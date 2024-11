Trump passera chaque jour jusqu’aux élections en Caroline du Nord, un État charnière qu’il a remporté deux fois

RALEIGH, Caroline du Nord — RALEIGH, Caroline du Nord (AP) — Donald Trump rassemblera des partisans en Caroline du Nord chaque jour jusqu’aux élections de mardi, une vague d’activités tardives dans le seul État swing qu’il a remporté lors de ses campagnes de 2016 et 2020.

Même si Trump cherche à élargir la carte électorale et à projeter sa force avec voyages au Nouveau-Mexique et en Virginiedeux États démocrates peu considérés comme compétitifs, il consacre beaucoup de temps à la Caroline du Nord, qui a soutenu pour la dernière fois un démocrate à la présidence en 2008.

Le chemin de l’ancien président vers les 270 voix électorales nécessaires pour remporter la présidence devient beaucoup plus compliqué s’il perd la Caroline du Nord. Cet État du Sud à croissance rapide a donné à Trump sa plus petite marge de victoire – 1,3 point de pourcentage – sur le démocrate Joe Biden il y a quatre ans.

Trump fera campagne à Gastonia, à l’ouest de Charlotte, et à Greensboro samedi, avec une escale à Salem, en Virginie, entre les deux. Il se rendra dimanche à Kinston, dans l’est du pays, et lundi à Raleigh. Ces quatre rallyes porteront le total de ses événements en Caroline du Nord depuis le 1er octobre au neuf. Son colistier, le sénateur de l’Ohio JD Vance, s’est rendu dans l’État six fois au cours de la même période, la dernière fois vendredi.

vice-président Kamala Harrisle rival démocrate de Trump, sera également en Caroline du Nord samedi pour un concert et un rassemblement à Charlotte. Sa campagne n’a annoncé aucun autre voyage dans l’État avant le jour du scrutin.

Les dégâts importants causés par Ouragan Hélène dans l’ouest de la Caroline du Nord a créé un dose d’incertitude sur l’état des lieux ici. Les inondations ont détruit des maisons et déplacé des habitants dans plusieurs comtés, notamment la ville libérale d’Asheville et les zones rurales conservatrices qui l’entourent.

L’équipe de Trump s’est dite confiante quant à ses chances en Caroline du Nord. Les démocrates voient l’attention de Trump sur l’État comme un signal d’optimisme pour Harris.

« Ces apparitions répétées pourraient indiquer que la campagne de Trump est en difficulté », a déclaré la représentante démocrate de l’État, Marcia Morey, de Durham. «Si Trump continue avec sa rhétorique dangereuse et violente de ces derniers jours, cela pourrait se retourner contre lui. Une campagne de représailles personnelles ne gagne pas les votes du peuple.

Le conseiller de Trump, Jason Miller, a déclaré que les voyages de Trump en fin de campagne ne constituaient pas un signal d’alarme.

« Je ne m’inquiète de rien », a déclaré Miller aux journalistes vendredi. « Nous avons une stratégie intelligente qui va amener le président Trump à traverser 270, peut-être même quelques États qui vous surprendront, qui glisseront là-dedans. Mais nous allons suivre notre stratégie. Notre stratégie vient de nos données et de notre ciblage.

Environ la moitié des 7,8 millions d’électeurs inscrits en Caroline du Nord avaient déjà voté vendredi, soutenus par vote anticipé en personne, qui se termine samedi après-midi.

Les Républicains de Caroline du Nord ont été encouragés par la participation électorale précoce de leurs partisans après que les dirigeants républicains nationaux et étatiques aient adopté cette année une stratégie de « mise en banque de votre vote », plutôt que de se concentrer sur la participation le jour du scrutin.

Au début des derniers jours de la campagne, plus de 50 000 électeurs inscrits du Parti Républicain de plus que les démocrates avaient voté par anticipation ou par correspondance, même s’il y a plus de 100 000 démocrates inscrits de plus que les républicains dans tout l’État, selon les données électorales de l’État. Il n’est pas clair si la forte hausse des votes des Républicains se traduira par une participation globale plus élevée pour les partisans de Trump.

Les électeurs indépendants constituent désormais le plus grand groupe d’électeurs inscrits en Caroline du Nord. Trump a perdu du terrain auprès des indépendants entre 2016 et 2020.

Les électeurs de l’État ont montré une propension à diviser leur liste au fil des ans. C’est pourquoi, alors que les Républicains contrôlent le corps législatif de l’État depuis 2011, les Démocrates occupent le poste de gouverneur depuis 1993, sauf quatre ans.

Les espoirs du Parti républicain de briser cette emprise mardi ont semblé s’amenuiser ces dernières semaines après que le candidat du parti au poste de gouverneur, le lieutenant-gouverneur Mark Robinson, ait reçu une publicité indésirable d’un reportage de CNN selon lequel il avait publié des messages explicites à caractère raciste et sexuel sur le message d’un site Web pornographique. conseil d’administration il y a plus de dix ans.

Alors que Robinson a nié avoir écrit les messages et a poursuivi CNN pour diffamation le mois dernier, sa campagne a failli imploser, ce qui fait craindre qu’une large victoire du démocrate Josh Stein, procureur général de l’État, ne nuise aux candidats républicains dans d’autres courses.

Les rédacteurs d’Associated Press Adriana Gomez Licon à Detroit et Jonathan J. Cooper à Phoenix ont contribué à ce rapport.