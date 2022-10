Trump perd sa tentative de retarder le procès de l’accusateur de viol avant sa déposition

Donald Trump a perdu mercredi une tentative de retardement d’un procès en diffamation intenté par l’écrivain E. Jean Carroll après avoir nié l’avoir violée, avant la déposition de l’ancien président américain prévue le 19 octobre.

Carroll a poursuivi Trump en novembre 2019, cinq mois après avoir nié l’avoir violée au milieu des années 1990 dans le vestiaire d’un grand magasin de Manhattan. Trump a dit “qu’elle n’est pas mon genre”.

Plus récemment, Trump a également affirmé qu’il était à l’abri du procès de Carroll par une loi fédérale immunisant les employés du gouvernement contre les poursuites en diffamation.

En septembre, Trump a cherché à suspendre l’affaire Carroll, après que la 2e Cour d’appel du circuit américain de Manhattan l’a laissé à une cour d’appel de Washington, DC pour décider si Trump a agi en tant que président lorsqu’il a qualifié Carroll de menteur en 2019. Carroll a ensuite accusé Atout de l’obstruction.

Mercredi, le juge de district américain Lewis Kaplan à Manhattan a déclaré que l’achèvement de la déposition de Trump avant les règles de la cour d’appel du district de Columbia “n’imposerait aucune charge excessive à M. Trump, encore moins un préjudice irréparable”.

Roberta Kaplan, avocate de Carroll, a déclaré dans un communiqué : “Nous sommes ravis que le juge Kaplan ait accepté notre position de ne pas surseoir à la découverte dans cette affaire.”

Alina Habba, avocate de Trump, a déclaré : “Nous sommes impatients d’établir officiellement que cette affaire est, et a toujours été, entièrement sans fondement”.

Indépendamment du procès en diffamation, Carroll, un ancien chroniqueur du magazine Elle, prévoit de poursuivre Trump le 24 novembre pour coups et blessures et détresse émotionnelle.

À cette date, une loi récemment promulguée dans l’État de New York donne à Carroll et à d’autres personnes qui disent avoir été victimes d’inconduite sexuelle une fenêtre d’un an pour intenter une action en justice pour inconduite sexuelle présumée, même si le délai de prescription a expiré il y a longtemps.