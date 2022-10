Trump perd l’offre du tribunal pour empêcher le Congrès d’obtenir des déclarations de revenus

Le comité des voies et moyens a demandé pour la première fois au département du Trésor en 2019 les déclarations de revenus de Trump et celles du Donald J. Trump Revocable Trust et de sept sociétés à responsabilité limitée, dont l’une exerce ses activités sous le nom de Trump National Golf Club à Bedminster, New Jersey. Trump était président à l’époque.

Trump en tant que candidat républicain à la présidence et en tant que président a rompu des décennies de tradition en refusant de publier publiquement ses déclarations de revenus.

En décembre dernier, un juge fédéral a rejeté la contestation de Trump par le comité de la Chambre pour obtenir ses dossiers fiscaux auprès du département du Trésor dans le cadre d’une enquête sur la manière dont l’Internal Revenue Service audite les déclarations de revenus présidentielles.

Dans sa décision d’août rejetant la contestation par Trump de cette ordonnance, le comité de la cour d’appel du circuit de DC, composé de trois juges, a noté que si les déclarations de revenus sont généralement confidentielles en vertu de la loi fédérale, une exception est lorsque le président du comité des voies et moyens demande ces déclarations par écrit au Département du Trésor.