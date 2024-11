Trump parle des journalistes abattus et dit qu’il n’aurait pas dû quitter la Maison Blanche après la défaite de 2020

LITITZ, Pennsylvanie — LITITZ, Pennsylvanie (AP) — Donald Trump a prononcé un discours blasphématoire et conspirationniste deux jours avant le élection présidentielleparlant de journalistes abattus et suggérant qu’il « n’aurait pas dû quitter » la Maison Blanche après sa défaite en 2020 face aux démocrates. Joe Biden.

Dans des remarques dimanche qui ne ressemblaient en rien à son discours habituel au dernière ligne droite de la campagnel’ancien président a mis en doute à plusieurs reprises l’intégrité du vote et a ressuscité de vieux griefs concernant le fait d’avoir été poursuivi après avoir tenté de annuler sa défaite il y a quatre ans. Trump a intensifié ses attaques verbales contre des dirigeants nationaux « manifestement incompétents » et contre les médias américains, orientant à un moment donné son rassemblement à Lancaster, en Pennsylvanie, sur le thème de la violence contre les membres de la presse.

Le candidat du Parti républicain à la Maison Blanche a souligné verre balistique placé devant lui lors d’événements après l’attaque d’un homme armé tentative d’assassinat en juillet lors d’un rassemblement à Butler, en Pennsylvanie. Trump a parlé des endroits où il a vu des ouvertures dans cette protection.

«J’ai ce morceau de verre ici», dit-il. « Mais tout ce que nous avons ici, ce sont de fausses nouvelles. Et pour m’attraper, il faudrait que quelqu’un démystifie les fausses nouvelles. Et ça ne me dérange pas tellement.

C’était la deuxième fois ces derniers jours que Trump parlait de fusils pointés sur des personnes qu’il considère comme des ennemis. Il suggéré L’ancienne représentante Liz Cheney, une éminente critique républicaine, ne serait pas disposée à soutenir des guerres étrangères si elle avait « neuf barils qui lui tiraient dessus ».

À moins de 48 heures du jour du scrutin, Trump continue de propager des mensonges sur les élections et d’affirmer qu’il ne peut perdre face à la démocrate Kamala Harris que s’il est trompé, même si les sondages suggèrent une course serrée.

Certains de ses alliés, notamment l’ancien stratège en chef Steve Bannon, l’ont encouragé à déclarer prématurément la victoire mardi, même si la course est trop tôt pour être annoncée. C’est ce que Trump a fait il y a quatre ans, lançant un processus de lutte contre les résultats des élections qui a culminé avec l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis.

Pendant une grande partie de cette année, Trump a mené une campagne relativement disciplinée qui a mis l’accent sur les problèmes et les électeurs qui, selon ses collaborateurs, pourraient lui apporter la victoire, même s’il s’accrochait à de fausses théories sur la fraude électorale et se livrait à de fréquentes digressions suscitant la controverse. Mais cette discipline s’effondre de plus en plus.

Trump ces dernières semaines a plaisanté sur les organes génitaux du golfeur Arnold Palmer, a continué à utiliser un langage genré ou sexiste dans ses efforts pour convaincre les femmes et a organisé un rassemblement au Madison Square Garden de New York qui comprenait insultes grossières et racistes qui a fait la une des journaux.

Susie Wiles, co-directrice de campagne de Trump, reconnue depuis longtemps pour avoir mis de l’ordre dans ses opérations politiques souvent chaotiques, a observé l’ancien président en silence depuis la scène dimanche.

Sa campagne a ensuite cherché à clarifier son propos en parlant des médias.

« Le président Trump a brillamment parlé des deux tentatives d’assassinat contre sa propre vie, dont une qui a failli le tuer, quelque chose dont les médias parlent et plaisantent constamment », a déclaré le porte-parole de la campagne, Steven Cheung, dans un communiqué. . « La déclaration du président concernant le placement des verres de protection n’a rien à voir avec le préjudice causé aux médias, ou quoi que ce soit d’autre. »

Harris faisait campagne dimanche dans le Michigan, où elle a déclaré à une congrégation à majorité noire de Détroit que Dieu offre à l’Amérique un « plan divin suffisamment fort pour guérir la division ».

Les deux principaux candidats ont adopté des tons très différents alors que la campagne touche à sa fin, Harris ayant déclaré que les électeurs pouvaient rejeter « le chaos, la peur et la haine ».

Trump passe généralement d’un sujet à l’autre, style discursif qu’il a appelé « le tissage ». Mais à l’extérieur de l’aéroport de Lancaster, il a pris de longues distances et a à peine évoqué ses points habituels sur l’économie, l’immigration et ses critiques machinales à l’égard de Harris.

Trump a qualifié John Bolton, son ancien conseiller à la sécurité nationale et aujourd’hui un critique virulent, de « fils stupide d’ab… ». Et il a répété des théories familières et démystifiées sur la fraude électorale, alléguant que les démocrates ne pouvaient gagner qu’en trichant. Les sondages publics indiquent une course serrée et compétitive dans les États du champ de bataille qui déterminera le résultat du collège électoral.

« C’est un pays tordu », a déclaré Trump. « Et nous allons remettre les choses au clair. Nous allons remettre les choses au clair. »

Harris s’est opposé aux caractérisations de Trump sur les élections américaines, déclarant aux journalistes après le service religieux que les commentaires de Trump « visent à détourner l’attention du fait que nous avons et soutenons des élections libres et équitables dans notre pays ». Ces « bons systèmes » étaient en place en 2020, a déclaré Harris, et « il a perdu ».

La vice-présidente a déclaré qu’elle faisait confiance au décompte des voix à venir et a exhorté les électeurs, « en particulier ceux qui n’ont pas encore voté, à ne pas se laisser prendre à cette tactique, qui, je pense, consiste notamment à suggérer aux gens que s’ils votent, leur vote n’aura pas d’importance. »

« Les divagations désordonnées et la rhétorique dangereuse de Trump confirment ce que ses proches nous ont déjà dit : il est totalement inapte à diriger et mettrait notre démocratie et l’État de droit en danger s’il en avait l’occasion », a déclaré Alex Floyd, porte-parole du parti démocrate. Comité national, a déclaré dans un communiqué, faisant référence aux anciens collaborateurs de Trump qui ont mis en garde contre son retour à la Maison Blanche, y compris des officiers militaires à la retraite qui ont déclaré qu’il était un fasciste.

Trump, pour sa part, a reconnu qu’il contournait son approche habituelle avec son discours conspirateur. Il a parlé à plusieurs reprises de ne pas avoir tenu compte des conseils de ses collaborateurs, répétant leurs commentaires d’une voix moqueuse et insistant sur le fait qu’il devait parler de fraude électorale malgré leurs objections.

Trump a suggéré à un moment donné qu’il ne prononcerait plus cette version de son discours : « J’espère que vous avez apprécié cela », a-t-il dit, « parce que je ne le fais qu’une seule fois. »

En effet, son discours suivant, quelques heures plus tard, dans un aéroport de Kinston, en Caroline du Nord, a dérivé entre remarques préparées et histoires familières. Trump a félicité David McCormick, l’homme d’affaires candidat au Sénat de Pennsylvanie, semblant avoir brièvement perdu la trace de son emplacement, mais se rétablissant rapidement.

« Où est David ? Est-il dans les environs ? » a dit Trump. «Tu sais que nous venons de le quitter. C’est un gars formidable.

Certains participants ont commencé à partir presque immédiatement. L’une d’elles était Whitney Riley, 60 ans, qui a déclaré qu’elle voulait désespérément rester mais qu’elle avait un autre événement. Elle a noté que Trump avait commencé tard.

« J’ai pu le voir atterrir. J’ai pu le voir ouvrir », a déclaré Riley, portant le chapeau emblématique de Trump « Make America Great Again » et une écharpe avec le drapeau américain. « Et cela devra suffire. »

___

Superville a rapporté de Detroit, Barrow de Washington et Cooper de Phoenix.