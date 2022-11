Trump, pesant la troisième candidature à la présidence, établit une «grande annonce» pour la semaine prochaine

VANDALIA, Ohio – Lors de la dernière nuit décisive des campagnes de mi-mandat de 2022, Donald J. Trump a organisé un rassemblement pour aider à lever un espoir au Sénat dans l’Ohio – et a plutôt pris la vedette entièrement pour lui-même.

Dans un discours venteux sur le tarmac d’un aéroport froid à l’extérieur de Dayton, M. Trump a passé la grande majorité de son temps à parler de ses quatre années en tant que président, des multiples enquêtes auxquelles il a survécu, de la poignée de nouvelles enquêtes auxquelles il est actuellement confronté et, une fois encore une fois, une allumeuse interminable sur son plan d’annoncer probablement-potentiellement-en-toute-vraisemblance une troisième campagne pour le président.

Cette fois, cependant, il a nommé la date et le lieu.

“Je vais faire une très grande annonce le 15 novembre à Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride”, a-t-il déclaré dans les dernières minutes de son discours de 100 minutes.

M. Trump n’a jamais été du genre à partager la scène très longtemps et, bien sûr, la grande majorité des hommes et des femmes qui ont attendu des heures que son jet s’arrête et dégorge l’ancien président l’ont fait pour voir lui plus que d’entendre JD Vance, le candidat républicain au Sénat de l’État, les exhorter aux urnes.