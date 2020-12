WASHINGTON – Le président Donald Trump, le vice-président Mike Pence et d’autres hauts fonctionnaires fédéraux se verront offrir des vaccins contre le COVID-19 au cours de la prochaine semaine et demie pour se prémunir contre une épidémie qui pourrait paralyser les fonctions du gouvernement, ont déclaré dimanche des responsables. .

Les coups de feu seront offerts aux hauts fonctionnaires des trois branches du gouvernement, y compris la Maison Blanche, le Congrès et la Cour suprême, ont indiqué des responsables. Les membres du personnel de la Maison Blanche qui travaillent à proximité de Trump devraient également recevoir des vaccins précoces, ont déclaré des responsables.

Des dizaines d’employés et de visiteurs de la Maison Blanche ont été testés positifs pour le virus tout au long de la pandémie, y compris le président.

Deux responsables gouvernementaux ont confirmé le plan de vaccination, s’exprimant sous couvert d’anonymat car les détails sur qui, quand et où sont encore en cours d’élaboration. Ils ont dit que le plan serait déployé au cours des 10 prochains jours.

L’un des objectifs du programme est de renforcer la confiance du public dans le vaccin.

Les anciens présidents Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton se sont portés volontaires pour prendre des vaccins en signe de confiance. On ne sait pas quand, ni même si, Trump recevra une vaccination; le président a reçu un diagnostic de COVID-19 en octobre. Mais des collaborateurs ont déclaré que Trump était prêt à prendre le vaccin en public pour renforcer la confiance du public dans le médicament.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont officiellement annoncé avoir signé la recommandation du Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation concernant le premier vaccin autorisé contre le coronavirus pour les personnes de 16 ans et plus alors que les premières doses étaient déployées sur des camions depuis une usine de fabrication Pfizer à Kalamazoo, Michigan. , le dimanche.

Lors d’une interview accordée à ABC News « Cette semaine », le commissaire de la Food and Drug Administration, Stephen Hahn, a déclaré: « De toute évidence, avec l’approvisionnement que nous avons en ce moment », il y aura « probablement une approche très ciblée » pour distribuer le vaccin.

Dans un communiqué, le porte-parole du Conseil national de sécurité, John Ullyot, a déclaré: «Les hauts fonctionnaires des trois branches du gouvernement recevront des vaccinations conformément à la continuité des protocoles gouvernementaux établis dans la politique exécutive.

« Le peuple américain doit être sûr qu’il reçoit le même vaccin sûr et efficace que les hauts fonctionnaires du gouvernement des États-Unis sur l’avis des professionnels de la santé publique et des dirigeants de la sécurité nationale. »