Mais mardi, on a demandé au leader écossais, le Premier ministre Nicola Sturgeon, si Trump se dirigeait vers elle et quel pourrait être son message pour lui?

Puis elle a ajouté: « J’espère et je m’attends à ce que son itinéraire immédiat soit de quitter la Maison Blanche, mais sinon je ne sais pas. »

L’Écosse, ainsi que l’Irlande du Nord, le Pays de Galles et l’Angleterre ont été bloquées, avec des ordres de rester à la maison, laissant les gens seuls pour le travail essentiel ou les courses, ainsi que pour faire un peu d’exercice et assister à des rendez-vous médicaux. Les hôpitaux se remplissent rapidement ici en raison de la prolifération des infections provoquées par une nouvelle variante du virus, qui est de 50 à 70% plus transmissible.