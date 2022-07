Trump parle du 11 septembre lors d’un événement de golf parrainé par l’Arabie saoudite

L’ancien président a rejeté les questions sur l’implication saoudienne dans l’attaque

L’ancien président américain Donald Trump a défendu sa décision d’organiser un événement de golf parrainé par l’Arabie saoudite sur son parcours du New Jersey. Alors que les manifestants à l’extérieur blâment l’Arabie saoudite pour les attentats terroristes du 11 septembre, Trump a fait valoir que “personne n’est allé au fond” de la tragédie.

Un groupe représentant les familles des victimes du 11 septembre a condamné Trump pour avoir organisé l’événement au Trump National Golf Club à Bedminster, New Jersey, piquetant le parcours et exhortant l’ancien président à annuler l’événement dans une lettre envoyée à Trump la semaine dernière.

“Nous ne pouvons tout simplement pas comprendre comment vous pourriez accepter d’accepter de l’argent de la ligue de golf du Royaume d’Arabie saoudite pour organiser leur tournoi sur votre terrain de golf, et de le faire dans l’ombre de Ground Zero”, la lettre lue.

Interrogé sur les manifestations de jeudi, Trump a déclaré à ESPN que “Personne n’est allé au fond des événements du 11 septembre, malheureusement, et ils auraient dû le faire”, se référant aux pirates de l’air qui ont tué près de 3 000 personnes lors des attentats de 2001 comme « maniaques ».

L’implication du gouvernement saoudien dans les frappes est largement suspectée. Sur les 19 pirates de l’air, 15 venaient d’Arabie saoudite, tout comme Oussama ben Laden, chef d’Al-Qaïda et cerveau des attentats. Alors que la Commission sur le 11 septembre n’a trouvé “aucune preuve” que Riyad ait financé ou organisé les attentats, elle a identifié l’Arabie saoudite comme finançant al-Qaïda.

Quelque 28 pages de ce rapport, toutes concernant l’Arabie saoudite, restent confidentielles.

Cependant, des documents du FBI déclassifiés l’année dernière ont identifié plusieurs responsables saoudiens comme fournissant “un soutien logistique important” à deux des pirates de l’air. Le nom de l’un de ces fonctionnaires – un employé de niveau intermédiaire à l’ambassade d’Arabie saoudite à Washington, DC – a été divulgué par inadvertance par l’agence un an plus tôt.

Trump lui-même a évoqué le spectre de l’implication saoudienne lors de la campagne électorale en 2016, lors d’une tirade contre les guerres en Irak et en Afghanistan.

« Qui a fait sauter le World Trade Center ? Ce n’était pas les Irakiens, c’était les Saoudiens, regardez l’Arabie Saoudite », a-t-il déclaré à un panel de Fox News en février. Lors d’un rassemblement électoral plus tard dans la journée, il a déclaré que des documents classifiés – apparemment les 28 pages susmentionnées – pourraient prouver que les Saoudiens “vraiment renversé le World Trade Center.”

Une fois au pouvoir, Trump a fait de l’Arabie saoudite sa première destination étrangère et a autorisé un accord sur les armes d’une valeur de 100 milliards de dollars avec les dirigeants du Royaume. Des fragments d’une bombe américaine ont ensuite été retrouvés sur les lieux d’une frappe aérienne sur un bus scolaire au Yémen.

Cependant, Trump n’est pas le seul président américain à parler durement à l’Arabie saoudite avant d’apaiser ses dirigeants. Le président Joe Biden s’est engagé en 2019 à faire de l’État du Golfe un État international “paria” sur le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, mais s’y est rendu plus tôt ce mois-ci et a demandé à la famille royale saoudienne de pomper plus de pétrole, après avoir salué le prince héritier Mohammed bin Salman avec un coup de poing.

“Cela nous fait mal de le dire mais vous êtes le premier président depuis les attentats du 11 septembre qui n’a pas rencontré les familles et les survivants”, le groupe représentant les familles du 11 septembre a écrit dans une lettre séparée à Biden.

“Pourtant, vous venez de voyager à l’autre bout du monde pour donner un coup de poing au prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, où il a eu le culot de vous faire la leçon sur les droits de l’homme et les ‘valeurs'”, la lettre a continué, faisant référence à Salman disant à Biden que les États-Unis tentaient de “imposer” ses valeurs par la force sur l’Irak et l’Afghanistan ont été “erreurs”.