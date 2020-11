Trump perd l’appel de l’affaire électorale en Pennsylvanie

L’avis marque la dernière défaite judiciaire de Trump, qui a refusé de concéder l’élection à Biden et affirme à tort qu’il a remporté la course. Mercredi, Trump a déclaré catégoriquement: “Nous devons inverser les élections”.

La décision de la cour d’appel a confirmé la décision d’un juge fédéral d’une semaine plus tôt qui refusait la demande de la campagne Trump d’empêcher l’État Keystone de certifier que le président élu Joe Biden avait remporté son élection.

L’avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, avait plaidé au nom de la campagne Trump dans l’affaire devant le juge du tribunal de district américain Matthew Brann à Williamsport, en Pennsylvanie. Giuliani a mené la charge de la campagne Trump devant le tribunal de l’opinion publique, répandant des allégations non prouvées de fraude électorale généralisée qui, selon lui, ont fait basculer le résultat des élections.

Mais la cour d’appel a noté dans son avis de 21 pages que lorsqu’il se tenait devant Brann dans une salle d’audience, Giuliani a déclaré que la campagne “ne plaide pas la fraude” dans l’affaire.

“Le fait de déclarer une élection injuste ne le rend pas ainsi”, lit-on dans l’opinion du 3e Circuit. “Les accusations nécessitent des allégations spécifiques et ensuite des preuves. Nous n’avons ni l’un ni l’autre ici.”

Une autre avocate de la campagne Trump, Jenna Ellis, a tweeté plus tard vendredi une déclaration conjointe avec Giuliani affirmant: «Le mécanisme judiciaire activiste en Pennsylvanie continue de dissimuler les allégations de fraude massive».

Le tweet d’Ellis ajoute: “Sur SCOTUS!” renvoyant à la Cour suprême des États-Unis.

Plutôt que de prétendre qu’une fraude avait été commise en Pennsylvanie, le procès fédéral de la campagne Trump avait plutôt allégué que les bulletins de vote par correspondance avaient été traités différemment dans les comtés orientés vers les démocrates par rapport à ceux qui étaient plus républicains. La campagne a également allégué que certains observateurs surveillant le dépouillement des votes dans les bureaux de vote avaient été injustement limités.

Brann, dans sa décision écrite, a déclaré que les avocats de la campagne n’avaient pas présenté “d’arguments juridiques convaincants et de preuves factuelles d’une corruption endémique” dans leur tentative sans précédent d’invalider des millions de bulletins de vote.

Dans son appel au 3e circuit, la campagne Trump n’a pas demandé que la décision de Brann soit annulée. Au lieu de cela, la campagne a demandé qu’elle soit autorisée à soumettre une version modifiée de sa plainte légale afin de “rétablir les revendications qui ont été supprimées par inadvertance” à partir d’une version précédente.

Mais même cet argument épuré a été rejeté par la cour d’appel.

“La Campagne fait appel pour un motif très restreint: le tribunal de district a-t-il abusé de son pouvoir discrétionnaire en ne laissant pas la Campagne modifier sa plainte une deuxième fois? Il ne l’a pas fait”, lit-on dans l’opinion rédigée par Stephanos Bibas, que Trump a nommé à la magistrature en 2017 .

La cour d’appel a écrit que «la plupart des allégations» dans la dernière plainte de la campagne Trump «se résument à des questions de droit de l’État».

“La loi de Pennsylvanie est prête à négliger de nombreux défauts techniques. Elle favorise le décompte des voix tant qu’il n’y a pas de fraude”, a déclaré l’avis.

“La Campagne essaie de reconditionner ces allégations de la loi étatique comme une discrimination inconstitutionnelle. Pourtant, ses allégations sont vagues et concluantes”, a déclaré Bibas dans l’avis.

“Il n’allègue jamais que quiconque a traité la campagne Trump ou les votes Trump pire qu’il n’a traité la campagne Biden ou les votes Biden. Et la loi fédérale n’exige pas les observateurs de sondages ni ne précise comment ils peuvent observer. Il ne dit pas non plus sur la guérison des erreurs techniques de la loi des États dans les bulletins de vote. Chacun de ces défauts est fatal. “

Bibas a également noté que la part des bulletins de vote par correspondance contestée par la campagne Trump est “beaucoup plus petite” que la marge de victoire de Biden en Pennsylvanie.

“De plus, lancer des millions de bulletins de vote par la poste serait drastique et sans précédent, privant de ses droits une grande partie de l’électorat et bouleversant toutes les courses à la baisse aussi”, a ajouté Bibas, qualifiant ce remède de “excessivement disproportionné”.

Biden a battu Trump dans l’État de plus de 81000 voix, remportant ses 20 votes au collège électoral. Biden devrait remporter 306 votes électoraux – 36 de plus qu’il n’en fallait pour gagner – contre 232 pour Trump.

La Pennsylvanie, ainsi que d’autres États clés du swing, notamment le Michigan, la Géorgie et le Nevada, ont déjà certifié leurs votes pour Biden.

Marc Scaringi, avocat et animateur de radio-débat conservateur représentant la campagne Trump en Pennsylvanie, dans une lettre adressée à la cour d’appel a demandé mercredi que Giuliani soit autorisé à présenter des arguments oraux dans l’affaire. Vendredi, les juges d’appel ont rejeté cette demande de plaidoirie.

Dans une note de bas de page de cette lettre, Scaringi a détaillé une stratégie juridique à long terme pour Trump pour annuler la victoire de Biden dans l’État malgré le fait que ses résultats ont déjà été certifiés. La mise en banque légale exigerait qu’un tribunal fédéral invalide cette certification, puis obligerait l’Assemblée générale de Pennsylvanie à envoyer des électeurs pro-Trump au collège électoral.

“Une décision du tribunal de district selon laquelle le président Trump a remporté les votes légaux peut avoir un impact significatif sur l’Assemblée générale”, a écrit Scaringi.

Un avocat d’appel a déclaré à CNBC que cette stratégie avait l’air «inventée».