Sa relation avec M. Trump a été très volatile. Les deux hommes se sont brouillés acrimonieusement à la suite de sa démission à la suite des manifestations de Charlottesville à l’été 2017. Le New York Times a rapporté que, alors que la plupart des politiciens condamnaient les néo-nazis, la tristement célèbre accusation de M. Trump «des deux côtés» lui a été nourri par M. Bannon.

Les deux hommes ont commencé à se jeter de la boue l’un à l’autre, M. Bannon coopérant avec le livre révélateur de Michael Wolff, tandis que Trump le surnommait «Sloppy Steve» et affirmait qu’il avait «perdu la raison».

Les relations se sont à nouveau réchauffées il y a quelques mois, lorsque M. Bannon a commencé à soutenir un deuxième mandat de Trump et a lancé des allégations de fraude électorale.

Tout comme son ancien patron, le compte Twitter de M. Bannon a été suspendu en novembre après avoir déclaré que Christopher Wray, directeur du FBI, et le Dr Anthony Fauci, un membre éminent du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, devraient être décapités pour avoir contredit le président.

Le pardon de M. Bannon a soulevé des sourcils non seulement parmi le grand public, mais également parmi le personnel de la Maison Blanche.

Le New York Times rapporte que des responsables ont tenté de convaincre le président de ne pas inscrire le nom de M. Bannon sur la liste et ont retardé sa publication dans l’espoir de pouvoir convaincre Trump. Ils pensaient avoir réussi à le faire, mais à 21 heures (2 heures du matin GMT) hier soir, après une forte pression des conseillers de Bannon, Trump a pris la décision unilatérale d’offrir un pardon à son ancien stratège en chef.

Dans un communiqué, la Maison Blanche a déclaré que M. Bannon est «un leader important du mouvement conservateur et est connu pour son sens politique».

Le démocrate Adam Schiff a tweeté: «Steve Bannon obtient une grâce de Trump après avoir escroqué les propres partisans de Trump en leur faisant payer un mur que Trump a promis au Mexique de payer. Et si tout cela semble fou, c’est parce que c’est le cas. Dieu merci, nous n’avons plus que 12 heures de ce repaire de voleurs.

Qui d’autre a été pardonné?

M. Giuliani, qui a été à la pointe des efforts infructueux visant à renverser l’élection présidentielle de 2020, n’a pas été inculpé d’un crime, mais les enquêteurs ont sondé ses activités en Ukraine.

M. Trump a précédemment gracié l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn pour avoir menti au FBI au sujet de sa conversation avec l’ancien ambassadeur de Russie, et il a commué la peine de prison pour Roger Stone, qui a été reconnu coupable d’avoir menti au Congrès lors de son enquête sur l’ingérence russe dans le élection présidentielle.

M. Bannon peut toujours être inculpé devant un tribunal d’État de New York, où une grâce ne l’aiderait pas, a déclaré Daniel R. Alonso, ancien procureur du cabinet d’avocats Buckley. Des poursuites pour fraude sont fréquemment engagées par le bureau du procureur du district de Manhattan, a déclaré M. Alonso.

Lil Wayne, 38 ans, de son vrai nom Dwayne Michael Carter Jr., a plaidé coupable devant un tribunal fédéral en décembre pour possession illégale d’une arme à feu et encouru jusqu’à 10 ans de prison. Il a exprimé son soutien aux efforts de réforme de la justice pénale de Trump.

Kodak Black, 23 ans, né Bill Kahan Kapri, est incarcéré dans une prison fédérale pour avoir fait une fausse déclaration dans le but d’acheter une arme à feu.

Sholam Weiss, qui a été reconnu coupable d’avoir escroqué 125 millions de dollars de la National Heritage Life Insurance Co et de ses assurés âgés, et Anthony Levandowski, un ancien ingénieur de Google qui a plaidé coupable d’avoir volé une technologie secrète liée à soi-même – conduire des voitures de l’entreprise avant de prendre la tête de l’unité rivale d’Uber Technologies Inc.

Pas de pardon pour Joe Exotic