WASHINGTON (AP) – Le président Donald Trump a gracié mardi quatre anciens entrepreneurs du gouvernement condamnés dans un massacre de 2007 à Bagdad qui a fait plus d’une douzaine de civils irakiens morts et a provoqué un tollé international suite à l’utilisation de gardes de sécurité privés dans une zone de guerre.

Les partisans des anciens sous-traitants de Blackwater Worldwide avaient fait pression pour obtenir la grâce, arguant que les hommes avaient été excessivement punis dans une enquête et des poursuites qui, selon eux, étaient entachées de problèmes. Tous les quatre purgeaient de longues peines de prison.

«Paul Slough et ses collègues ne méritaient pas de passer une minute en prison», a déclaré Brian Heberlig, un avocat de l’un des quatre accusés graciés de Blackwater. «Je suis submergé d’émotion par cette fantastique nouvelle.»

Les pardons, délivrés dans les derniers jours du mandat unique de Trump, reflètent la volonté apparente de Trump de donner le bénéfice du doute aux militaires et aux entrepreneurs américains lorsqu’il s’agit d’actes de violence dans les zones de guerre contre des civils. En novembre dernier, il a gracié un ancien commando de l’armée américaine qui devait être jugé l’année prochaine pour le meurtre d’un présumé fabricant de bombes afghan et d’un ancien lieutenant de l’armée condamné pour meurtre pour avoir ordonné à ses hommes de tirer sur trois Afghans.

L’affaire Blackwater a pris un chemin compliqué depuis les meurtres sur la place Nisoor à Bagdad en septembre 2007, lorsque les hommes, anciens vétérans travaillant comme sous-traitants pour le département d’État, ont ouvert le feu sur le rond-point bondé.

Les procureurs ont affirmé que le convoi de Blackwater, lourdement armé, avait lancé une attaque non provoquée en utilisant des tirs de tireurs d’élite, des mitrailleuses et des lance-grenades. Les avocats de la défense ont soutenu que leurs clients avaient riposté après avoir été pris en embuscade par des insurgés irakiens.

Ils ont été condamnés en 2014 après un procès de plusieurs mois devant le tribunal fédéral de Washington, et chaque homme a affirmé avec défi son innocence lors d’une audience de détermination de la peine l’année suivante.

«Je me sens complètement trahi par le même gouvernement que j’ai servi honorablement», a déclaré Slough au tribunal lors d’une audience réunissant près de 100 amis et parents des gardiens.

L’histoire continue

Slough et deux autres, Evan Liberty et Dustin Heard, ont été condamnés à 30 ans de prison, mais après qu’une cour d’appel fédérale les a condamnés à nouveau, ils ont chacun reçu des peines beaucoup plus courtes. Un quatrième, Nicholas Slatten, que les procureurs ont accusé d’avoir déclenché la fusillade, a été condamné à la prison à vie.

Une cour d’appel fédérale a par la suite annulé la condamnation pour meurtre au premier degré de Slatten, mais le ministère de la Justice l’a de nouveau jugé et a obtenu une autre peine à perpétuité l’année dernière.

Le procès a eu lieu des années après le rejet du premier acte d’accusation contre les hommes lorsqu’un juge a statué que le ministère de la Justice avait retenu les preuves d’un grand jury et violé les droits constitutionnels des gardiens. Le limogeage a scandalisé de nombreux Irakiens, qui ont déclaré que cela montrait que les Américains se considéraient au-dessus de la loi.

Joe Biden, s’exprimant à Bagdad en 2010 en tant que vice-président, a exprimé ses «regrets personnels» pour la fusillade en déclarant que les États-Unis feraient appel de la décision du tribunal.