont plus limitées de voir un moment marquant qui pourrait attirer l’attention des médias et des réseaux sociaux. Cela permet également de soulager Harris et ses revirements de situation.

Trump doit assumer son rôle d’agent du changement

Même si Harris souhaite prendre ses distances avec l’administration Biden, il n’en demeure pas moins qu’elle en est un élément central.

Après quatre ans au pouvoir, Harris a une tâche difficile : se définir comme une candidate fraîche avec de nouvelles idées pour lutter contre l’inflation élevée et l’immigration illégale. deux questions qui restent au cœur des préoccupations des électeurs.

Sur ces questions, Trump devance Harris de deux chiffres, selon le dernier sondage du New York Times/Siena College.

Alertes d’opinion : Recevez des chroniques de vos chroniqueurs préférés et des analyses d’experts sur les principaux sujets, directement sur votre appareil via l’application USA TODAY. Vous n’avez pas l’application ? Téléchargez-le gratuitement depuis votre app store.

Le sondage a également révélé que beaucoup plus d’électeurs voient Trump – et non Harris – comme un candidat du changement. Et c’est souvent ce que les électeurs souhaitent lors d’une élection présidentielle, surtout s’ils sont convaincus que la prochaine élection présidentielle sera une réussite. ne sont pas satisfaits de la direction actuelle du pays.

Plus de deux fois plus de personnes interrogées (53 %) ont déclaré que Trump représentait un « changement majeur », contre 25 % pour Harris.

Plutôt que de s’attarder sur les griefs passés, Trump ferait mieux de parler de ce qu’il compte faire pour améliorer l’économie et lutter contre le chaos à la frontière.

Et Harris doit répondre de ses nombreuses volte-faces et se différencier de Biden.

Les enjeux du débat sont élevés pour les deux candidats, mais ils sont encore plus importants pour Harris.

Ingrid Jacques est chroniqueuse à USA TODAY. Contactez-la à [email protected] ou sur X, anciennement Twitter : @Ingrid_Jacques

Vous pouvez lire diverses opinions de nos chroniqueurs USA TODAY et d’autres écrivains sur le Page d’accueil de l’opinionsur X, anciennement Twitter, @usatodayopinion et dans notre Bulletin d’information d’opinion.

Cet article a été publié à l’origine sur USA TODAY : Trump a eu de la chance avec Biden. Il devra faire plus d’efforts lors du débat avec Harris