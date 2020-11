Trump passe Thanksgiving à jouer au golf et à tweeter sur les élections

Le président Donald Trump a lancé son Thanksgiving avec une partie de golf dans son Trump National Golf Club en Virginie, des plaintes contre le président élu Joe Biden et vantant une décision de la Cour suprême en faveur de groupes religieux contestant les restrictions aux coronavirus.

Trump a quitté la Maison Blanche jeudi matin et est arrivé à son club de golf à Sterling, en Virginie. Il a envoyé une série de tweets en route – le premier se plaignant du résultat des élections et le second souhaitant aux gens un joyeux Thanksgiving.

«Je viens de voir les tableaux de vote. Il n’y a aucun moyen que Biden ait obtenu 80 000 000 de votes !!! C’était une ÉLECTION 100% RIGGED ”, s’est plaint Trump de son rival démocrate.

Twitter a signalé le tweet, notant: “ Cette allégation de fraude électorale est contestée. ”

Le président a refusé de concéder l’élection alors même que ses poursuites judiciaires contestant les résultats dans les États du champ de bataille ne sont allées nulle part, sa campagne n’a révélé aucune preuve de fraude électorale majeure et les États ont commencé à certifier la victoire de Biden.

Le décompte actuel des votes populaires est de: 80.045.066 (51%) pour Biden et 73.897.658 (47%) pour Trump. De plus, Biden a 306 voix électorales contre 232 pour Trump.

Le concours 2020 a enregistré un nombre record de votes. Biden a été le premier candidat à gagner plus de 80 millions d’euros.

Trump est ensuite passé en mode vacances, écrivant “ HAPPY THANKSGIVING ” sur un retweet du blog SCOTUS, qui couvre les affaires de la Cour suprême. Il a rapporté que: “ Juste avant minuit la veille de Thanksgiving, la Cour suprême a empêché le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, de faire respecter les limites de présence aux services religieux. Le vote est de 5-4, avec Roberts et les trois libéraux dissidents.

Le président Trump jette une balle de golf de sa voiturette alors qu’il joue au golf dans son club en Virginie

La Cour suprême a temporairement interdit mercredi à New York d’appliquer les limites de présence dans les lieux de culte dans les zones désignées comme durement touchées par le coronavirus.

Le vote de 5 à 4 du tribunal a accordé les demandes du diocèse catholique romain de Brooklyn et de deux congrégations juives orthodoxes qui combattaient la décision du gouverneur Andrew Cuomo du 6 octobre concernant les lieux de culte dans les zones désignées zones rouges et orange, où la fréquentation était plafonnée à 10 et 25 personnes, respectivement.

La nouvelle juge Amy Coney Barrett a statué à la majorité alors que le les trois juges libéraux de la cour et le juge en chef John Roberts étaient dissidents.

Dans deux affaires précédentes cette année, le tribunal, par 5-4 votes, a rejeté les demandes similaires des églises du Nevada et de Californie. Ces votes ont eu lieu avant la mort de la juge libérale Ruth Bader Ginsburg.

Le président dîne Thanksgiving avec sa famille immédiate.

“ La première famille célébrera la journée avec la famille immédiate pour un dîner à la Maison Blanche. Le président et la première dame souhaitent à tous à travers le pays un Thanksgiving sûr et merveilleux ”, a déclaré Stephanie Grisham, chef de cabinet de la première dame Melania Trump, dans un communiqué.

Elle n’a pas précisé qui faisait partie de la famille immédiate, qui pourrait être constituée des enfants adultes du président issus de ses premiers mariages et des parents de la première dame, qui vivent près de la Maison Blanche.

Dans sa proclamation de Thanksgiving, le président Trump a encouragé les Américains à se rassembler et à remercier.

«J’encourage tous les Américains à se rassembler, dans les maisons et les lieux de culte, pour offrir une prière de remerciement à Dieu pour nos nombreuses bénédictions», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Trump exhorte les Américains à se rassembler pour les vacances alors que les décès quotidiens dus au COVID-19 aux États-Unis ont dépassé 2100 pour le premier depuis mai, alors que des millions d’Américains continuent d’ignorer les conseils de voyage des CDC et les terribles avertissements des experts de la santé selon lesquels Thanksgiving pourrait être le ‘ mère de tous les événements de grande diffusion ».

Le président Trump devrait lancer l’appel traditionnel aux membres des forces armées américaines en service à l’étranger. Cet appel est prévu jeudi à 15 heures, mais il est fermé aux médias et au public.

Le président Donald Trump et la première dame Melania Trump passent Thanksgiving à la Maison Blanche au lieu de se rendre à Mar-a-Lago, où ils dîneront avec leur famille immédiate

Don Jr., le fils aîné du président qui a été testé positif pour le coronavirus il y a quelques semaines, a publié un message sur Instagram: il en a “ fini avec Rona ” et passera Thanksgiving en famille

Lara Trump a publié une photo d’un roadtrip dans un lieu non divulgué avec son mari Eric Trump et leurs enfants

Don Jr., le fils aîné du président qui a été testé positif au coronavirus il y a quelques semaines, a publié un message sur Instagram selon lequel il en a “ fini avec Rona ” et passera Thanksgiving en famille.

Il a filmé le message mercredi avec sa petite amie Kimberly Guilfoyle, notant que le couple mangerait son “ repas de secours ” ce jour-là, puis profiterait d’un deuxième festin de Thanksgiving.

“ Je n’étais pas sûr de pouvoir être autorisé à être avec ma famille, mais j’ai obtenu l’autorisation médicale, j’ai fini avec le Rona ”, a-t-il noté.

“ J’ai été autorisé et nous pouvons passer Thanksgiving comme il se doit ”, a-t-il déclaré dans le message vidéo.

Et Lara Trump, la belle-fille du président, a publié sur Instagram une photo d’elle, de son mari Eric Trump et de leurs deux enfants en voyage vers un endroit sans nom.

Le président tend également la main à des amis qui pourraient avoir des moments difficiles pendant les vacances.

Eric Bolling, l’animateur de télévision Sinclair dont le fils est décédé d’une surdose accidentelle de drogue en 2017, tweeté que Trump l’a appelé le jour de Thanksgiving.

‘Il y a 3 ans aujourd’hui: Un premier séjour difficile sans mon Eric Chase .. le siège vide de Thanksgiving étant trop réel car vient de perdre notre fils. Le téléphone a sonné: «Eric, Melania et moi voulons vous dire ce que nous ressentons pour vous aujourd’hui» Cet appel vient de revenir. Merci @realDonaldTrump ‘, a-t-il écrit.

L’année dernière, à l’occasion de Thanksgiving, Trump a effectué une visite surprise en Afghanistan où il a rencontré le président Ashraf Ghani et a servi un dîner de Thanksgiving aux troupes américaines stationnées là-bas.