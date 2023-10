Trump perd sa tentative de suspendre son procès pour fraude à New York, mais remporte un retard clé

L’ancien président américain Donald Trump fait des gestes tout en parlant aux médias pendant une pause alors qu’il assiste à un procès dans une affaire de fraude civile intentée par la procureure générale de l’État, Letitia James, contre lui, ses fils adultes, la Trump Organization et d’autres à New York, le 4 octobre. 2023.

Une cour d’appel de New York a refusé vendredi de suspendre le procès en cours pour fraude commerciale contre Donald Trump et son entreprise, mais a mis fin à l’ordonnance d’un juge visant à annuler les certificats commerciaux des entreprises de Trump dans l’État.

La décision est intervenue après la fin de la première semaine de procédure du procès pour fraude commerciale de Trump devant la Cour suprême de Manhattan.

La procureure générale de New York, Letitia James, s’était opposée à l’arrêt du procès de Trump en attendant son appel de la décision préliminaire d’un juge selon laquelle il était responsable de fraude commerciale dans cette affaire. Mais elle ne s’est pas opposée à la demande de Trump visant à ce que la décision du juge, qui a annulé une série de certificats d’entreprise, soit suspendue en attendant l’issue de l’appel.

Le bureau de James a déclaré dans un communiqué que les certificats de l’entreprise n’avaient pas encore été annulés et que le bureau de l’AG a proposé de mettre en place quelqu’un pour superviser ce processus, les noms possibles étant attendus plus tard ce mois-ci.

Le procès en cours porte sur le procès de James contre Trump, la Trump Organization, ses deux fils adultes et de hauts dirigeants de l’entreprise, d’une valeur de 250 millions de dollars.

Christopher Kise, l’avocat de Trump, a déclaré dans un communiqué : « Nous sommes très heureux que le Premier Département ait respecté la loi de New York et mis un terme à toute annulation de certificats commerciaux, séquestres ou dissolution. au-delà du cadre de cette affaire a été suspendu. »

« Sans surprise, il déforme cette décision et clame faussement la victoire d’une résolution que nous avons proposée », a déclaré James dans un communiqué. « La vérité est simple : un juge a jugé qu’il avait commis une fraude répétée et persistante, et nous continuerons de le démontrer devant les tribunaux. »

Le juge Arthur Engoron de la Cour suprême de Manhattan a rendu le mois dernier un jugement sommaire selon lequel James avait prouvé son affirmation principale selon laquelle les accusés avaient commis une fraude commerciale. Engoron avait annulé les certificats commerciaux des sociétés de Trump dans le cadre de cette constatation.

Le procès porte sur les six autres réclamations de la poursuite.

La décision de vendredi suspendant les annulations mais autorisant la reprise du procès est venue d’un juge de la division d’appel qui traite les affaires découlant de la Cour suprême de Manhattan.

— Kevin Breuninger de CNBC a contribué à ce rapport