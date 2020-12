WASHINGTON – Le président Donald Trump a accordé une grâce mardi soir à George Papadopoulos, un ancien assistant de campagne qui a admis avoir menti au FBI, ainsi qu’à deux anciens membres républicains du Congrès qui étaient les premiers partisans du président.

Les noms figuraient parmi 15 grâces et cinq commutations annoncées mardi à la fin des derniers jours de Trump à la Maison Blanche, et ils ont rapidement suscité des critiques de la part des démocrates et d’autres qui ont déclaré qu’ils sapaient l’état de droit.

Un juge fédéral a condamné Papadopoulos en 2018 pour avoir menti à des agents fédéraux au sujet de conversations dans lesquelles on lui a dit que le gouvernement russe avait obtenu de la « saleté » sur Hillary Clinton, un échange qui était un précurseur de la décision du Federal Bureau of Investigation d’ouvrir une enquête sur la campagne Trump.

Papadopoulos, qui a mené une campagne infructueuse pour le Congrès en Californie plus tôtCette année, a été le premier ancien assistant de Trump à être condamné dans le cadre de l’enquête ultérieure de l’avocat spécial Robert Mueller sur l’ingérence électorale russe. Il est le troisième assistant de Trump condamné dans l’enquête sur la Russie à bénéficier de la clémence.

Trump a également accordé des pardons aux anciens représentants Duncan Hunter, R-Calif., Et Chris Collins, R-NY. Hunter a plaidé coupable d’avoir abusé des fonds de la campagne en 2019. Collins a plaidé coupable à des accusations de complot en vue de commettre une fraude en matière de valeurs mobilières et de fausses déclarations au FBI et purge actuellement une peine de 26 mois, a déclaré la Maison Blanche.

Les grâces, qui étaient attendues depuis plusieurs jours, ont poussé plusieurs démocrates de Capitol Hill, de bons groupes gouvernementaux et d’autres à se retirer.

Andrew Weissmann, un haut procureur de Mueller, a déclaré que la clémence « envoie exactement le mauvais message. Ayant servi au DOJ pendant plus de 20 ans, c’est le pire message et résultat possible si vous voulez une exécution juste et fidèle des lois.

Les critiques ont noté que bon nombre des divers bénéficiaires de pardon avaient en commun d’être des partisans du président. Chris Lu, ancien secrétaire du Cabinet de la Maison Blanche sous le président Barack Obama, a noté que les deux anciens membres du Congrès graciés mardi étaient les premiers partisans de la campagne 2016 de Trump.

«Cela pue», a-t-il posté sur Twitter.

Les pardons sont intervenus à peu près au même moment où la Maison Blanche a lancé une autre bombe majeure: Trump a publié une vidéo sur Twitter qualifiant une mesure de relance économique COVID bipartisane récemment approuvée de « honte » et suggérant que les législateurs devraient retravailler la mesure de 900 milliards de dollars, des mois plus tard. fabrication.

Recul de la sonde Mueller

La grâce de Papadopoulos est une autre initiative du président pour annuler l’enquête de près de deux ans sur l’ingérence de la Russie dans les élections de 2016.

Trump a accordé une grâce controversée le mois dernier à l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn, un général de l’armée à la retraite qui a plaidé coupable d’avoir menti au FBI au sujet de ses contacts avec des responsables russes. En octobre, il a commué de longues peines de prison de cinq personnes, dont quatre pour des infractions liées aux drogues.

Explicateur:Les pardons de Trump ont suscité la controverse mais ont été les moins nombreux depuis des décennies

Trump a également commué la peine du conseiller de longue date Roger Stone quelques jours à peine avant qu’il ne soit prêt à se présenter en prison après avoir été reconnu coupable d’avoir menti au Congrès et d’obstruction à l’enquête sur la Russie menée par l’avocat spécial Robert Mueller.

Gardes Blackwater graciés

Trump a également gracié quatre gardes de sécurité de Blackwater emprisonnés pour une fusillade de masse qui a tué 14 civils irakiens non armés et en a blessé 17 autres en 2007. La fusillade a intensifié les tensions entre Bagdad et Washington et a soulevé des questions sur l’utilisation par le gouvernement d’entrepreneurs privés pendant la guerre en Irak.

Nicholas Slatten, Paul Slough, Evan Liberty et Dustin Heard étaient tous d’anciens membres des forces armées travaillant comme gardes de sécurité privés pour Blackwater, maintenant connu sous le nom d’Academi, lorsque leur convoi s’est rendu à un rond-point bondé dans le centre-ville de Bagdad dans le cadre de l’effort d’évacuation d’un Diplomate américain le 16 septembre 2007. Leur équipe de sécurité Raven 23 était sous contrat avec le Département d’État.

Les détails de la fusillade restent en litige, mais à un moment donné, les gardes ont ouvert le feu avec des mitrailleuses et des lance-grenades. Ils disent que la fusillade n’a commencé qu’après qu’une berline Kia blanche est sortie de la circulation arrêtée et s’est approchée de leurs quatre véhicules blindés. Les hommes avaient reçu des informations selon lesquelles une Kia blanche pourrait être utilisée comme voiture piégée, ils craignaient donc d’être attaqués. Aucune preuve de bombe n’a jamais été trouvée.

Un jury fédéral a condamné Slatten pour la deuxième fois pour meurtre en 2018 au milieu d’allégations selon lesquelles il aurait tiré le coup de feu qui a provoqué la fusillade. Il a ensuite été condamné à la prison à vie. Une cour d’appel fédérale avait annulé une condamnation antérieure et ordonné que Slatten reçoive un nouveau procès parce qu’il n’avait pas été autorisé à présenter des preuves soulevant des doutes quant à savoir s’il avait tiré les premiers coups de feu.

Slough, Liberty et Heard ont également été reconnus coupables d’homicide involontaire coupable et d’armes à feu et condamnés à 30 ans de prison. Mais une cour d’appel fédérale a décidé en 2017 qu’ils devraient être condamnés à nouveau parce que leurs condamnations comprenaient un chef d’accusation pour avoir commis un crime alors qu’ils étaient armés d’une arme militaire. Un juge fédéral a réduit leurs peines de moitié l’année dernière.

Plus de clémence possible

Trump est loin d’être le premier président à accorder des pardons ayant des ramifications politiques. Au cours de ses derniers jours au pouvoir, le président Bill Clinton a gracié le financier Marc Rich, le frère Roger Clinton et la partenaire commerciale de Whitewater Susan McDougal. Le président George HW Bush a gracié les assistants pris dans le scandale Iran-contra du milieu des années 1980. Le président Gerald Ford a gracié Richard Nixon un mois après la démission de Nixon de son poste de président.

Mais les experts affirment que Trump s’est écarté de la norme en servant un flot de clémences controversées depuis le début de son mandat. Le président a accordé sa première grâce, en 2017, à l’ancien shérif de l’Arizona Joe Arpaio. Le personnage politiquement polarisant, qui ne respectait pas les directives du ministère de la Justice en matière de grâce, a été condamné après avoir défié l’ordonnance d’un juge de libérer des détenus soupçonnés d’infractions liées à l’immigration.

Antérieur à Mardi annonce, Trump avait accordé 29 pardons, qui annulaient les condamnations fédérales, et émis 16 commutations, réduisant les peines courtes.

La personnalité de Fox News, Sean Hannity, un allié de Trump, a évoqué la perspective que Trump s’accorde une grâce préventive plus tôt ce mois-ci. Et Trump a discuté de l’opportunité d’accorder des pardons préventifs à ses enfants et à son avocat Rudy Giuliani, Le New York Times signalé. Giuliani a nié avoir discuté d’un pardon préventif avec Trump.

Trump aurait également envisagé des pardons ou des commutations pour d’autres, y compris Paul Manafort, l’ancien président de campagne du président; Le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange; et Edward Snowden, l’ancien sous-traitant de la National Security Agency qui a vécu en exil après avoir divulgué des informations sur les agences d’espionnage secrètes du pays et leurs programmes.

Contribution: Kristine Phillips