Trump perd Joseph Tacopina comme avocat dans deux affaires

Son retrait des questions juridiques liées à l’ex-président est intervenu quelques heures avant les caucus républicains de l’Iowa, où Trump espère vaincre largement ses challengers républicains.

“Le président Trump dispose de l’équipe juridique la plus expérimentée, la plus qualifiée, la plus disciplinée et globalement la plus solide jamais réunie alors qu’il continue de se battre pour l’Amérique et les Américains contre ces canulars d’ingérence partisane et tordue menée par Joe Biden”, a déclaré le porte-parole de Trump, Steven Cheung, dans un courrier électronique. lorsqu’on l’interroge sur le départ de Tacopina.

Tacopina a représenté Trump dans un procès civil intenté par l’écrivain E. Jean Carroll, qui a déclaré l’avoir violée dans un grand magasin de New York au milieu des années 1990 et l’a diffamée fin 2022 lorsqu’il a nié ses allégations.

Un procès dans cette affaire s’est terminé par un jury de la Cour fédérale de Manhattan déclarant Trump responsable d’avoir abusé sexuellement de Carroll et de l’avoir diffamée. Le jury a également ordonné à Trump de verser à Carroll 5 millions de dollars de dommages et intérêts.

Trump fait appel de ce verdict devant la Cour d’appel américaine du deuxième circuit.

Lundi, Tacopina a déposé un avis auprès de la cour d’appel demandant le retrait de son cabinet d’avocats de l’affaire.

Un procès dans le cadre d’un deuxième procès en diffamation similaire intenté par Carroll contre Trump pour les commentaires qu’il a tenus à son sujet alors qu’il était président devrait s’ouvrir mardi devant le tribunal fédéral de Manhattan. Tacopina ne représentait pas l’ancien président dans cette affaire.

Lundi également, Tacopina a déposé un avis de retrait de l’affaire devant la Cour suprême de Manhattan dans laquelle il défendait Trump pour des accusations criminelles de falsification de dossiers commerciaux liées à un paiement d’argent secret à la star du porno Stormy Daniels.

L’avocat personnel de Trump, Michael Cohen, a payé à Daniels 130 000 $ à la veille de l’élection présidentielle de 2016 pour la faire taire sur son récit d’avoir eu des relations sexuelles avec Trump des années plus tôt.

Trump, qui nie avoir eu des relations sexuelles avec Daniels, a remboursé à Cohen le paiement et les autres frais connexes, qui ont été enregistrés par la Trump Organization comme frais juridiques.