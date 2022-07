Trump pensait que Pence “méritait” des chants pour le pendre, selon un assistant

Lorsque l’ancien président Donald Trump a entendu ses partisans scander “pendez Mike Pence” lors de l’émeute du Capitole du 6 janvier, des assistants de la Maison Blanche ont déclaré qu’il leur avait dit que le vice-président “le méritait”, selon un ancien assistant de la Maison Blanche qui a témoigné mardi de ce qu’elle vu et entendu pendant les semaines entourant l’attaque.

Les remarques à couper le souffle sont intervenues lors de la sixième audience publique du comité restreint de la Chambre enquêtant sur l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis par une violente foule pro-Trump.

Cassidy Hutchinson, ancienne assistante principale du chef de cabinet de l’époque, Mark Meadows, a raconté sous serment son expérience en tant que témoin de Meadows et d’un autre haut responsable, l’avocat de la Maison Blanche Pat Cipollone, discutant de la réaction de Trump au fur et à mesure que l’émeute se déroulait.

À la Maison Blanche, Cipollone a déclaré à Meadows : “Les émeutiers sont arrivés au Capitole, Mark. Nous devons descendre et voir le président maintenant”, a déclaré Hutchinson.

Meadows a répondu: “Il ne veut rien faire, Pat”, a déclaré Hutchinson.

Cipollone a riposté, disant essentiellement que quelque chose doit être fait ou “des gens vont mourir et le sang va être sur vos mains”, a déclaré Hutchinson.

Meadows et Cipollone se dirigèrent vers la salle à manger du bureau ovale. Le représentant Jim Jordan, R-Ohio, a ensuite appelé pour demander Meadows, a témoigné Hutchinson. Elle a dit qu’elle était allée dans la salle à manger pour donner le téléphone à Meadows, qui a pris l’appel avec la porte entrouverte. Hutchinson a déclaré qu’en arrière-plan, elle pouvait entendre des conversations sur les chants de “accrocher Mike Pence” qui avaient surgi parmi certains des émeutiers.

Hutchinson a déclaré qu’elle était retournée à son bureau et que Meadows et Cipollone sont apparus quelques minutes plus tard.

“Je me souviens que Pat a dit quelque chose comme” Mark, nous devons faire quelque chose de plus. Ils demandent littéralement que le vice-président soit pendu “”, a déclaré Hutchinson.

“Mark avait répondu quelque chose comme:” Vous l’avez entendu, Pat. Il pense que Mike le mérite. Il ne pense pas qu’ils fassent quelque chose de mal “, a déclaré Hutchinson.

Elle a déclaré au comité: “J’ai compris qu’ils étaient les émeutiers du Capitole qui scandaient pour que le vice-président soit pendu.”

Trump, qui répondait au témoignage de Hutchinson en temps réel sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social, s’en est pris avec colère à la suite de ses souvenirs de l’intérieur de la Maison Blanche.

“JE N’AI JAMAIS DIT ‘MIKE PENCE LE MÉRITE (d’être pendu)'”, a écrit Trump. “Une autre déclaration inventée par un grimpeur social de troisième ordre !”

L’avocat de Hutchinson a déclaré dans une déclaration à NBC News que bien que l’ancienne assistante de la Maison Blanche “n’ait pas recherché l’attention qui accompagnait son témoignage aujourd’hui, elle pense qu’il était de son devoir et de sa responsabilité de fournir au Comité ses observations véridiques et franches sur les événements”. autour du 6 janvier.”

“Mme Hutchinson pense que le 6 janvier a été une journée horrible pour le pays, et il est vital pour l’avenir de notre démocratie que cela ne se reproduise pas”, lit-on dans la déclaration de son avocat Jody Hunt et William Jordan du cabinet d’avocats Alston and Bird. .