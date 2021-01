La Dre Deborah Birx a rejoint Anthony Fauci en tant que membre du groupe de travail sur le coronavirus pour critiquer Donald Trump, affirmant qu’elle avait «toujours» envisagé de démissionner et que certains membres de l’administration pensaient que Covid-19 était un «canular».

Dans une interview accordée dimanche à Face the Nation, Birx a été honnête à propos de son passage avec l’administration Trump, suggérant que la désinformation était poussée à propos de la pandémie en cours.

«J’ai vu le président présenter des graphiques que je n’ai jamais réalisés», Birx a déclaré, rejetant le blâme sur des conseillers non identifiés qui ne prenaient pas Covid-19 aussi au sérieux qu’elle.

Même si elle dit que Trump a apprécié le « la gravité » de la situation, elle a affirmé que d’autres ne l’ont pas fait.

«Quelqu’un à l’intérieur créait un ensemble parallèle de données et de graphiques qui ont été montrés au président,» Dit Birx.

Dr Deborah Birx sur #Covid19 #désinformation à l’intérieur de #Atout Maison Blanche: «J’ai vu le président présenter des graphiques que je n’ai jamais réalisés», raconte-t-elle @margbrennan «Quelqu’un à l’intérieur créait un ensemble parallèle de données et de graphiques qui ont été montrés au président" Plus sur @FaceTheNation pic.twitter.com/1TMlIdvnWR – Faites face à la nation (@FaceTheNation) 24 janvier 2021

Il y avait des gens à la Maison Blanche, a-t-elle ajouté, que « Croyait vraiment que c’était un canular. »

COVID Deniers à l’intérieur de la Maison Blanche? "Il y avait des gens qui croyaient définitivement que c’était un canular," L’ancienne coordinatrice de la réponse au coronavirus de Trump, la Dre Deborah Birx, admet @margbrennan. Birx dit qu’elle a pris ses messages sur la route pour éviter d’être "censuré" pic.twitter.com/B30c44MuNM – Faites face à la nation (@FaceTheNation) 24 janvier 2021

Birx a dit que cette friction l’a amenée « toujours » envisage de démissionner de son poste dans le groupe de travail.

«Je devais me demander tous les matins, y a-t-il quelque chose que je pense que je peux faire qui serait utile pour répondre à cette pandémie et c’est quelque chose que je me suis demandé tous les soirs,» dit-elle, révélant à ses collègues qui la connaissaient depuis des décennies, qu’elle était politiquement alignée avec l’ancien président.

Aussi sur rt.com Près de 200 membres de la Garde nationale testés positifs pour Covid-19 après avoir été envoyés à Washington – Médias

La nouvelle interview de Birx contraste avec son passage à la Maison Blanche lorsqu’elle s’est retrouvée à défendre Trump à plusieurs reprises alors que les démocrates l’accusaient de ne pas prendre la pandémie au sérieux et de se propager. « désinformation. »

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-Californie), a même ciblé spécifiquement Birx en août et l’a alignée sur l’ancien président.

«Je pense que la présidente a répandu de la désinformation sur le virus et qu’elle est sa nomination, donc je n’ai pas confiance là-bas», elle a dit à ABC à l’époque.

Birx, qui a également servi sous George W. Bush et Barack Obama, a démissionné de son poste la semaine dernière lorsque le président Joe Biden a pris ses fonctions.

Avant sa démission, Birx était l’un des nombreux représentants du gouvernement à être accusé d’avoir violé les restrictions mêmes de Covid-19 dont elle faisait la promotion auprès du public. En décembre, elle a averti les Américains d’être « vigilant » et de limiter les fêtes à «Votre foyer immédiat», mais a voyagé au Delaware et a rencontré trois générations de sa famille, mélangeant plusieurs ménages.

Aussi sur rt.com Mask off: Fauci dit que le manque de « franchise » de l’administration Trump à propos de Covid-19 a probablement coûté des vies et est accusé d’hypocrisie

Un autre membre éminent du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, est également devenu beaucoup plus critique à l’égard de Trump depuis le changement de pouvoir. Bien qu’il ait affirmé qu’il n’avait «pas été muselé» pendant que Trump était au pouvoir, il a maintenant allégué qu’il avait été empêché d’apparaître sur certains réseaux d’information et craignait parfois de parler parce qu’il y aurait des représailles.

Contrairement à Birx, Fauci est resté à son poste de chef de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et continue d’être un responsable de la santé de premier plan sur la pandémie, en donnant un point de presse à la Maison Blanche cette semaine.

