WASHINGTON – Le président Donald Trump a gracié mercredi son ancien président de campagne Paul Manafort, faisant de l’ancien agent politique globe-trotter le dernier allié présidentiel à recevoir une subvention de clémence lors des derniers jours de son mandat.

La grâce a une fois de plus mis en évidence la longue ombre portée sur la Maison Blanche par l’enquête sur l’ingérence de la Russie dans les élections de 2016, qui a abouti à la poursuite de six anciens collaborateurs du président. La grâce de Manafort était la dernière d’une série donnée à d’anciens collaborateurs impliqués dans cette enquête – et soulignait la volonté du président de faire face aux retombées de cette enquête.

Dans la foulée d’une autre vague de clémence juste un jour plus tôt, Trump a accordé des pardons à 26 personnes mercredi et a commué une partie ou la totalité des peines de trois autres personnes. Cette décision a suivi une tradition de présidents accordant des pardons – souvent controversés – pendant leurs jours restants à la Maison Blanche.

La grâce de Manafort est venue dans le cadre du dernier lot de concessions de grâce qui comprenait également Charles Kushner, le père de Jared Kushner, qui est le gendre du président et conseiller principal. Charles Kushner a été reconnu coupable de préparation de fausses déclarations de revenus, de représailles de témoins et de fausses déclarations à la FEC.

Trump a également accordé une grâce mercredià Roger Stone, un agent républicain reconnu coupable d’avoir menti au Congrès pour protéger la campagne du président d’une enquête sur l’ingérence électorale russe. Trump avait commué la peine de Stone en juillet.

Une fois de plus, les subventions ont suscité de vives réprimandes de la part des critiques et des procureurs qui ont décrit ces mesures comme un effort pour invalider l’enquête de deux ans de l’avocat spécial Robert Mueller sur l’ingérence électorale russe en 2016.

Les opposants au président ont déclaré que la liste reflétait l’habitude de Trump d’accorder des pardons à des alliés politiques ou à des personnes qui auraient pu témoigner contre lui lors de l’enquête sur la Russie.

« En pardonnant à Paul Manafort, Roger Stone et Charles Kushner, le président Trump a clairement indiqué qu’il pensait que le but du pardon était de renflouer les hommes blancs riches qui lui étaient liés », a déclaré Noah Bookbinder, directeur exécutif de Citizens for Responsibility and Ethics. à Washington. « Trump a transformé un instrument de miséricorde et de justice en un autre moyen pour lui d’être corrompu. »

Le représentant Jerry Nadler, DN.Y., président du comité judiciaire de la Chambre, est d’accord.

«Les pardons pour Paul Manafort et Roger Stone ne servent ni justice ni miséricorde», a déclaré Nadler. « Le président Trump distribue des récompenses à ses co-conspirateurs et protège sa propre conduite de tout examen. »

Manafort a remercié Trump avec un message surTwitter.

« Monsieur le Président, ma famille et moi-même vous remercions humblement pour le pardon présidentiel que vous m’avez accordé. Les mots ne peuvent pas exprimer pleinement à quel point nous sommes reconnaissants », a-t-il écrit.

Manafort a été condamné à près de quatre ans de prison en Virginie, où il a été reconnu coupable d’avoir fraudé des banques et des contribuables sur des millions de dollars qu’il avait amassés grâce à des pressions illicites. Il a été condamné à un peu plus de trois ans de prison à Washington, DC, où il a plaidé coupable.

Démêler Mueller

La grâce de Manafort était une autre initiative du président pour annuler l’enquête de près de deux ans sur l’ingérence de la Russie dans les élections de 2016. Un jour plus tôt, Trump a accordé une grâce à George Papadopoulos, un ancien assistant de campagne qui a admis avoir menti au FBI dans le cadre de cette enquête.

Il a également gracié Alex van der Zwaan mardi. L’avocat néerlandais a plaidé coupable d’avoir menti au FBI au sujet de son travail avec deux des anciens assistants de campagne de Trump.

Trump a gracié son ancien conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, en novembre, mettant fin à une odyssée juridique de trois ans pour le général de l’armée à la retraite qui a plaidé coupable d’avoir menti au FBI au sujet de ses contacts avec un ambassadeur de Russie avant l’investiture de Trump en 2017.

La juge de district américaine Amy Berman Jackson – qui a présidé l’affaire pénale de Roger Stone, un autre allié de Trump – a prononcé une réprimande cinglante de la part du banc lors de la condamnation de Manafort à Washington. Elle a dit que Manafort avait passé une grande partie de sa carrière à «jouer au système» et qu’il avait trompé les contribuables pour maintenir un style de vie extravagant.

« Il est difficile de surestimer le nombre de mensonges, le montant des fraudes et l’extraordinaire somme d’argent impliquée », a déclaré Jackson.

Trump a déclaré après la condamnation de Manafort qu’il se sentait « très mal » pour son ancien président de campagne. « C’est une situation très triste », a-t-il déclaré aux journalistes.

«Menace de contre-espionnage»

Un rapport volumineux publié l’été dernier par le Comité sénatorial du renseignement dirigé par le GOP a révélé que le rôle de Manafort en tant que président de la campagne Trump, ses liens de longue date avec des personnes affiliées aux services de renseignement russes et sa volonté de partager des informations avec eux « représentaient une grave menace de contre-espionnage » pendant la Course présidentielle 2016.

« Menace de contre-espionnage »:Un panel sénatorial dirigé par les républicains distingue l’ancien président de la campagne Trump, Paul Manafort

Manafort pour servir le temps à la maison:L’ancien président de la campagne Trump, Paul Manafort, libéré de prison au milieu d’une pandémie de coronavirus

« Le comité a constaté que la présence de Manafort dans la campagne et la proximité de Trump ont créé des opportunités pour les services de renseignement russes d’exercer une influence et d’acquérir des informations confidentielles sur la campagne Trump », selon le rapport de près de 1000 pages.

Manafort, 71 ans, purge sa peine à son domicile du nord de la Virginie après que le Bureau des prisons l’ait transféré à la maison alors que la pandémie de coronavirus se propage dans le système correctionnel fédéral.

Ses avocats ont demandé aux responsables de la prison de lui permettre de purger le reste de sa peine à la maison, affirmant que sa vieillesse et ses conditions de santé le mettaient à «haut risque» d’infection au COVID-19. Ils ont déclaré que Manafort souffrait de plusieurs problèmes de santé, notamment d’hypertension artérielle, de maladie du foie et de maladie respiratoire, et qu’il avait été hospitalisé pour une maladie cardiaque, une grippe et une bronchite en prison.

Trump a également accordé la clémence à l’allié de longue date Roger Stone, qui a été reconnu coupable d’avoir menti au Congrès pour protéger Trump et sa campagne de l’enquête sur la Russie. Le président a commué la peine de 40 mois de Stone à peine quelques jours avant son arrivée en prison l’été dernier.

Influence Johnson

Alice Johnson, qui a été graciée par Trump en août, semble être derrière plusieurs des personnes à qui le président a accordé sa clémence mercredi.

Topeka Sam a purgé trois ans d’une peine de 130 mois en 2012 pour avoir plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de posséder et de distribuer de la cocaïne. Sam a fondé un groupe pour aider les femmes incarcérées à réintégrer la société et a contribué à l’adoption du First Step Act que Trump a promulgué en 2018.

La Maison Blanche a déclaré que Johnson était également derrière la grâce de Trump à James Batmasian, qui a plaidé coupable de manquement délibéré à la perception et au versement des charges sociales. L’homme d’affaires du sud de la Floride a entièrement remboursé l’IRS et a purgé une peine de huit mois.

Trump a gracié Johnson, qui a été condamnée à la prison à vie pour drogue noviolente en 1997. Il a commué sa peine en 2018 après que Kim Kardashian a plaidé en sa faveur.

Trump a également gracié Margaret Hunter mardi, l’épouse de l’ancien membre du Congrès Duncan Hunter, qui a reçu une grâce un jour plus tôt. Margaret Hunter a plaidé coupable en 2019 d’un chef d’accusation de complot en vue d’utiliser à mauvais escient les fonds de la campagne à des fins personnelles, a déclaré la Maison Blanche.

Affaire Kushner

La Maison Blanche a décrit Charles Kushner comme étant « dévoué à d’importantes organisations philanthropiques et à des causes », selon elle, « éclipse » sa condamnation et sa peine de deux ans pour avoir préparé de fausses déclarations de revenus et d’autres crimes.

L’aîné Kushner a admis avoir payé à une prostituée pour séduire un beau-frère et faire filmer leur rencontre sexuelle. Kushner a envoyé la cassette à sa sœur dans un effort pour l’intimider de ne pas devenir un témoin dans l’enquête fédérale.

L’avocat américain dans cette affaire était Chris Christie, qui est devenu le gouverneur du New Jersey et l’allié de Trump.

L’ancien avocat de Trump Michael Cohen, qui a témoigné contre son ancien patron, a déclaré que les pardons reflétaient un système brisé.

« Ce qui s’est passé ce soir montre à quel point tout le système de justice pénale est brisé », a-t-il déclaré mercredi.

Contribution: John Fritze, Courtney Subramanian