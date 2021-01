La Maison Blanche a publié une liste de 143 personnes qui ont été graciées ou commuées de peine le dernier jour de la présidence de Donald Trump. Julian Assange et Edward Snowden n’étaient pas parmi eux.

La campagne publique visant à convaincre le président Trump d’arrêter les poursuites contre les deux lanceurs d’alerte – ne serait-ce que par camouflet envers ses opposants politiques – a finalement échoué. Ni le fondateur emprisonné de WikiLeaks ni le sous-traitant fugitif de la NSA ne figuraient sur la liste des clémences publiées mardi.

Trump a cependant pardonné à Steve Bannon, son ancien stratège en chef, accusé d’avoir fraudé les donateurs dans le cadre de la campagne «We Build the Wall». La campagne a été présentée comme un moyen de financer en privé certaines parties d’un mur à la frontière sud des États-Unis, ce qui était une promesse clé de la campagne pour Trump. Bannon est tombé en disgrâce auprès de Trump peu de temps après l’avoir aidé à remporter l’élection de 2016, mais certains médias ont récemment affirmé que la paire était sur de meilleures bases ces derniers temps.

Trump a également donné un pardon complet à Dwayne Michael Carter Jr., plus connu sous son nom de scène, « Lil Wayne ». Le rappeur faisait face à une décennie de prison pour des accusations liées aux armes à feu. Le communiqué de la Maison Blanche a expliqué la décision de lui offrir la clémence en citant la générosité de Carter à travers des dons à des œuvres de bienfaisance et le respect des valeurs familiales.

On s’attendait largement à ce que Joseph Maldonado-Passage, connu sous le nom de « Joe Exotic », bénéficie de la clémence, mais il n’a finalement pas figuré sur la liste de Trump. La star de la télévision et le protagoniste d’un documentaire à succès sur Netflix continueront de purger sa peine de 22 ans de prison. Une autre prédiction qui ne s’est pas concrétisée est que Trump se pardonnerait. Les critiques du président sortant ont déclaré qu’une telle décision aurait été très discutable et probablement inconstitutionnelle, mais ont affirmé qu’elle serait conforme au caractère de Trump.

