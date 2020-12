Le président Donald Trump arrive sur la pelouse sud de la Maison Blanche le 12 décembre, après le match de football Army-Navy à West Point, New York. | Al Drago / Getty Images

Les pardons de Trump continuent à utiliser les pouvoirs présidentiels au profit de ses amis et alliés.

Le président Donald Trump a annoncé mardi une vague de pardons et de commutations – en grande partie à un mélange de copains et d’alliés politiques, de personnes prises dans l’enquête de l’ancien conseiller spécial Robert Mueller sur la Russie à d’anciens membres corrompus du Congrès.

Parmi les pardons figurent l’ancien assistant de campagne de Trump, George Papadopoulos, et l’avocat néerlandais Alex van der Zwaan, tous deux arrêtés lors de l’enquête sur la Russie. Ils comprennent également d’anciens membres du Congrès républicain Chris Collins de New York, Duncan Hunter de Californie et Steve Stockman du Texas, qui ont chacun plaidé coupable ou été reconnu coupable d’accusations de corruption.

Trump a également gracié quatre hommes qui, travaillant comme sous-traitants militaires privés pour la société Blackwater, ont participé à un massacre de civils irakiens en 2007, ainsi que deux agents de la patrouille frontalière qui, en 2006, ont tué un immigrant non armé et sans papiers. (L’ancien président George W. Bush avait commué, mais non gracié, les peines des agents de la patrouille frontalière.)

Les délinquants non violents en matière de drogue recommandés par Alice Johnson, qui a obtenu un sursis de sa propre condamnation pour drogue en 2018 à la suite d’un lobbying intense de Kim Kardashian, ont également été inclus dans le blitz de grâce et de commutation.

La vague de pardon n’est potentiellement que le début des pardons et des commutations que Trump pourrait émettre à la fin de son séjour à la Maison Blanche. Cette vague la plus récente, a reconnu la Maison Blanche, était sous la recommandation des médias conservateurs et des membres du Congrès.

Selon le New York Times, la décision de Trump semble également contourner le processus habituel qui implique un examen par le ministère de la Justice.

Le président a déjà utilisé ses pouvoirs de grâce au profit d’alliés politiques. Il a récemment gracié son ancien conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn. Auparavant, Trump avait accordé des sursis au conseiller Roger Stone et à l’ancien shérif du comté de Maricopa, en Arizona, le shérif Joe Arpaio, qui avait soutenu et fait campagne pour Trump.

Le professeur de Harvard, Jack Goldsmith, estime que 88% des pardons et commutations de Trump sont allés à des personnes ayant des liens personnels ou politiques avec Trump. Les derniers pardons «poursuivent le modèle sans précédent de Trump de délivrer des pardons et des commutations égoïstes qui font avancer ses intérêts personnels, récompensent ses amis, cherchent des représailles contre des ennemis ou satisfont les circonscriptions politiques», a déclaré Goldsmith au Times.

Les pouvoirs de grâce du président sont presque illimités et ne font face à presque aucune contrainte, permettant à la personne du bureau ovale d’accorder une réparation presque incontrôlée à toute personne confrontée ou reconnue coupable d’accusations fédérales.

Les anciens présidents ont également utilisé leurs pouvoirs de grâce pour leurs amis et alliés. L’ancien président Bill Clinton a déclenché la controverse lorsqu’il a accordé plus de 100 pardons lors de son dernier jour de fonction, y compris à son demi-frère et à Marc Rich, dont l’ex-femme était un donateur de Clinton.

Ces problèmes de longue date ont conduit certains militants à appeler à une réforme du processus de grâce, le façonnant pour qu’il soit moins un outil de faveurs politiques et personnelles et plutôt un moyen de réforme de la justice pénale.

Par exemple, lors de leurs campagnes présidentielles, les sens. Amy Klobuchar (D-MN) et Cory Booker (D-NJ) ont proposé séparément la création de conseils indépendants, composés de diverses parties prenantes de tout le système de justice pénale, qui conseilleraient le président sur son utilisation des pouvoirs de grâce. L’objectif serait de vider les prisons fédérales et les prisons des personnes accusées d’infractions de faible niveau – ou peut-être d’autres personnes qui risquent simplement des peines trop sévères par rapport au crime.

Le président élu Joe Biden semble réceptif à de telles mesures, bien que ses propres plans pour les pouvoirs de grâce du président soient vagues jusqu’à présent.

Trump, cependant, n’était pas réceptif à de telles réformes, continuant à utiliser ses pouvoirs d’une manière qui profite à ses amis et alliés plutôt que d’instituer des réformes plus larges. La dernière vague de pardons de mardi ne fait que l’affirmer.